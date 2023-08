Didier Grams: Rücktrittspläne vorerst ad acta gelegt

Die Ergebnisse von Didier Grams in der IRRC Superbike entsprechen wieder seinen hochgesteckten Erwartungen, deshalb will der 40-jährige Sachse nichts mehr von seinen geäußerten Rücktrittsplänen wissen.

Nach seinem fünften Gesamtsieg in der International Road Racing Championship (IRRC) Superbike dachte Didier Grams 2021 bereits an das Ende seiner Karriere, doch letztendlich siegte sein Wunsch, noch eine letzte Saison mit der Nummer 1 zu absolvieren. Aber das Jahr verlief alles andere als gut. Erst beim Finale in Frohburg stand er nach dem ersten Lauf 2022 das einzige Mal auf dem Stockerl. Am Ende reichte es nur zum fünften Platz in der Gesamtwertung. Eine wahrlich magere Ausbeute für den Sachsen.

So wollte sich der erfolgsverwöhnte Dachdecker aus Limbach-Oberfrohna nicht von seiner großen Fangemeinde verabschieden. Ein weiteres Mal wurden die Rücktrittspläne verschoben und nochmals alle Kanäle angezapft, um für die Saison 2023 ein Paket zu schnüren, mit dem er an seine alten Erfolge anknüpfen kann.

Tatsächlich gelang es dem 40-jährigen Vater eines Sohnes sich neu zu motivieren und kräftig an der Spitze der IRRC Superbike mitzumischen. Mit Platz 2 im ersten Rennen in Hengelo gelang ihm ein guter Start. Danach folgten zwar ein kurzer Durchhänger, aber spätestens seit Imatra gehört Grams wieder zu den Sieganwärtern.

Auch in Hořice mischte der BMW-Fahrer munter um den Sieg mit. Im ersten Rennen musste er sich zwar seinem deutschen Landsmann David Datzer und dem Schweizer Lukas Maurer beugen, doch in Lauf 2 war nur noch der Hořice-Spezialist Datzer vor ihm. Mit diesen Resultaten konnte er zwar nicht verhindern, dass sich Maurer vorzeitig den Titel sichern konnte, aber in der Meisterschaft liegt er vor dem IRRC-Finale in Frohburg an der zweiten Stelle. 21 Punkte Vorsprung auf Patrick Hoff sollten ein beruhigendes Polster sein.

«Wir möchten Lukas ganz herzlich zu seinem Titelgewinn gratulieren», zeigt sich Vater Jens Grams im Gespräch mit SPEEDWEEK.com von der sportlichen Seite. «Er ist das ganze Jahr fehlerlos geblieben und somit ist er verdient Meister geworden. Vor zwei Jahren war er bis zu seinem schweren Sturz in Frohburg bereits knapp dran.»

«Mit der Leistung von Didier bin ich sehr zufrieden. Um Platz 2 hat es im ersten Lauf einen harten Kampf gegeben, dabei ist es zu einer Berührung mit Lukas gekommen. Didier wollte ihn ausbremsen, aber in dieser Kurve war einfach zu wenig Platz. Es war ganz klar sein Fehler, deshalb hat er sich auch sofort bei Lukas entschuldigt.»

«Der zweite Lauf war aus unserer Sicht noch um einiges besser. Didier ist über die gesamte Distanz in Sichtweite zu Datzer geblieben, obwohl er auf einer BMW M1000RR unterwegs war und mein Sohn mit einem Serien-Motorrad. Aber das soll die Leistung von David nicht schmälern. Er ist in Hořice einfach eine Macht.»

«Vor allem im Bereich der Fahrstabilität des Motorrades haben wir Aufholbedarf, das mussten wir ganz deutlich zur Kenntnis nehmen. Eine M-Version können wir uns leider nicht leisten, aber wir werden zwangsläufig motorisch und auch fahrwerksmäßig weiter aufrüsten, damit wir technisch mithalten können. Didier gehört nach wie vor zu den schnellsten Piloten in der IRRC Superbike und kann sich vielleicht ein weiteres Mal den Titel holen. Seine Rücktrittspläne werden jedenfalls ein weiteres Jahr aufgeschoben.»

IRRC Superbike, Hořice

Ergebnis Rennen 1

1. David Datzer (D)*, BMW, 10 Runden. 2. Lukas Maurer (CH), Kawasaki, +6,887 sec zu. 3. Didier Grams (D), BMW, +8,199 sec. 3. 4. Patrick Hoff (D), BMW. 5. Virgil-Amber Bloemhard (NL), Kawasaki. 6. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 7. Luca Gottardi (I), BMW. 8. Markus Karlsson (S), BMW. 9. Nico Müller (D), BMW. 10. Forest Dunn (GB), Yamaha. Ferner: 11. Florian Astner (A), BMW. 13. Rene Grundei (D), Kawasaki. 16. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. 23. Christoph Kreller (D), BMW.

* Gastfahrer (keine Punkte)

Ergebnis Rennen 2

1. David Datzer (D)*, BMW, 10 Runden. 2. Didier Grams (D), BMW, 4,856 sec zur. 3. Lukas Maurer (CH), Kawasaki, +8,898 sec. 4. Patrick Hoff (D), BMW. 5. Erno Kostamo (FIN)*, BMW. 6. Virgil-Amber Bloemhard (NL), Kawasaki. 7. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 8. Markus Karlsson (S), BMW. 9. Forest Dunn (GB), Yamaha. 10. Karel Pesek (CZ)*, Kawasaki. Ferner: 11. Florian Astner (A), BMW. 12. Nico Müller (D), BMW. 17. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. 18. Rene Grundei (D), Kawasaki. 22. Christoph Kreller (D), BMW.

* Gastfahrer (keine Punkte)

Zwischenstand IRRC Superbike (nach 10 von 12 Rennen)

1. Maurer, 230 Punkte. 2. Grams, 177. 3. Hoff, 156. 4. Karlsson, 100. 5. Schwimmbeck, 91. 6. Müller und Bloemhard, beide 83. 8. Luca Gottardi (I), 80. 9. Joey den Besten † (NL), 64. 10. Vincent Lonbois (B), Yamaha, 64. Ferner: 12. Astner, 43. 16. Lupberger, 22. 17. Marcel Elsner (D), BMW, 12. 20. Grundei, 8. 22. Dirk Walter (D), Kawasaki, 7. 24. Paul Manx (D), Honda, 6. 25. Reinhard Strack (D), Yamaha, 4.