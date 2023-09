Datzer schlägt Grams nach Aufholjagd, Rang 5 für Hoff

Nach einer sehenswerten Aufholjagd geht der Sieg im ersten Rennen der IRRC Superbike in Frohburg doch noch an David Datzer, der Didier Grams in der letzten Runde abfangen konnte. Patrick Hoff wird vor Lukas Maurer Fünfte

David Datzer (MTP-Racing by Syntainics) gegen Didier Grams (G&G Motorsport by BMW Motorrad) oder Gastfahrer gegen Lokalmatador und Publikumsliebling lautet beim Finale der IRRC Superbike in Frohburg der Kampf um die Lorbeeren. Im Training konnte sich Datzer gegen seinen deutschen Landsmann und BMW-Markenkollegen, für den es noch um den zweiten Platz in der Endabrechnung geht, um fünf Tausendstelsekunden (!) durchsetzen.

Der Finne Erno Kostamo (38 Motorsport Syntainics) komplettiert die erste Startreihe. Startplatz 4 ging an Jorn Hamberg (Performance Racing Achterhoek), der in Frohburg erstmals mit einem Superbike-Motorrad ausrückte. Der Niederländer konnte etwas überraschend den frischgebackenen Schweizer Champion Lukas Maurer (Ipone by Tekno Parts/FMS) und den Deutschen Patrick Hoff (Neumann Racing), der sich in Schleiz zweimal das Punktemaximum holte, hinter sich lassen.

Das erste Rennen auf dem 4,780 Kilometer langen Kurs am Stadtrand von Frohburg war nichts für schwache Nerven. Von der Startlinie setzte sich Grams an die Spitze und baute seinen Vorsprung bis zur Halbzeit auf über vier Sekunden aus. Der fünffache IRRC-Superbike-Champion sah bereits wie der sichere Sieger aus, doch am Ende musste sich der 40-jährige Sachse aus Limbach-Oberfrohna doch noch knapp geschlagen geben.

Eine miserable erste Runde erwischte dagegen Datzer. Der Polesetter kehrte aus dem ersten Umlauf nur an die sechste Stelle zurück, doch dann startete der 31-jährige Bayer aus Vilsbiburg eine unwiderstehliche Aufholjagd. Mit einer schnellsten Runde nach der anderen schob er sich Platz um Platz nach vor, auch sein Rückstand auf den Spitzenreiter schmolz wie Butter in der prallen Sonne. In der letzten Runde schaffte er das schier Unmögliche und gewann das Rennen.

Hinter Kostamo und Hamberg, die wie Datzer als Gaststarter bei der Punktevergabe leer ausgehen, holte sich Hoff als zweitbester Stammpilot 20 Zähler für die Meisterschaft. Maurer, der in der Anfangsphase an der zweiten Stelle lag, musste sich mit dem sechsten Platz begnügen. Während Johannes Schwimmbeck (MTP-Racing) einem unbedrängten achten Platz entgegenfuhr, hatte Nico Müller (Müller Motorsport by Edeka Meisel) lange zu kämpfen, um sich im Duell um Platz 10 gegen Luca Gottardi (Syntainics by Penz13) durchzusetzen.

IRRC Superbike, Frohburg

Ergebnis Rennen 1

1. David Datzer (D)*, BMW, 10 Runden. 2. Didier Grams (D), BMW, 0,926 sec zur. 3. Erno Kostamo (FIN)*, BMW, +5,201 sec. 4. Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki. 5. Patrick Hoff (D), BMW. 6. Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7. Markus Karlsson (S), BMW. 8. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 9. Laurent Hoffmann (B), BMW. 10. Nico Müller (D), BMW. Ferner: 13. Udo Reichmann (D)*, BMW. 14. Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16. Roger Bantli (CH)*, Ducati. 18. Christoph Kreller (D), BMW. 19. Rene Grundei (D), Kawasaki. 20. Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 23. Florian Astner (A), BMW. 25. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. 27. Paul Manx (D), Honda.

* Gastfahrer (keine Punkte)