Christian Horner: "Ancora meglio, sarà difficile".

A così tante gare dalla fine, nessuna scuderia di GP ha mai avuto il titolo in tasca: a sei gare dalla fine della stagione di Formula 1, Max Verstappen ha conquistato tutto per la Red Bull Racing con la vittoria nel Gran Premio del Giappone a Suzuka - il sesto titolo (dal 2010 al 2013 e dal 2022 al 2023).

Il boss della Red Bull Racing, Christian Horner, dopo il trionfo di Suzuka: "Questo è un momento molto speciale per la nostra squadra corse. E sarà difficile realizzare una stagione ancora migliore. Stiamo cavalcando un'onda di successo e naturalmente vogliamo assaporarla il più a lungo possibile. Ma il fatto è che le cose cambiano rapidamente in Formula 1".

"La sconfitta di Singapore, in particolare, ha dimostrato che non si può dare nulla per scontato. Le squadre possono scomparire dalla vetta molto rapidamente".

"Per quanto riguarda le gare a venire, sappiamo che abbiamo avuto problemi in Brasile nel 2022. E poi abbiamo ancora tre weekend sprint, in cui i piloti hanno a disposizione solo una prova libera per la messa a punto, poi si passa già alle qualifiche. La pressione è particolarmente alta. E se piove durante le prime prove, diventa davvero difficile".



I restanti weekend di GP sono Qatar (Sprint), USA (Sprint), Messico, Brasile (Sprint), Las Vegas e Abu Dhabi.





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5