Fantástico: O Dinamic GT está a apoiar o Ford Mustang GT3 em 2024!

O pónei está a chegar ao GT World Challenge Europe! A Dinamic GT vai começar em 2024 com o Ford Mustang GT3 na série de corridas SRO. A equipa italiana continua o programa Nordschleife com a Porsche.

por Jonas Plümer - Automatic translation from German

No final da noite de domingo, a Ford Performance e a Dinamic GT confirmaram-no: A equipa italiana vai colocar em campo o novíssimo Ford Mustang GT3 no GT World Challenge Europa 2024!

Lê mais sobre o carro aqui.

Um porta-voz da equipa confirmou que serão inscritos dois Mustang GT3 na Sprint Cup, bem como na Endurance Cup. Isto faz da Dinamic GT a primeira equipa cliente da Ford na série de corridas SRO de alto perfil. Também faz da Dinamic GT a segunda equipa oficial de clientes na Europa, após o anúncio da Proton Competition de inscrever o Mustang GT3 no FIA WEC.

A Dinamic GT vai testar o carro pela primeira vez em Barcelona na segunda-feira.

Os fãs podem aguardar com expetativa o som bruto do Mustang GT3. Já durante os primeiros testes de condução nos EUA, muitos fãs apaixonaram-se pelo som do novo bólide GT3 americano.

Desde que entrou nas corridas de GT3 em 2019, a equipa tem confiado nos carros Porsche, tendo estado anteriormente ativa nas corridas de taça de uma marca durante muitos anos. No GT World Challenge Europe, a equipa celebrou quatro vitórias gerais com o 911 GT3 R. A Dinamic também esteve ativa em Nordschleife e participou como convidada no ADAC GT Masters em 2022.

Mas a equipa não se vai despedir completamente da Porsche. O programa Nordschleife, onde a Dinamic GT é um parceiro de desenvolvimento da Pirelli, continuará com o 911 GT3 R.