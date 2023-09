Les champions Weerts/Vanthoor fêtent leur première victoire de la saison

Les champions des trois dernières saisons ont enfin remporté leur première victoire de la saison en GT World Challenge Europe Sprint Cup. Charles Weerts et Dries Vanthoor ont remporté la deuxième manche au volant de la WRT BMW M4 GT3 sur le circuit MotoGP près de la métropole espagnole. C'est également leur première victoire au volant d'une WRT BMW M4.

La deuxième place revient à Ricardo Feller et Mattia Drudi après une belle remontée depuis la dixième position sur la grille. Au terme d'un duel passionnant, il n'a manqué que 0,820 seconde à la BMW.

Le pilote DTM Thierry Vermeulen et le héros local Albert Costa complètent le podium avec la Ferrari d'Emil Frey Racing.

Comme la veille, la voiture de sécurité a été appelée sur le circuit dès le premier tour. Après le quatrième tour, Marcus Paverud a fait un tête-à-queue dans le bac à gravier. Après avoir été touché, le Norvégien a subi une crevaison et perdu le contrôle de sa voiture.

De plus, Grégoire Demoustier, pilote de Sainteloc Racing, a violemment percuté la barrière et endommagé l'arrière de son Audi. Demoustier a perdu le contrôle de sa R8 après avoir été touché par Ralf Bohn dans la Porsche Herberth Motorsport. Le Français a pu sortir de l'Audi sans être blessé.

Louis Machiels a également été impliqué dans un tête-à-tête avec sa Ferrari AF Corse. Le Belge a toutefois ramené la Ferrari au stand et a pu continuer la course après une réparation.

Drame également derrière la voiture de sécurité. Au deuxième tour, Maxime Martin, au volant de la WRT BMW M4 GT3 qu'il partage avec Valentino Rossi, a roulé derrière la voiture de sécurité ! L'as belge du GT3 se trouvait auparavant en troisième position, ce qui a réduit à néant les chances d'un bon résultat de Martin et Rossi.

Au départ, Martin a été poussé dans le pré. "Dans le pré, le radiateur de la voiture s'est bouché et la température est montée en flèche", a expliqué Rossi dans une interview. "Après cela, le moteur s'est tout simplement éteint".

Après que Martin a pu ramener la voiture au box et que l'équipe WRT a nettoyé le radiateur, le Belge a pu reprendre la course avec deux tours de retard. Mais après un autre tour, Martin a de nouveau remisé la voiture dans le box en raison de problèmes persistants à bord de la voiture portant le numéro de course #46.

La course a de nouveau été neutralisée à la 19e minute de course. Au même moment, Maximilian Paul (Lamborghini VSR) et Stéphane Denoural (Porsche CLRT) s'échouaient sur le côté de la piste dans différents virages et devaient être secourus.

A huit minutes de la fin de la course, Erwin Zanotti, au volant de la Nova Race Honda NSX GT3, est parti en tonneau à la sortie du virage 5. La course a de nouveau été neutralisée pour permettre aux marshalls espagnols de récupérer la Honda. Après un sauvetage rapide, la course a pu reprendre pendant environ cinq minutes.

Résultat (top 10) :

1. Charles Weerts/Dries Vanthoor - WRT - BMW M4 GT3

2. Ricardo Feller/Mattia Drudi - Tresor Orange 1 - Audi R8 LMS GT3

3. Thierry Vermeulen/Albert Costa - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

4. Lucas Legeret/Christopher Haase - Comtoyou Racing - Audi R8 LMS GT3

5. Alex Arkin Aka/Lorenzo Patrese - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3

6. Konsta Lappalainen/Giacomo Altoè - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

7. Paul Evrard/Simon Gachet - Sainteloc Racing - Audi R8 LMS GT3

8. Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy - Akkodis ASP - Mercedes-AMG GT3

9. Alberto di Folco/Aurélien Panis - Boutsen VDS - Audi R8 LMS GT3

10. Frédéric Vervisch/Nicolas Baert - Comtoyou Racing - Audi R8 LMS GT3