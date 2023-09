Christian Horner : "Encore mieux, ce sera difficile".

Jusqu'à présent, aucune écurie de GP n'avait été assurée du titre à autant de courses de la fin : à six manches du championnat du monde de Formule 1, Max Verstappen a tout réglé pour Red Bull Racing en remportant le Grand Prix du Japon à Suzuka - son sixième titre (2010 à 2013 ainsi que 2022/2023).

Le directeur de l'équipe Red Bull Racing Christian Horner après le triomphe de Suzuka : "C'est un moment très spécial pour notre écurie. Et montrer une saison encore meilleure, ce sera difficile. Nous surfons sur une vague de succès et nous voulons bien sûr en profiter le plus longtemps possible. Mais le fait est qu'en Formule 1, les choses changent rapidement".

"Notre défaite à Singapour a justement montré qu'il ne faut rien prendre pour acquis. Les équipes peuvent très vite disparaître du peloton de tête".

"En ce qui concerne les courses à venir, nous savons que nous avons eu des problèmes au Brésil en 2022. Et puis, nous avons encore trois week-ends de sprint où les pilotes n'ont qu'une seule séance d'entraînement libre pour les réglages, puis les qualifications commencent déjà. La pression est alors particulièrement élevée. Et si en plus il pleut lors de la première séance d'entraînement, cela devient vraiment délicat".



Les week-ends de GP à venir sont le Qatar (sprint), les Etats-Unis (sprint), le Mexique, le Brésil (sprint), Las Vegas et Abu Dhabi.





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5