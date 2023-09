86ème Bol d'Or : le YART remporte le titre mondial avec la victoire de Suzuki

Yamaha avait toutes les raisons de se réjouir dimanche au Castellet : le YART a remporté le championnat du monde d'endurance avec Marvin Fritz, Niccolo Canepa et Karel Hanika. Suzuki Endurance triomphe en course.

Le suspense a été relancé en tête de peloton. La moto du team CAP Endurance a laissé une grosse trace d'huile à la fin de la ligne droite du Mistral après 20,5 heures de course, ce qui a provoqué la chute de sept autres pilotes sur l'asphalte glissant. Parmi eux, la Suzuki de tête et la Webike-Kawasaki numéro 11, ainsi que Christian Napoli du Motobox Kremer Racing Team. L'équipe National Motos, leader du Superstock, a également glissé.

Tous les pilotes et motos qui ont chuté ont eu de la chance et ont pu reprendre la course légendaire après un court arrêt. La voiture de sécurité étant restée longtemps sur la piste, Yoshimura SERT Motul n'a perdu qu'un tour en route vers le succès au Bol d'Or. Dans le même temps, Yamaha a dû repasser par les stands pour faire l'appoint d'eau, ce qui a également permis à la BMW de passer devant le YART. Finalement, le problème de fuite a été détecté et la question de la température a été résolue.

A 2,5 heures de la fin, le moteur de la Metiss a explosé au bout de la ligne droite de départ et d'arrivée de la piste de 5,6 km. Julien Bonnet a ainsi créé une nouvelle nappe d'huile, provoquant la troisième phase de safety-car de la course.

Sur la piste, Markus Reiterberger s'est particulièrement mis en évidence après l'autorisation de la course. Le pilote d'Obingen a finalement réalisé un double relais, ses temps étant parfois trois secondes plus rapides que ceux de ses concurrents du top 5. Le grand objectif du team BMW ? Prendre la deuxième place de la course à Viltais Honda (Alt, Mercado, Odendaal) pour que l'équipe belge puisse encore se hisser à la deuxième place du championnat du monde, voire même atteindre le championnat du monde si le YART devait encore faire défaut.

Mais le plan n'a pas fonctionné au Castellet : BMW a dû se contenter de la troisième place, car Florian Alt a su résister sur sa Honda et a ainsi assuré un nouveau podium à l'équipe après sa victoire au Bol d'or l'année dernière.

En tête, le trio Suzuki, qui n'était plus qu'un duo à la fin, Sylvain Guintoli ayant dû faire l'impasse en raison de problèmes d'estomac, a contrôlé la course. Yoshimura SERT Motul, avec Black, Masson et Guintoli, a assuré le 19e succès au Bol d'Or. Finalement, le titre de vice-champion a été décroché, BMW se classant troisième au championnat du monde, un point derrière.

La fête a été particulièrement intense dans le box Yamaha. Avec la quatrième position, le Yamaha Austria Racing Team de Mandy Kainz a remporté le championnat du monde d'endurance FIM 2023. Après 2009, Marvin Fritz, Karel Hanika et Niccolo Canepa ont décroché le deuxième titre pour l'équipe de Heimschuh. Pour Yamaha, il s'agit du cinquième titre de championnat du monde d'endurance au total, la dernière victoire du GMT94 remontant à la saison 2016-2017 - à l'époque également avec Niccolo Canepa.

Dans la catégorie Superstock également, la victoire et le titre se sont joués jusqu'au bout. National Motos a dû batailler ferme contre Chromeburner Rac41. En fonction de l'équipe Honda qui a finalement pris l'avantage, le titre peut être fêté. A 25 minutes de la fin, la National Motos-Honda de Sébastien Suchet est rentrée lentement au box. La victoire de la course est revenue à Kawasaki et à l'équipe 33 Louit April Moto (Gamarino, Saltarelli, Calia) et le titre est finalement revenu à Wayne Tessels, Chris Leesch et Jonathan Hardt de l'équipe Chromeburner Rac41.

LRP Poland a dû faire face à une chute de Dominik Vincon, mais l'équipe BMW privée de Julian Puffe et Marek Szkopek s'est finalement classée 11e au classement général, soit la 7e place dans la catégorie EWC. Les équipes de Bolliger et Motobox Kremer ont également marqué des points en terminant respectivement 15e et 20e sur le circuit Paul Ricard.

Bol d'Or, résultat :

1. Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000Y, 717 tours.

2. Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R

3. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR

4. YART Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1

5. Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R

6e Team 33 Louit April Moto (Gamarino, Saltarelli, Calia), Kawasaki ZX-10R

7. Chromeburner Rac41 (Leesch, Hardt, Tessels), Honda CBR1000 RR-R

8e Team 18 Sapeurs Pompiers (De la Vega, Maurin, Steinmayr), Yamaha YZF-R1

9. MACO Racing Team (Vugrinec, Boulom, Kovacs), Yamaha YZF-R1

10e Pitlane Endurance JP3 (Grünwald, Pellizotti, de Vleeschauwer), Yamaha YZF-R1



En outre :

11. Team LRP Poland (Vincon, Puffe, Szkopek), BMW S 1000 RR 15. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R

20e Motobox Kremer Racing (Dehaye, Napoli, Rubin), Yamaha YZF-R1