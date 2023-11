Fred Vasseur: "Uma das melhores corridas de Leclerc".

A dupla da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, deu o tom na qualificação para o GP de Las Vegas, mas a estrela da Red Bull Racing, Max Verstappen, triunfou mais uma vez na corrida. No entanto, o chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, ficou muito satisfeito com o desempenho dos seus protegidos. Ele explicou: "Houve alguns aspectos positivos do nosso lado, mesmo que não tenha sido uma corrida fácil com fases de safety car, duelos emocionantes e grandes manobras de ultrapassagem".

"Marcámos pontos importantes e não estivemos longe de uma vitória com o Charles, que mereceu ganhar a corrida. Penso que ultrapassámos um piloto da Red Bull Racing três vezes na corrida", acrescentou orgulhoso o chefe de equipa da Red Bull.

"O nosso desempenho com os dois carros foi bom, tendo em conta que o Carlos fez um grande regresso depois de um fim de semana difícil com os acontecimentos na primeira sessão de treinos, a penalização resultante e a volta na partida", elogiou o francês, que também teve de aceitar uma penalização dolorosa de dez lugares na grelha na primeira sessão de treinos devido à aspiração da tampa da válvula de água.

E Vasseur garantiu: "Fizemos tudo certo com Charles para conquistar a vitória, porque cuidámos dos pneus no início e depois ultrapassámos Max Verstappen na pista. Mas o safety car chegou na pior altura possível para ele".

"Depois do recomeço, ele teve dificuldades com os pneus granulados, mas conseguiu controlar o problema da granulação. Voltou a ser muito competitivo na fase final e até ultrapassou o Pérez. Penso que ele fez uma das suas melhores corridas hoje, e o Carlos também esteve muito forte na segunda metade", disse um satisfeito Vasseur.

Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente

Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02º Pérez 273

02º Hamilton 232

04 Sainz 200

05º Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12