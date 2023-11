Fred Vasseur: "Una delle migliori gare di Leclerc".



di Vanessa Georgoulas - Traduzione automatica da Tedesco

Motorsport Images

Charles Leclerc non è riuscito a vincere il GP di Las Vegas, ma il boss del team Ferrari Fred Vasseur è pieno di elogi per il monegasco, che ha ottenuto il secondo posto. Ci sono anche parole gentili per Carlos Sainz.

