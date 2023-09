George Russell : "Bien sûr que c'est déchirant".

"Je ne trouve pas les mots", marmonnait un George Russell visiblement déçu après la course sous les projecteurs à Singapour. Le pilote Mercedes avait toutes les raisons d'être abasourdi, puisqu'il était en passe de décrocher une place sur le podium dans le dernier tour lorsqu'il a percuté les limites de la piste. Au lieu d'un résultat fort, c'est donc un douloureux zéro pointé qui a été enregistré pour le Britannique, qui s'était élancé de la première ligne en deuxième position.

"C'était une course si longue et si physique qu'il était difficile de rester concentré", a expliqué Russell, avant de féliciter le vainqueur de la course du côté de Ferrari : "Carlos Sainz a bien fait son travail et a maintenu le peloton". Il est certain que "si j'étais passé devant Lando Norris quand j'en ai eu l'occasion, j'aurais pu gagner aussi".

Et le pilote de 25 ans d'avouer : "Dans le dernier tour, j'ai juste manqué de concentration pendant un instant et la course était finie pour moi". Et il s'est excusé : "Je suis vraiment désolé pour toute l'équipe. C'était une course vraiment exigeante, les pneus ont cédé et tu vas à la limite en tant que pilote. C'est comme ça que ça doit se passer pour un pilote de course, si tu fais une petite erreur, tu dois en payer le prix. Mais bien sûr, c'est déchirant de voir un grand week-end se terminer ainsi".

"La voiture était super, les qualifications étaient super et la course était forte aussi, nous avons été très courageux dans nos choix stratégiques. Maintenant, j'ai le sentiment d'avoir déçu l'équipe et moi-même. C'est dur, mais nous allons riposter", a ajouté Russell.

GP de Singapour, circuit de la rue Marina Bay

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash

Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5