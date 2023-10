Zak Brown, McLaren: "La Red Bull Racing mi fa paura".

La Red Bull Racing non dà praticamente scampo ai suoi avversari nel GP della stagione 2023. E Zak Brown, CEO della McLaren, ne è convinto: in un contesto di stabilità dei regolamenti, questa situazione potrebbe continuare nel 2024.

Secondo il detto, i numeri non mentono. E uno sguardo al bilancio intermedio della Formula 1 nel 2023 lo dimostra: la Red Bull Racing si sta accaparrando la maggior parte dei successi.

Qualche esempio? La RBR ha vinto 15 gare su 16 in questa stagione. Solo Carlos Sainz è riuscito a fermare la marcia della Ferrari a Singapore, per una gara.

Max Verstappen e Sergio Pérez sono saliti sul podio 23 volte, quasi quanto l'intera concorrenza messa insieme.

La superiorità è evidente anche quando si tratta di giri in testa: Verstappen e Pérez sono stati in testa per 850 giri, lasciando solo le briciole agli avversari (Ferrari 89 giri in testa, Mercedes 13, McLaren 7 e Aston Martin 3).

Zak Brown, CEO della McLaren, ha dichiarato: "La Red Bull Racing mi spaventa. Sono talmente superiori in questa stagione che hanno potuto anticipare lo sviluppo della vettura del prossimo anno. La maggior parte dei loro rivali sta sviluppando le loro auto da corsa per il 2023 da molto più tempo".



Il californiano ha aggiunto: "In un contesto di regolamenti stabili, si può imparare molto dalla vettura attuale per la prossima stagione".



Lewis Hamilton, stella della Mercedes, ha recentemente espresso commenti simili sulla Red Bull Racing: "Stanno già lavorando a pieno ritmo sulla vettura del prossimo anno, sicuramente prima di chiunque altro. Il loro vantaggio è così grande che possono permetterselo. Noi dovremo fare molto sviluppo nei prossimi sei mesi per compensarlo".



La Red Bull Racing ha vinto la Coppa Costruttori per la sesta volta al Gran Premio del Giappone, a sei gare dalla fine della stagione, prima di qualsiasi altro team di Formula Uno.





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5