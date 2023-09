Frohburg: Sebastian Frotscher hat Platz 3 im Visier

Für Sebastian Frotscher geht es in Frohburg um Rang 3 in der IRRC Supersport

Die Titelentscheidung der IRRC Supersport wird beim Saisonfinale in Frohburg zwischen Marek Červený und Jorn Hamberg fallen. Für Sebastian Frotscher geht es noch um den dritten Platz in der Endwertung.

Aus internationaler Sicht steht beim Saisonfinale der IRRC Supersport in Frohburg der Titelkampf zwischen dem erfahrenen Tschechen Marek Červený, der bereits in den Jahren 2015, 2016 und 2022 die Gesamtwertung dieser Klasse gewonnen hat, und dem jungen Niederländer Jorn Hamberg im Mittelpunkt des Interesses.

Nach den Veranstaltungen in Hengelo und Schleiz sah alles nach einer sicheren Angelegenheit für Hamberg aus. Der Yamaha-Pilot hatte nach vier Siegen 20 Punkte Vorsprung auf den Titelverteidiger. Aber ab dem zweiten Rennen in Imatra – im ersten Lauf blieben beide punktelos – wendete sich das Blatt zu seinen Ungunsten.

Vier Siege in Folge brachten Červený an die Spitze der Zwischenwertung, vor allem auch deswegen, weil Hamberg im zweiten Lauf in Chimay keine Zielflagge sah. Erst im zweiten Rennen in Hořice hatte wieder Hamberg die Nase vorne, allerdings sorgte ein schwerer Unfall für den vorzeitigen Abbruch und für die Halbierung der Punkte.

17,5 Punkte gilt es für Hamberg aufzuholen, ein wahrlich schwieriges Unterfangen. Sollte die Triumph den Tschechen nicht im Stich lassen, wird ihn der vierte Titel in der IRRC Supersport wohl nicht mehr zu nehmen sein.

Die heimischen Fans werden den deutschen Teilnehmern, allen voran Sebastian Frotscher (Team Schleizer Dreieck), Rico Vetter (VRP Vetter Racing Performance) Thomas Wendel (2WAM.de Racing) und Gastfahrer Wolfgang Schuster, die Daumen drücken.

Für Frotscher, der nach dem ersten Lauf in Chimay als Dritter hinter Červený und Hamberg erstmals auf das Podium der IRRC steigen durfte und der mit dem zweiten Rang beim Straßenrennen Dymokury viel Selbstvertrauen tankte, geht es gegen den Niederländer Ilja Caljouw immerhin um Platz 3 in der Endwertung.

Vetter, der vor den beiden Rennen in Frohburg an der sechsten Stelle liegt, könnte durchaus noch den Franzosen Romain Cleaz-Savoyen von Rang 5 verdrängen, hat er doch lediglich 1,5 Zähler Rückstand auf ihn. Gleichzeitig muss der Kawasaki-Fahrer aber aufpassen, seinerseits nicht vom Finnen Anssi Koski abgefangen zu werden.

Während der deutsche Lokalmatador Wolfgang Schuster wie schon in Hořice Anwärter auf einen Top-3-Platz sein wird und der Schweizer IRRC Superbike-Champion Lukas Maurer sein Debüt gibt, wird sein Landsmann Mauro Poncini nichts unversucht lassen, Wendel nicht kampflos den achten Platz in der Endabrechnung zu überlassen.

Zwischenstand (nach 10 von 12 Rennen)

1. Marek Červený (CZ), 190 Punkte. 2. Jorn Hamberg (NL), 172,5. 3. Ilja Caljouw (NL), 105,5. 4. Sebastian Frotscher (D), 104,5. 5. Romain Cleaz-Savoyen (F), 86. 6. Rico Vetter (D), 84,5. 7. Anssi Koski (FIN), 82. 8. Thomas Wendel (D), 64,5. 9. Mauro Poncini (CH), 55,5. 10. Petr Najman (CZ), 48. Ferner: 13. Andreas Jochum (D), 33,5. 15. Mattieu Pauchard (CH), 27.

Zeitplan

Samstag, 16.09.2023

08:00 bis 08:15 Uhr Freies Training Twin Cup

08:20 bis 08:35 Uhr Freies Training Triumph Cup

08:40 bis 09:00 Uhr Qualifikation 2-Takt Klassik

09:10 bis 09:25 Uhr Freies Training Twin Cup

09:30 bis 09:45 Uhr Freies Training Triumph Cup

09:50 bis 10:10 Uhr Qualifikation IRRC Supersport

10:20 bis 10:40 Uhr Qualifikation 2-Takt GP

10:50 bis 11:10 Uhr Qualifikation IRRC Superbike

11:20 bis 11:40 Uhr Qualifikation Twin Cup

11:50 bis 12:10 Uhr Qualifikation Triumph Cup

12:20 bis 12:40 Uhr Präsentation Tourenwagen

12:50 bis 13:10 Uhr Präsentation Formel Easter

13:25 bis 13:45 Uhr Qualifikation 2-Takt Klassik

13:55 bis 14:15 Uhr Qualifikation IRRC Supersport

14:25 bis 14:45 Uhr Qualifikation Twin Cup

14:55 bis 15:15 Uhr Qualifikation Triumph Cup

15:25 bis 15:45 Uhr Qualifikation 2-Takt GP

15:55 bis 16:15 Uhr Qualifikation IRRC Superbike

16:30 Uhr Rennen Twin Cup (10 Runden)

17:05 Uhr Rennen Triumph Cup (10 Runden)

Sonntag, 17.09.2023

08:30 Uhr Rennen 2-Takt Klassik (8 Runden)

09:15 Uhr Rennen IRRC Supersport (10 Runden)

10:00 Uhr Rennen 2-Takt GP (8 Runden)

10:45 Uhr Rennen IRRC Superbike (10 Runden)

11:30 Uhr Rennen Twin Cup (10 Runden)

12:15 Uhr Rennen Triumph Cup (10 Runden)

13:00 Uhr Präsentation DDR Tourenwagen

13:40 Uhr Präsentation DDR Formelwagen

14:15 Uhr Rennen 2-Takt Klassik (8 Runden)

15:00 Uhr Rennen IRRC Supersport (10 Runden)

15:45 Uhr Rennen 2-Takt GP (8 Runden)

16:30 Uhr Rennen IRRC Superbike (10 Runden)