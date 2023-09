I campioni Weerts/Vanthoor festeggiano la prima vittoria della stagione

Drammatico secondo round della GT World Challenge Europe Sprint Cup a Valencia. I tre volte vincitori del titolo Charles Weerts e Dries Vanthoor festeggiano la loro prima vittoria della stagione. Ritiro anticipato per Valentino Rossi.

Finalmente i campioni delle ultime tre stagioni hanno conquistato la loro prima vittoria stagionale nella GT World Challenge Europe Sprint Cup. Charles Weerts e Dries Vanthoor, a bordo della BMW M4 GT3 WRT, hanno vinto il secondo round sul circuito del MotoGP vicino alla metropoli spagnola. È anche la loro prima vittoria su una BMW M4 WRT.

Il secondo posto va a Ricardo Feller e Mattia Drudi dopo una forte rimonta dalla decima posizione in griglia. Alla fine, hanno accumulato un ritardo di soli 0,820 secondi dalla BMW dopo un duello emozionante.

Il pilota del DTM Thierry Vermeulen e l'eroe locale Albert Costa hanno completato il podio con la Ferrari dell'Emil Frey Racing.

Come il giorno precedente, la safety car è entrata in pista direttamente al primo giro. Dopo il quarto giro, Marcus Paverud è andato in testacoda nella ghiaia. Dopo essere stato colpito, il norvegese ha subito una foratura e ha perso il controllo della vettura.

Inoltre, il pilota del Sainteloc Racing Gregoire Demoustier ha colpito pesantemente la barriera e ha danneggiato gravemente la parte posteriore della sua Audi. Demoustier ha perso il controllo della sua R8 dopo essere stato colpito da Ralf Bohn sulla Porsche di Herberth Motorsport. Il francese è riuscito a lasciare l'Audi illeso.

Anche Louis Machiels è stato coinvolto in un tête-à-tête con la sua Ferrari AF Corse. Tuttavia, il belga ha riportato la Ferrari ai box ed è stato in grado di continuare la gara dopo le riparazioni.

Dramma anche dietro la safety car. Al secondo giro, Maxime Martin con la BMW M4 GT3 del WRT, che condivide con Valentino Rossi, si è ritirato dietro la safety car! L'asso belga della GT3 si trovava in precedenza in terza posizione, quindi la possibilità di un buon risultato per Martin e Rossi è stata rovinata.

Alla partenza, Martin è stato spinto sull'erba. "Nel prato il radiatore dell'auto si è intasato e la temperatura è salita alle stelle", ha spiegato Rossi in un'intervista. "Dopo di che il motore si è spento".

Dopo che Martin è riuscito a riportare l'auto ai box e il team WRT ha pulito il radiatore, il belga è riuscito a riprendere la gara a due giri di distanza. Tuttavia, dopo un altro giro, Martin è rientrato ai box perché i problemi a bordo della vettura #46 continuavano ad essere presenti.

Al 19° minuto di gara, la corsa è stata nuovamente neutralizzata. Contemporaneamente, Maximilian Paul con la Lamborghini VSR e Stephane Denoural con la Porsche CLRT sono rimasti bloccati fuori pista in diverse curve e hanno dovuto essere recuperati.

A otto minuti dalla fine della gara, Erwin Zanotti su Nova Race Honda NSX GT3 è finito nella ghiaia all'uscita della curva cinque. La gara è stata nuovamente neutralizzata per consentire ai commissari spagnoli di recuperare la Honda. Dopo un rapido recupero, la gara è stata riaperta per circa cinque minuti.

Risultato (Top 10):

1° Charles Weerts/Dries Vanthoor - WRT - BMW M4 GT3

2° Ricardo Feller/Mattia Drudi - Tresor Orange 1 - Audi R8 LMS GT3

3° Thierry Vermeulen/Albert Costa - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

4° Lucas Legeret/Christopher Haase - Comtoyou Racing - Audi R8 LMS GT3

5° Alex Arkin Aka/Lorenzo Patrese - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3

6° Konsta Lappalainen/Giacomo Altoè - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

7° Paul Evrard/Simon Gachet - Sainteloc Racing - Audi R8 LMS GT3

8° Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy - Akkodis ASP - Mercedes-AMG GT3

9° Alberto di Folco/Aurélien Panis - Boutsen VDS - Audi R8 LMS GT3

10° Frédéric Vervisch/Nicolas Baert - Comtoyou Racing - Audi R8 LMS GT3