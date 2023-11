Carlos Sainz: "Questo è l'obiettivo principale ad Abu Dhabi".

Dopo un weekend di gara a Las Vegas movimentato e deludente in egual misura, Carlos Sainz guarda alla prova finale della stagione ad Abu Dhabi. Si è posto un obiettivo elevato per la gara.

Il weekend di gara a Las Vegas era appena iniziato quando Carlos Sainz era già nei guai: Il fuoriclasse della Ferrari non solo ha dovuto accettare i gravi danni subiti dalla sua vettura di servizio nella prima sessione di prove, perché la cornice di cemento di un coperchio delle valvole ha ceduto quando ci è passato sopra.

Lo spagnolo ha subito anche una dolorosa penalizzazione di dieci posizioni in griglia, poiché il suo team ha dovuto installare una nuova batteria per riparare la vettura da GP. Sainz ha annunciato dopo la seconda sessione di prove: "Non mi vedrete più felice questo fine settimana". In seguito ha sottolineato più volte quanto fosse ingiusta la penalizzazione senza alcuna colpa.

La successiva battuta d'arresto è arrivata all'inizio della gara: Sainz ha preso la Mercedes di Lewis Hamilton alla prima curva ed è andato in testacoda. È arretrato e ha dovuto lottare per tornare in testa. Alla fine, è riuscito a consolarsi con un'ottima seconda parte di gara e un sesto posto.

Il pilota madrileno ha commentato così le turbolenze della partenza: "È stato un primo giro molto difficile per tutti, io ero in mezzo al gruppo, avevo le gomme fredde e nessuna aderenza all'interno della pista". Ha poi aggiunto: "È stato incredibilmente difficile, ma siamo comunque riusciti a finire sesti dopo che sono caduto in fondo allo schieramento".

L'attuale secondo classificato del campionato è ora ancora più determinato a brillare nella prova finale della classe regina ad Abu Dhabi, anche in vista della battaglia della sua squadra per il secondo posto nel campionato costruttori. "Non vedo l'ora di andare ad Abu Dhabi e di lottare con la Mercedes per il secondo posto nel campionato. Voglio concludere la stagione in bellezza e spero di riuscire a salire sul podio, questo è l'obiettivo principale. Non sarà facile, ma credo che abbiamo tutto quello che ci serve".

Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente

Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05° Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12