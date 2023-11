Oscar Piastri : "Nous aurions mérité un peu plus de points".

Le débutant en Formule 1 Oscar Piastri a réalisé une course solide à Las Vegas, au cours de laquelle il a également remporté le point supplémentaire pour le meilleur tour en course. Mais il n'a pas été très heureux.

La situation de départ pour la course de Las Vegas était tout sauf simple pour le pilote McLaren Oscar Piastri. La star de McLaren a dû partir de la 18e place sur la grille et a choisi un jeu de pneus durs usagés pour le départ.

Au 16e tour, il est passé une première fois par les stands pour se faire restituer le mélange dur. Il était donc clair qu'il devait tourner une deuxième fois vers les stands pour respecter la consigne de rouler également avec un deuxième mélange de pneus.

"J'aurais préféré que cette règle n'existe pas, car j'aurais pu passer avec les pneus durs et je pense que j'aurais pu terminer quatrième", a-t-il déclaré après avoir franchi la ligne d'arrivée en dixième position. Le fait qu'il ait obtenu le point supplémentaire pour le meilleur tour en course n'a été qu'une maigre consolation pour l'ambitieux rookie. "Oui, ce sont les petites victoires", a-t-il balayé lorsqu'on lui a posé la question.

"Mais j'ai le sentiment que nous aurions mérité un peu plus de points", a également avoué Piastri. "Mais il y a aussi du positif à prendre, nous avions un bon rythme et nous avons été meilleurs que prévu en course. C'est juste dommage que nous n'ayons pas été plus récompensés, d'autant plus que deux voitures Aston Martin ont fini dans les points. Mais je pense que nous serons assez forts à Abu Dhabi, nous verrons comment cela se passera là-bas", a ajouté le pilote de 22 ans.

Course, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (D), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident

Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12