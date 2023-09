Frohburg: Duell zwischen Grams und Hoff um Platz 2

Schon in Chimay und Hořice teilten sich Lukas Maurer, Didier Grams und Patrick Hoff die Punkte der Top-3. Während Maurer bereits als Meister der IRRC Superbike feststeht, geht es zwischen Grams und Hoff um Platz 2.

Der Schweizer Lukas Maurer sowie die beiden Deutschen Didier Grams und Patrick Hoff dominieren die heurige IRRC Superbike. Von den bisherigen zehn Rennen wurden sechs die Beute von Maurer, der sich im tschechischen Hořice vorzeitig den Titelgewinn sicherstellte. Je zweimal durften Grams und Hoff auf der obersten Stufe des Siegertreppchens Platz nehmen.

Vor den Finalläufen in Frohburg hat der fünffache IRRC-Superbike-Champion Grams (G&G Motorsport by BMW Motorrad) 177 Punkte auf seinem Konto und damit einen kleinen Vorteil gegenüber dem zweifachen Schleiz-Sieger Hoff (Neumann Racing), der mit 21 Zählern Rückstand auf der Lauer liegt und den zweiten Rang in der Gesamtwertung noch nicht abgeschrieben hat.

Auch um den vierten Platz in der Endabrechnung geht es beim Finale eng zur Sache. Noch hat der Schwede Markus Karlsson die Nase vorne, aber Johannes Schwimmbeck (MTP-Racing) hat lediglich neun Punkte Rückstand und könnte durch den Rückhalt seiner Anhänger und Unterstützer seine hervorragende Saison mit weiteren Spitzenresultaten krönen.

Karlsson und Schwimmbeck müssen aufpassen, nicht im allerletzten Moment noch von Nico Müller (Müller Motorsport by Edeka Meisel), Virgil-Amber Bloemhard (Performance Racing Achterhoek) und Luca Gottardi (SYNTAINICS Racing by Penz13), die sich ebenfalls noch berechtigte Hoffnungen auf den vierten Platz in der IRRC Superbike machen dürfen, überholt zu werden.

Eigentlich wollte heuer David Datzer (MTP-Racing by Syntainics) auf Frohburg verzichten, jetzt hat er sich doch noch entschlossen, als Gastfahrer an der Veranstaltung teilzunehmen. Der ehrgeizige Bayer hat sich vorgenommen, endlich den langersehnten Sieg in der Superbike-Klasse zu schaffen und wenn möglich auch den Rundenrekord zu verbessern.

Zwischenstand IRRC Superbike (nach 10 von 12 Rennen)

1. Lukas Maurer (CH), 230 Punkte. 2. Didier Grams (D), 177. 3. Patrick Hoff (D), 156. 4. Markus Karlsson (S), 100. 5. Johannes Schwimmbeck (D), 91. 6. Nico Müller (D) und Virgil-Amber Bloemhard (NL), beide 83. 8. Luca Gottardi (I), 80. 9. Joey den Besten † (NL), 64. 10. Vincent Lonbois (B), Yamaha, 53. Ferner: 12. Florian Astner (A), 43. 16. Olivier Lupberger (CH), 22. 17. Marcel Elsner (D), 12. 20. Rene Grundei (D), 8. 22. Dirk Walter (D), 7. 24. Paul Manx (D), 6. 25. Reinhard Strack (D), 4.

Samstag, 16.09.2023

08:00 bis 08:15 Uhr Freies Training Twin Cup

08:20 bis 08:35 Uhr Freies Training Triumph Cup

08:40 bis 09:00 Uhr Qualifikation 2-Takt Klassik

09:10 bis 09:25 Uhr Freies Training Twin Cup

09:30 bis 09:45 Uhr Freies Training Triumph Cup

09:50 bis 10:10 Uhr Qualifikation IRRC Supersport

10:20 bis 10:40 Uhr Qualifikation 2-Takt GP

10:50 bis 11:10 Uhr Qualifikation IRRC Superbike

11:20 bis 11:40 Uhr Qualifikation Twin Cup

11:50 bis 12:10 Uhr Qualifikation Triumph Cup

12:20 bis 12:40 Uhr Präsentation Tourenwagen

12:50 bis 13:10 Uhr Präsentation Formel Easter

13:25 bis 13:45 Uhr Qualifikation 2-Takt Klassik

13:55 bis 14:15 Uhr Qualifikation IRRC Supersport

14:25 bis 14:45 Uhr Qualifikation Twin Cup

14:55 bis 15:15 Uhr Qualifikation Triumph Cup

15:25 bis 15:45 Uhr Qualifikation 2-Takt GP

15:55 bis 16:15 Uhr Qualifikation IRRC Superbike

16:30 Uhr Rennen Twin Cup (10 Runden)

17:05 Uhr Rennen Triumph Cup (10 Runden)

Sonntag, 17.09.2023

08:30 Uhr Rennen 2-Takt Klassik (8 Runden)

09:15 Uhr Rennen IRRC Supersport (10 Runden)

10:00 Uhr Rennen 2-Takt GP (8 Runden)

10:45 Uhr Rennen IRRC Superbike (10 Runden)

11:30 Uhr Rennen Twin Cup (10 Runden)

12:15 Uhr Rennen Triumph Cup (10 Runden)

13:00 Uhr Präsentation DDR Tourenwagen

13:40 Uhr Präsentation DDR Formelwagen

14:15 Uhr Rennen 2-Takt Klassik (8 Runden)

15:00 Uhr Rennen IRRC Supersport (10 Runden)

15:45 Uhr Rennen 2-Takt GP (8 Runden)

16:30 Uhr Rennen IRRC Superbike (10 Runden)