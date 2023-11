Carlos Sainz : "C'est l'objectif principal à Abu Dhabi".

Après un week-end de course à la fois riche en événements et décevant à Las Vegas, Carlos Sainz se tourne vers la dernière épreuve de force de la saison à Abu Dhabi. Pour cette course, il s'est fixé un objectif ambitieux.

Le week-end de course à Las Vegas venait à peine de commencer que Carlos Sainz était déjà dans la tourmente : La star de Ferrari n'a pas seulement subi de gros dégâts sur sa voiture de fonction lors de la première séance d'essais, car le contour en béton d'un couvercle de soupape s'est affaissé lorsqu'il est passé dessus.

L'Espagnol a également écopé d'une pénalité douloureuse de dix positions sur la grille de départ, car son équipe a dû, entre autres, installer une nouvelle batterie pour réparer la voiture de course GP. Sainz a annoncé après la deuxième séance d'essais : "Vous ne me verrez plus heureux ce week-end". Plus tard, il a souligné à plusieurs reprises à quel point cette sanction, dont il n'était pas responsable, était injuste.

La course a connu un nouveau coup dur très tôt : Sainz a heurté la Mercedes de Lewis Hamilton dans le premier virage et a fait un tête-à-queue. Il a été distancé et a dû se battre pour remonter. Au final, il a pu se consoler avec une deuxième moitié de course solide et une sixième place.

Le pilote de course madrilène a déclaré à propos du tumulte du départ : "C'était un premier tour très délicat pour tout le monde, j'étais au milieu de la foule, j'avais des pneus froids et pas d'adhérence à l'intérieur de la piste". Et d'ajouter : "C'était incroyablement difficile, mais nous avons tout de même obtenu la sixième place après avoir été relégué en queue de peloton".

L'actuel quatrième du championnat du monde est maintenant d'autant plus déterminé à briller lors de la dernière épreuve de force de la catégorie reine à Abu Dhabi, notamment dans l'optique de la lutte de son équipe pour la deuxième place au classement des constructeurs. "Je suis heureux de me rendre maintenant à Abu Dhabi et de me battre contre Mercedes pour la deuxième place au championnat du monde. Je veux terminer la saison en apothéose et j'espère pouvoir décrocher un podium, c'est l'objectif principal. Ce ne sera pas facile, mais je pense que nous avons tout ce qu'il faut pour y parvenir".

Course, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (All), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident

Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12