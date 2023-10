Zak Brown, McLaren : "Red Bull Racing me fait peur".

Les chiffres ne mentent pas, dit le proverbe. Et un coup d'œil sur le bilan intermédiaire de la Formule 1 en 2023 montre que Red Bull Racing s'empare de la plus grande partie du succès.

Quelques exemples à l'appui ? RBR a remporté 15 des 16 courses de la saison. Seul Carlos Sainz a pu stopper la marche avec Ferrari à Singapour, le temps d'une course.

Max Verstappen et Sergio Pérez sont montés 23 fois sur le podium, presque autant que l'ensemble de la concurrence.

La supériorité est également évidente en ce qui concerne les tours de tête : Verstappen et Pérez ont mené pendant 850 tours, ce qui ne laisse que des miettes à leurs adversaires (Ferrari 89 tours en tête, Mercedes 13, McLaren 7 et Aston Martin 3).

Le CEO de McLaren, Zak Brown, déclare : "Red Bull Racing me fait peur. Ils sont tellement supérieurs cette saison qu'ils ont pu reporter très tôt le développement sur la voiture de l'année prochaine. La plupart de leurs adversaires ont développé leur voiture de course 2023 bien plus longtemps".



Le Californien ajoute : "Dans le contexte d'un règlement stable, tu peux tirer beaucoup d'enseignements de la voiture actuelle pour la saison prochaine".



La star de Mercedes Lewis Hamilton avait récemment tenu des propos similaires à propos de Red Bull Racing : "Ils travaillent déjà à plein régime sur la voiture de l'année prochaine, certainement plus tôt que tous les autres. Leur avance est si grande qu'ils peuvent se le permettre. Nous devrons développer énormément au cours des six prochains mois pour combler ce retard".



Red Bull Racing a remporté la Coupe des constructeurs pour la sixième fois au Grand Prix du Japon, à six courses de la fin du championnat du monde, plus tôt qu'aucune autre écurie de Formule 1.





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5