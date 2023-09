Hamberg vince, Červený riesce a difendere il titolo

La stagione 2023 dell'IRRC Supersport è stata dominata dal duello tra Marek Červený (WRP Wepol Racing Parts) e Jorn Hamberg (Performance Racing Achterhoek). Ogni volta che entrambi hanno raggiunto il traguardo, hanno occupato anche le posizioni 1 e 2. Alla fine, questo è stato anche il problema dello sfidante Hamberg, che avrebbe avuto bisogno dell'aiuto di un altro pilota nell'ultima gara a Frohburg per impedire a Červený di difendere con successo il suo titolo.

Nella seconda gara, il giovane olandese poteva solo provare a dimostrare ancora una volta che anche lui sarebbe stato un degno campione. Il pilota della Yamaha ci è riuscito con uno stile impressionante. Ha seguito Červený come un'ombra fino al settimo giro. Dopo aver superato il rivale, si è rapidamente staccato. Hamberg ha tagliato il traguardo con un vantaggio di quasi cinque secondi, ma il secondo posto è stato sufficiente a Červený per vincere il suo quarto titolo.

Dietro al pilota ospite Lukas Maurer (Closed Roads Racing), che si è classificato terzo come nella prima gara, Ilja Caljouw (Performance Racing Achterhoek) e Sebastian Frotscher (Team Schleizer Dreieck) non solo hanno combattuto un acceso duello per il quarto posto, ma l'olandese e il tedesco hanno anche lottato per il terzo posto nella classifica finale. Anche se alla fine Frotscher ha perso per un margine molto ridotto, può essere più che soddisfatto della sua stagione.

Due posizioni dietro Frotscher, il suo connazionale Rico Vetter (VRP Vetter Racing Performance) ha concluso il campionato al sesto posto. Dal suo punto di vista, le cose si sono fatte di nuovo amare all'ultimo giro, quando è stato spinto al dodicesimo posto dal finlandese Anssi Koski (AK 51 Racing Team) e dal britannico Jamie Williams (JLG/NCE Racing). Nella classifica generale, ha dovuto ammettere la sconfitta del francese Romain Cleaz-Savoyen per mezzo punto.

Anche il pilota ospite tedesco Wolfgang Schuster ha fornito un'ottima prestazione nel fine settimana. Nella prima gara era ancora al nono posto, ma nella seconda sul circuito naturale di 4,780 km alla periferia di Frohburg si è migliorato di un posto. Mentre Thomas Wendel (2Wam.de Racing) non ha preso parte alle gare, Andreas Jochum ha ottenuto almeno altri quattro punti per l'IRRC Supersport 2023.

IRRC Supersport, Frohburg

Risultato gara 2

1° Jorn Hamberg (NL), Yamaha, 10 giri. 2° Marek Červený (CZ), Triumph, 4,898 sec. 3° Lukas Maurer (CH)*, Yamaha, +6,555 sec. 4° Ilja Caljouw (NL), Yamaha. 5° Sebastian Frotscher (D), Yamaha. 6° Petr Najman (CZ), Yamaha. 7° Mauro Poncini (CH), Yamaha. 8° Wolfgang Schuster (D)*, Yamaha. 9° Romain Cleaz-Savoyen (F), Kawasaki. 10° Anssi Koski (FIN), Suzuki. Inoltre: 12° Rico Vetter (D), Kawasaki. 15° Tobias Hinze (D)*, Yamaha. 17° Andreas Jochum (D), Yamaha. 18° Tobias Grünzinger (D)*, Suzuki. 22° Dirk Walter (D), Triumph.

*Piloti ospiti (senza punti)

Classifica finale IRRC Supersport dopo 12 gare

1° Marek Červený (CZ), 230 punti. 2° Jorn Hamberg (NL), 222,5. 3° Ilja Caljouw (NL), 137,5. 4° Sebastian Frotscher (D), 130,5. 5° Romain Cleaz-Savoyen (F), 99. 6° Rico Vetter (D), 98,5. 7° Anssi Koski (FIN), 98,5. Anssi Koski (FIN), 90. 8° Mauro Poncini (CH), 75,5. 9° Petr Najman (CZ), 70. 10° Thomas Wendel (D), 64,5. Inoltre: 15° Andreas Jochum (D), 37,5. 16° Mattieu Pauchard (CH), 27.