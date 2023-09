AlphaTauri 2024: Quem se senta nos dois cockpits?

Com que dupla de pilotos é que a AlphaTauri vai entrar na época de 2024? O diretor executivo Peter Bayer confirma que as conversações estão em pleno andamento. Liam Lawson pode impressionar na altura certa.

Christian Horner não escondeu o facto de ter ficado impressionado. O chefe de equipa da Red Bull Racing também pode estar inquestionavelmente satisfeito com a evolução de Liam Lawson.

O neozelandês marcou os seus primeiros dois pontos com o nono lugar no GP de Singapura, numa corrida que é uma das mais exigentes da época. Ele também foi convincente na qualificação com o décimo lugar. Um fim de semana de sucesso em boa hora.

"Ele fez um excelente trabalho. Foi a sua terceira corrida, numa pista que nunca tinha visto antes. Está a entrar nos pontos, o que foi muito impressionante da parte dele", disse Horner.

Claro que isto levanta automaticamente a questão de saber se e como as coisas vão continuar para Lawson na Fórmula 1. O próprio Lawson não quer falar muito sobre isso. Não há "absolutamente nada" sobre seu futuro no momento, ele simplesmente disse.

"Adoro estar na Fórmula 1 e estou apenas a tentar aproveitar ao máximo esta oportunidade, esta janela de oportunidade que tenho", disse ele.

A AlphaTauri ainda não anunciou o emparelhamento para 2024. No sorteio para as duas vagas estão Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo e Lawson. Uma coisa é certa: Ricciardo regressará à AlphaTauri esta época, quando estiver novamente em forma. Isso será no Qatar, no início de outubro, mas no Japão o australiano será substituído por Lawson.

"As conversações estão a decorrer a todo o vapor. Estamos a ver-nos todos os dias e a tentar fazer a coordenação", disse o diretor executivo Peter Bayer na Sky. "Liam garantiu o lugar regular no grupo com este desempenho e quem estará no carro no próximo ano, veremos nos próximos dias. Daniel Ricciardo está definitivamente de volta ao seu carro, já que Liam também quer terminar a Super Fórmula Japonesa".

GP de Singapura, Circuito de Rua Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 s

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fora

George Russell (GB), Mercedes, despiste

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, desistência

Esteban Ocon (F), Alpine, caixa de velocidades

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 15 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 3 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 pontos

02 Pérez 223

02 Hamilton 180

04 Alonso 170

05 Sainz 142

06 Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 597 pontos

02 Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05 McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5