Christian Horner: "Ainda melhor, mas será difícil".

A Red Bull Racing venceu 15 dos 16 Grandes Prémios disputados até agora na temporada de 2023 e defendeu com sucesso o título da Taça dos Construtores. O chefe de equipa Christian Horner reflecte sobre o que se segue.

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

A seis jornadas da temporada de Fórmula 1, Max Verstappen garantiu tudo para a Red Bull Racing com a sua vitória no Grande Prémio do Japão em Suzuka - o sexto título (2010 a 2013 e 2022/2023).

O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, após o triunfo em Suzuka: "Este é um momento muito especial para a nossa equipa de corridas. E para mostrar uma época ainda melhor, isso será difícil. Estamos a surfar uma onda de sucesso e é claro que queremos saboreá-la o mais tempo possível. Mas o facto é que as coisas mudam rapidamente na Fórmula 1".

"A nossa derrota em Singapura, em particular, mostrou que não se pode tomar nada como garantido. As equipas podem desaparecer do topo muito rapidamente."

"Quanto às próximas corridas, sabemos que tivemos problemas no Brasil em 2022. E depois ainda temos três fins-de-semana de sprint, em que os pilotos só têm um treino livre para a afinação e depois é já a qualificação. A pressão é particularmente elevada neste caso. E se chover no primeiro treino, torna-se muito complicado".



Os restantes fins-de-semana de GP são: Qatar (Sprint), EUA (Sprint), México, Brasil (Sprint), Las Vegas e Abu Dhabi.





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5