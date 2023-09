86° Bol d'Or: YART conquista il titolo mondiale con la vittoria della Suzuki

La Yamaha ha avuto tutte le ragioni per festeggiare domenica a Le Castellet: YART ha vinto il Campionato del Mondo Endurance con Marvin Fritz, Niccolo Canepa e Karel Hanika. Suzuki Endurance trionfa in gara.

La gara è stata di nuovo emozionante nella parte anteriore dello schieramento. La moto del CAP Endurance Team ha lasciato una grossa chiazza d'olio alla fine del rettilineo del Mistral dopo 20,5 ore, causando la caduta di altri sette piloti sull'asfalto scivoloso. Tra questi, la Suzuki di punta e la Webike Kawasaki numero 11, oltre a Christian Napoli del Motobox Kremer Racing Team. Anche il team National Motos, leader della Superstock, è scivolato.

Tutti i piloti e le moto caduti sono stati fortunati e hanno potuto riprendere la leggendaria gara dopo una breve sosta. Con la safety car rimasta a lungo in pista, Yoshimura SERT Motul ha perso solo un giro sulla strada del successo del Bol d'Or. Allo stesso tempo, la Yamaha ha dovuto rientrare ai box per rabboccare l'acqua, il che significa che anche la BMW ha superato la YART. Alla fine, il problema della perdita è stato scoperto e la questione della temperatura è stata risolta.

A 2,5 ore dalla fine, il motore della Metiss è esploso alla fine del rettilineo di partenza del circuito di 5,6 km. Julien Bonnet ha quindi posato la successiva traccia d'olio e ha causato la terza fase di safety car della gara.

In pista, Markus Reiterberger è stato particolarmente sotto i riflettori dopo il rilascio della gara. Il pilota di Obingen ha fatto un doppio stint alla fine, dato che i suoi tempi erano talvolta di tre secondi più veloci rispetto ai concorrenti della top-5. Il grande obiettivo del team BMW? Strappare il secondo posto in gara a Viltais Honda (Alt, Mercado, Odendaal), in modo che la squadra belga potesse ancora arrivare seconda nel WRC, o addirittura raggiungere il Campionato del Mondo se YART dovesse ancora ritirarsi.

Ma il piano non ha funzionato a Le Castellet: La BMW ha dovuto accontentarsi del terzo posto, perché Florian Alt sulla Honda è riuscito a tenere testa alla squadra e ad assicurarsi un altro podio dopo la vittoria dello scorso anno al Bol d'or.

In testa, il trio Suzuki, che alla fine era solo un duo perché Sylvain Guintoli si è dovuto ritirare per problemi di stomaco, ha controllato la gara. La Yoshimura SERT Motul si è assicurata il 19° successo al Bol d'Or con Black, Masson e Guintoli. Alla fine, si è trattato di un titolo di secondo piano, con la BMW che si è piazzata un punto dietro di loro, al terzo posto nel Campionato del Mondo.

Alla fine, nel box Yamaha si è festeggiato molto. Con la quarta posizione, lo Yamaha Austria Racing Team di Mandy Kainz ha vinto il Campionato del Mondo Endurance FIM 2023. Dopo il 2009, Marvin Fritz, Karel Hanika e Niccolò Canepa sono riusciti a vincere il secondo titolo per il team di Heimschuh. Per Yamaha, si tratta del quinto titolo mondiale Endurance in assoluto; l'ultima volta che GMT94 ha vinto il Campionato del Mondo è stato nella stagione 2016-17 - all'epoca, tra l'altro, sempre con Niccolò Canepa.

Anche nella classe Superstock, la vittoria e il titolo sono stati in gioco fino alla fine. National Motos ha dovuto lottare duramente contro Chromeburner Rac41. A seconda di quale dei due team Honda si sia imposto alla fine, il titolo potrebbe essere festeggiato. A 25 minuti dalla fine, la National Motos Honda di Sebastien Suchet è entrata lentamente ai box. La vittoria di gara è andata alla Kawasaki e al Team 33 Louit April Moto (Gamarino, Saltarelli, Calia) e il titolo alla fine a Wayne Tessels, Chris Leesch e Jonathan Hardt del Team Chromeburner Rac41.

LRP Poland ha dovuto affrontare un incidente con Dominik Vincon, ma alla fine è stato sufficiente per il team privato BMW con Julian Puffe e Marek Szkopek per l'11° posto assoluto, 7° nella classe EWC. Anche i team Bolliger e Motobox Kremer sono andati a punti, terminando rispettivamente al 15° e al 20° posto sul Circuito Paul Ricard.

Bol d'Or, risultato:

1° Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000Y, 717 giri.

2° Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R

3° BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR

4° YART Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1

5° Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R

6° Team 33 Louit April Moto (Gamarino, Saltarelli, Calia), Kawasaki ZX-10R

7° Chromeburner Rac41 (Leesch, Hardt, Tessels), Honda CBR1000 RR-R

8° Team 18 Sapeurs Pompiers (De la Vega, Maurin, Steinmayr), Yamaha YZF-R1

9° MACO Racing Team (Vugrinec, Boulom, Kovacs), Yamaha YZF-R1

10. Pitlane Endurance JP3 (Grünwald, Pellizotti, de Vleeschauwer), Yamaha YZF-R1



Inoltre:

11° Team LRP Polonia (Vincon, Puffe, Szkopek), BMW S 1000 RR 15° Team Bolliger Svizzera (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R

20° Motobox Kremer Racing (Dehaye, Napoli, Rubin), Yamaha YZF-R1