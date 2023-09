Dani Pedrosa sur ses débuts en GT2 European Series

Une semaine seulement après sa sensationnelle quatrième place lors de son départ en wildcard sur une KTM RC16 au MotoGP de Misano, Dani Pedrosa a fait ses débuts en course à Valence au volant de la KTM X-BOW GT2. Avec Hubert Trunkenpolz, membre du conseil d'administration de KTM, l'Espagnol de 37 ans a pris le départ de la GT2 European Series et piloté la voiture pour l'écurie d'usine KTM True Racing. Pour Pedrosa, il ne s'agissait pas de ses débuts en course sur circuit, après avoir pris quelques départs isolés en Lamborghini Super Trofeo Europe l'année précédente.

Sur le circuit Ricardo Tormo, le petit Espagnol a fêté sept victoires en course dans le championnat du monde de moto. En 2018, il a disputé sur ce circuit de 4,005 kilomètres la dernière course de sa carrière à temps plein sur deux roues, avant que trois stars en wildcard ne se succèdent jusqu'à présent avec les Autrichiens en 2021 et 2023. Dani Pedrosa a été sacré champion du monde de moto en 2003 dans la catégorie 125. En 2004 et 2005, il a remporté le titre dans la catégorie 250.

Le duo Trunkenpolz/Pedrosa a terminé la première course à la onzième place, avec trois tours de retard. Pendant la course, Hubert Trunkenpolz est sorti de la piste sur une trace de liquide de service d'un concurrent et a dû être secouru avant de pouvoir continuer la course et de remettre la KTM X-BOW GT2 à son célèbre partenaire. Dans une course chaotique, avec de nombreuses pénalités et une piste humide au début, le duo a terminé à la septième position dimanche, ce qui a permis à Trunkenpolz de gagner des points importants au championnat.

"Je suis très satisfait de mes premiers kilomètres au volant de la KTM X-BOW GT2", a expliqué Dani Pedrosa à SPEEDWEEK après ses deux courses. "J'étais très heureux de conduire la X-BOW et cela m'a procuré beaucoup de plaisir. J'avais également pris beaucoup de plaisir sur le circuit. Chaque fois que j'étais dans la voiture, j'ai pu acquérir plus d'expérience. Aujourd'hui, dimanche, les conditions étaient en outre les plus difficiles que l'on puisse imaginer. Des slicks froids sur une piste humide qui séchait. Il était difficile de ne pas faire d'erreur. De plus, c'était mon premier départ. Tout était nouveau pour moi, mais l'équipe n'a pas fait d'erreur et m'a préparé au mieux. Mon seul objectif aujourd'hui était de ramener la voiture sans dommages".

"Ce serait fantastique de participer à plus de week-ends de course avec la KTM X-BOW GT2 !", a déclaré Pedrosa, qui a appris à connaître et à aimer la voiture à Valence. "Nous verrons s'il y a une autre chance dans le futur. L'équipe m'a expliqué que certaines courses d'endurance sont également très attrayantes. Ce serait un autre défi passionnant pour moi !"

Certains des anciens collègues de Lorenzo en MotoGP se sont entre-temps installés dans les paddocks des séries de courses GT. Outre Valentino Rossi, qui est devenu la figure de proue du GT World Challenge Europe, Jorge Lorenzo participe également à la Porsche Mobil 1 Supercup et à la Porsche Carrera Cup italienne. Mais serait-ce aussi une option pour Pedrosa, après avoir été pilote d'essai et de réserve de l'équipe KTM MotoGP ? "Ce serait bien, pour être honnête. C'est quelque chose que l'on peut faire, même si l'on est déjà plus âgé. Ce serait un beau défi pour continuer à ressentir l'adrénaline. Nous sommes des coureurs, nous avons toujours besoin d'action !", clarifie Pedrosa avec insistance après son départ invité.