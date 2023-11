Fred Vasseur : "L'une des meilleures courses de Leclerc".

Le duo Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz a donné le ton lors des qualifications du GP de Las Vegas, mais en course, la star de Red Bull Racing Max Verstappen a une nouvelle fois triomphé. Le directeur de l'équipe Ferrari, Fred Vasseur, était néanmoins très satisfait des performances de ses protégés. Il a déclaré : "De notre côté, il y a eu quelques aspects positifs, même si la course n'a pas été facile avec des phases de safety-car, des duels passionnants et de superbes dépassements".

"Nous avons marqué des points importants et nous n'étions pas loin d'une victoire avec Charles, qui aurait mérité de gagner la course. Je crois que nous avons dépassé trois fois un pilote Red Bull Racing en course", a ajouté fièrement le patron de l'équipe rouge.

"Notre performance a été bonne avec les deux voitures, si l'on considère que Carlos a fait un superbe retour après un week-end difficile, avec les événements de la première séance d'essais, la pénalité qui en a résulté et le tête-à-queue au départ", a également félicité l'Espagnol, qui avait écopé d'une douloureuse pénalité de dix places sur la grille en raison du bouchon de la valve d'eau aspiré lors de la première séance d'essais.

Et Vasseur d'assurer : "Avec Charles, nous avons fait tout ce qu'il fallait pour obtenir la victoire, car nous nous étions occupés des pneus au début, puis nous avons dépassé Max Verstappen sur la piste. Mais la voiture de sécurité est arrivée au pire moment pour lui".

"Après le nouveau départ, il s'est battu avec des pneus granuleux, mais il a pu gérer le problème de graining. En fin de course, il est redevenu très compétitif et a même dépassé Perez. Je pense qu'il a fait l'une de ses meilleures courses aujourd'hui, et Carlos a également été très fort dans la deuxième moitié", se réjouissait Vasseur.

Course, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (All), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident

Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12