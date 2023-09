Hamberg gagne, Červený réussit à défendre son titre

La saison de l'IRRC Supersport 2023 a été marquée par le duel entre Marek Červený (WRP Wepol Racing Parts) et Jorn Hamberg (Performance Racing Achterhoek). À chaque fois que les deux ont franchi la ligne d'arrivée, ils ont également occupé les positions 1 et 2. Finalement, c'était aussi le problème du challenger Hamberg, qui aurait eu besoin de l'aide d'un autre pilote lors de la dernière course à Frohburg pour empêcher Červený de défendre son titre avec succès.

Lors de la deuxième course, le jeune Néerlandais ne pouvait que tenter de prouver une nouvelle fois qu'il aurait lui aussi été un champion digne de ce nom. Et le pilote Yamaha y est parvenu de manière impressionnante. Jusqu'au septième tour, il a suivi Červený comme son ombre. Après avoir dépassé son adversaire, il a rapidement pris le large. Hamberg a franchi la ligne d'arrivée avec près de cinq secondes d'avance, mais la deuxième place a suffi à Červený pour remporter son quatrième titre.

Derrière le pilote invité Lukas Maurer (Closed Roads Racing), qui a terminé troisième comme lors de la première course, Ilja Caljouw (Performance Racing Achterhoek) et Sebastian Frotscher (Team Schleizer Dreieck) se sont non seulement livrés un duel acharné pour la quatrième place, mais le Néerlandais et l'Allemand se sont également disputé la troisième place au classement final. Même si Frotscher a finalement été battu de justesse, il peut être plus que satisfait de sa saison.

Deux places derrière Frotscher, son compatriote Rico Vetter (VRP Vetter Racing Performance) a terminé le championnat à la sixième place. De son point de vue, les choses sont devenues amères dans le dernier tour, lorsqu'il a été relégué à la douzième place par le Finlandais Anssi Koski (AK 51 Racing Team) et le Britannique Jamie Williams (JLG/NCE Racing). Au classement général, il a dû s'incliner d'un demi-point face au Français Romain Cleaz-Savoyen.

Le pilote allemand invité Wolfgang Schuster a également réalisé une belle performance ce week-end. Neuvième lors de la première course, il a amélioré son classement d'une place lors de la deuxième course sur le circuit naturel de 4,780 kilomètres situé à la périphérie de Frohburg. Alors que Thomas Wendel (2Wam.de Racing) n'a pas pris le départ de la course, Andreas Jochum a tout de même remporté quatre points supplémentaires pour l'IRRC Supersport 2023.

IRRC Supersport, Frohburg

Résultat de la course 2

1. Jorn Hamberg (NL), Yamaha, 10 tours. 2. Marek Červený (CZ), Triumph, 4,898 sec de retard. 3. Lukas Maurer (CH)*, Yamaha, +6,555 sec. 4. Ilja Caljouw (NL), Yamaha. 5. Sebastian Frotscher (D), Yamaha. 6. Petr Najman (CZ), Yamaha. 7. Mauro Poncini (CH), Yamaha. 8. Wolfgang Schuster (D)*, Yamaha. 9. Romain Cleaz-Savoyen (F), Kawasaki. 10. Anssi Koski (FIN), Suzuki. En outre : 12. Rico Vetter (D), Kawasaki. 15. Tobias Hinze (D)*, Yamaha. 17. Andreas Jochum (D), Yamaha. 18. Tobias Grünzinger (D)*, Suzuki. 22. Dirk Walter (D), Triumph.

*Pilote invité (pas de points)

Classement final IRRC Supersport après 12 courses

1. Marek Červený (CZ), 230 points. 2. Jorn Hamberg (NL), 222,5. 3. Ilja Caljouw (NL), 137,5. 4. Sebastian Frotscher (D), 130,5. 5. Romain Cleaz-Savoyen (F), 99. 6. Rico Vetter (D), 98,5. 7. Anssi Koski (FIN), 90. 8. Mauro Poncini (CH), 75,5. 9. Petr Najman (CZ), 70. 10. Thomas Wendel (D), 64,5. En outre : 15. Andreas Jochum (D), 37,5. 16. Mattieu Pauchard (CH), 27.