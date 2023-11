Oscar Piastri: "Meritavamo qualche punto in più".

Oscar Piastri, esordiente in Formula 1, ha disputato un'ottima gara a Las Vegas, in cui si è assicurato anche il punto extra per il giro più veloce in gara. Tuttavia, non era molto soddisfatto.

La posizione di partenza per la gara di Las Vegas è stata tutt'altro che facile per il pilota della McLaren Oscar Piastri. La stella della McLaren è dovuta partire dalla 18esima posizione in griglia e ha scelto un set di pneumatici duri usati per la partenza.

Al 16° giro è entrato per la prima volta ai box per far riapplicare la mescola dura. Ciò significa che ha dovuto rientrare ai box una seconda volta per soddisfare l'obbligo di accelerare con un secondo treno di pneumatici.

"Vorrei che questa regola non esistesse, perché avrei potuto guidare con le gomme dure e arrivare quarto", ha spiegato dopo aver tagliato il traguardo in decima posizione. Il fatto di essersi assicurato il punto extra per il giro più veloce in gara è stata una magra consolazione per l'ambizioso rookie. "Sì, queste sono piccole vittorie", ha detto quando gli è stato chiesto di parlarne.

"Ma ho la sensazione che avremmo meritato qualche punto in più", ha ammesso Piastri. "Ma ci sono anche aspetti positivi che possiamo trarre, avevamo un buon ritmo e in gara siamo andati meglio del previsto. È un peccato che non siamo stati premiati di più per questo, soprattutto perché due Aston Martin sono finite nei punti. Ma credo che saremo molto forti ad Abu Dhabi, vediamo come andrà", ha aggiunto il 22enne.

Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente

Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 Gran Premi su 22)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05° Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12