Bol d'Or: la Suzuki domina, la YART, favorita per il mondiale, trema

La finale del Campionato del Mondo Endurance FIM a Le Castellet si avvicina a quattro ore dalla fine della gara di 24 ore. Mentre la Suzuki è in una classe a sé stante, la Yamaha deve temere per il successo.

Dopo il ritiro di F.C.C. TSR Honda France intorno alle 3 di notte, il Bol d'Or ha continuato a svilupparsi a favore di Yoshimura SERT Motul. Gregg Black, Sylvain Guintoli ed Etienne Masson guidano la finale del Campionato Mondiale Endurance dopo 20 ore con un vantaggio di oltre otto giri. Per il 17 volte campione del mondo, tutto sembra pronto per il 19° successo della Suzuki al Bol d'Or.

Anche la squadra di Damien Saulnier e Yohei Kato ha ancora teoricamente delle possibilità di vittoria nel Campionato del Mondo, ma perché ciò accada, la concorrenza dovrebbe fare un passo falso. Il favorito di domenica mattina è il Team Yamaha Austria Racing con Marvin Fritz, Niccolò Canepa e Karel Hanika. Il trio di piloti si è piazzato al secondo posto durante la lunga notte e ha potuto così concludere in tutta tranquillità e puntare al titolo.

Tuttavia, dalle 6 di domenica mattina, il team di Mandy Kainz è alle prese con i problemi tecnici della R1. La temperatura dell'acqua di raffreddamento sta salendo rapidamente perché il circuito di raffreddamento perde acqua per motivi sconosciuti. Già tre volte la moto ha dovuto essere portata ai box in mattinata, e due volte l'acqua di raffreddamento è stata rabboccata. A causa delle soste non programmate, l'equipaggio ha perso più di 6 giri rispetto alla SERT. Tuttavia, se la Yamaha dovesse rientrare nella top-10, la vittoria del campionato non sarebbe in pericolo.

Per il Team Tati Beringer con Randy Krummenacher, le cose non andavano bene dopo 19 ore. La Kawasaki del team francese è rimasta bloccata a bordo pista alla curva 6 con molto fumo. Hugo Clere, compagno di squadra del pilota svizzero, ha immediatamente spinto la moto ai box, ma le prospettive di un buon risultato erano svanite. Anche il team KM99 ha dovuto lottare con problemi alla Yamaha. Lucas Mahias ha riportato la R1 ai box sul rimorchio.

A quattro ore dal termine, la Suzuki è in testa davanti alla Yamaha e al Viltais Racing Honda (Alt, Odendaal, Mercado). BMW Motorrad World Endurance con Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik e Jeremy Guarnoni sono al quarto posto, con Kawasaki Webike Trickstar (de Puniet, Watanabe, Leblanc) al quinto.

Bol d'Or, classifica dopo 20 ore:

1° Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000Y, 608 giri.

2° YART - Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R

3° Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R

4° BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR

5° Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R

6° National Motos Honda (S. Suchet, V. Suchet, Raymond), Honda CBR1000 RR-R

7° Team 33 Louit April Moto (Gamarino, Saltarelli, Calia), Kawasaki ZX-10R

8° Chromeburner Rac41 (Leesch, Hardt, Tessels), Honda CBR1000 RR-R

9° Team LRP Poland (Vincon, Puffe, Szkopek), BMW S 1000 RR

10° Team 18 Sapeurs Pompiers (De la Vega, Maurin, Steinmayr), Yamaha YZF-R1



Inoltre:

20° Team Bolliger Svizzera (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R.

20. 22° Motobox Kremer Racing (Dehaye, Napoli, Rubin), Yamaha YZF-R1