Carlos Sainz: "Esse é o principal objetivo em Abu Dhabi"

O fim de semana de corrida em Las Vegas ainda mal tinha começado quando Carlos Sainz já estava em apuros: O astro da Ferrari não só teve de aceitar danos graves no seu carro de serviço na primeira sessão de treinos, porque a cobertura de betão de uma tampa de válvulas cedeu quando ele passou por cima dela.

O espanhol também sofreu uma penalização dolorosa de dez posições na grelha, uma vez que a sua equipa teve de instalar uma nova bateria para reparar o carro de corrida. Sainz anunciou após a segunda sessão de treinos: "Não me vão ver feliz novamente este fim de semana". Mais tarde, Sainz sublinhou várias vezes que a penalização era injusta e que não tinha culpa nenhuma.

O próximo contratempo aconteceu logo no início da corrida: Sainz apanhou o Mercedes de Lewis Hamilton na primeira curva e rodou. Caiu para trás e teve de lutar para regressar à frente. No final, conseguiu consolar-se com uma segunda metade de corrida forte e um sexto lugar.

O piloto madrileno conta o que se passou no início da corrida: "Foi uma primeira volta muito complicada para todos, eu estava no meio do pelotão, com pneus frios e sem aderência no interior da pista". Ele acrescentou: "Foi incrivelmente difícil, mas ainda conseguimos terminar em sexto depois de eu ter caído para o fundo do pelotão."

O atual vice-campeão do campeonato está agora ainda mais determinado a brilhar no último confronto da categoria rainha em Abu Dhabi - também com vista à luta da sua equipa pelo segundo lugar no campeonato de construtores. "Estou ansioso por viajar para Abu Dhabi e lutar com a Mercedes pelo segundo lugar no campeonato. Quero terminar a época com um ponto alto e espero conseguir um lugar no pódio, esse é o principal objetivo. Não vai ser fácil, mas acho que temos tudo o que precisamos".

Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente

Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02º Pérez 273

02º Hamilton 232

04 Sainz 200

05º Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12