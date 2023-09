AlphaTauri 2024 : qui sera dans les deux cockpits ?

Christian Horner n'a pas caché qu'il était impressionné. Le directeur de l'équipe Red Bull Racing peut également être satisfait de l'évolution de Liam Lawson.

Le Néo-Zélandais a marqué ses deux premiers points au GP de Singapour en se classant neuvième, dans une course qui compte parmi les plus difficiles de la saison. Il s'est également montré convaincant lors des qualifications en terminant dixième. Un week-end réussi à un bon moment.

"Il a fait un super boulot. C'était sa troisième course, sur un circuit qu'il n'avait jamais vu. Il rentre dans les points, c'était très impressionnant de sa part", a déclaré Horner.

La question se pose donc automatiquement de savoir si et comment Lawson va poursuivre sa carrière en Formule 1. Lawson lui-même ne veut pas en dire plus. Il a simplement déclaré qu'il n'y avait "rien" à dire sur son avenir pour le moment.

"J'adore être en Formule 1 et j'essaie simplement de tirer le meilleur parti de cette opportunité, de cette fenêtre d'opportunité que j'ai", a-t-il déclaré.

AlphaTauri n'a pas encore annoncé son binôme pour 2024. Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo et Lawson ont été tirés au sort pour les deux places. Ce qui est certain, c'est que Ricciardo reviendra dans l'AlphaTauri cette saison, lorsqu'il sera à nouveau en forme. Ce sera au plus tôt début octobre au Qatar, au Japon l'Australien sera encore remplacé par Lawson.

"Les discussions vont bon train. Nous nous voyons tous les jours et essayons de procéder à des ajustements", a déclaré le PDG Peter Bayer à Sky. "Liam a assuré sa place de titulaire dans le groupe avec cette performance et qui sera dans la voiture l'année prochaine, nous le verrons dans les prochains jours. Mais Daniel Ricciardo reviendra définitivement dans sa voiture, car Liam veut aussi aller au bout de la Super Formula japonaise".

GP de Singapour, circuit de Marina Bay Street

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5