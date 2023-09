AlphaTauri 2024: chi siede nelle due cabine di pilotaggio?

Christian Horner non ha nascosto di essere rimasto impressionato. Il boss del team Red Bull Racing può anche essere indubbiamente soddisfatto dello sviluppo di Liam Lawson.

Il neozelandese ha ottenuto i suoi primi due punti con il nono posto nel GP di Singapore, in una gara tra le più impegnative della stagione. È stato convincente anche nelle qualifiche con il decimo posto. Un fine settimana di successo in un buon momento.

"Ha fatto un lavoro super. Era la sua terza gara, su una pista che non aveva mai visto prima. Sta entrando nei punti, è stato davvero impressionante da parte sua", ha detto Horner.

Naturalmente, questo solleva automaticamente la questione se e come le cose continueranno per Lawson in Formula 1. Lo stesso Lawson non vuole essere in grado di dire se la sua carriera è stata un'impresa. Lo stesso Lawson non vuole dire molto al riguardo. Al momento non c'è "nulla di nulla" sul suo futuro, si è limitato a dire.

"Amo essere in Formula 1 e sto solo cercando di sfruttare al meglio questa opportunità, questa finestra di opportunità che ho", ha detto.

AlphaTauri non ha ancora annunciato l'accoppiamento per il 2024. I sorteggiati per i due posti sono Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo e Lawson. Una cosa è certa: Ricciardo tornerà in AlphaTauri in questa stagione quando sarà di nuovo in forma. In Qatar, al più presto all'inizio di ottobre, mentre in Giappone l'australiano sarà ancora sostituito da Lawson.

"I colloqui sono in pieno svolgimento. Ci stiamo vedendo ogni giorno e stiamo cercando di coordinarci", ha dichiarato l'amministratore delegato Peter Bayer a Sky. "Liam si è assicurato il posto fisso nel gruppo con questa prestazione e chi sarà in macchina il prossimo anno lo vedremo nei prossimi giorni. Daniel Ricciardo tornerà sicuramente sulla sua auto, ma Liam vuole anche finire la Super Formula giapponese".

GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5