George Russell: "Certo che è straziante".

Il pilota della Mercedes George Russell era in corsa per il podio nel GP di Singapore fino all'ultimo giro, ma poi ha perso la concentrazione per una frazione di secondo. Questo errore gli è costato caro.

"Sono senza parole", ha mormorato un George Russell visibilmente deluso dopo la gara illuminata a Singapore. Il pilota della Mercedes aveva tutte le ragioni per essere sbalordito, visto che all'ultimo giro aveva in vista il podio quando è andato a sbattere contro la barriera della pista. Al posto di un risultato così importante, quindi, c'è stato un doloroso zero per il britannico, che aveva iniziato la gara dalla posizione 2 in prima fila.

"È stata una gara così lunga e fisicamente impegnativa che è stato difficile mantenere la concentrazione", ha spiegato Russell, elogiando il vincitore della gara dal campo della Ferrari: "Carlos Sainz ha fatto bene il suo lavoro e ha mantenuto il gruppo unito", ed è sicuro: "Se avessi passato Lando Norris quando ne avevo la possibilità, avrei potuto vincere".

E il 25enne ha confessato: "All'ultimo giro ho perso la concentrazione per un attimo e poi la gara è finita per me". E si è scusato: "Mi dispiace molto per tutta la squadra. È stata una gara molto impegnativa, le gomme si sono rotte e come pilota si va al limite. È così che deve essere per un pilota, se fai un piccolo errore devi pagarne le conseguenze. Ma ovviamente è straziante quando un grande weekend finisce così".

"La macchina si sentiva benissimo, le qualifiche sono state ottime e anche la gara è stata forte, siamo stati molto coraggiosi con la scelta della strategia. Ora sento di aver deluso la squadra e me stesso. È dura, ma ci rifaremo", ha aggiunto Russell.

GP di Singapore, Circuito di Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 secondi

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente

Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5