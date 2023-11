Sepang : Victoire sensationnelle du rookie Collin Veijer

La 18e et troisième avant-dernière course du championnat du monde Moto3 de la saison à Sepang a été la proie du rapide Néerlandais Collin Veijer. Il a offert à son pays sa première victoire en GP dans la plus petite catégorie depuis 1990 !

En raison des batailles de drafts attendues, il était impossible de faire un pronostic pour la course du championnat du monde Moto3 en Malaisie. Masiá a pris la première place sur la grille de départ devant Veijer, Bertelle, Ortolá, Sasaki et Rueda. Les deux lignes suivantes étaient composées de Kelso, Munõz, Öncü, Moreira, Fenati et Yamanaka. Le Japonais, douzième, avait déjà perdu 2,5 secondes sur le meilleur temps. Le classement du championnat du monde après 17 des 20 courses : 1. Masiá 230 points. 2. Sasaki 213. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 191. 6. Ortolá 157.

Après le départ, Veijer a pris la tête devant Masiá, Ortolá et Sasaki. 14. Holgado. 16. Alonso.



1er tour : Après des freinages sauvages, Masiá franchit la ligne d'arrivée en tête devant Veijer, Öncü, Sasaki, Ortolá, Muñoz, Rueda, Moreira, Bertelle, Kelso, Fenati. 12e Alonso. 13. Rossi. 14. Holgado. 15. Yamanaka.

3e tour : Sasaki prend la tête devant Masiá, mais le pilote Honda contre-attaque avec succès. Alonso sur la GASGAS est déjà en 10e position. Il n'est plus qu'à 1,7 sec de la première place. Sasaki est maintenant en tête devant Masiá, Öncü, Veijer, Muñoz, Rueda, Ortolá, et Moreira. 9. Bertelle. 10e Alonso. Fenati a chuté.

4e tour : Sasaki 0,186 sec devant Öncü, Masiá, Veijer, Muñoz.

5e tour : Alonso chute par highider pour la quatrième fois du week-end, ses chances de titre s'envolent. Dans ce virage 4, Furusato, Moreira et Rossi chutent également, ainsi que Holgado. Alonso continue et se retrouve 24e.

6e tour : Sasaki est maintenant en tête devant son coéquipier Husky Veijer. Au virage 5, Masiá et Muñoz survivent à des glissades sauvages. Les huit premiers ne sont séparés que par 1,5 seconde !

7e tour : Sasaki mène de 0,141 sec devant Masiá et Veijer. 4. Bertelle. 5. Öncü. 6. Rueda. 7. Ortolá. 8. Muõz. Kelso 1,6 sec derrière, 9e - 10e A. Fernández. 11. Toba. 12. Artigas. 13. Yamanaka. 14. Farioli.

8ème tour : Masiá à nouveau en 1ère position devant Sasajki. 3. Veijer devant Öncü, Bertelle, Rueda, Ortolá et Muñoz. Alonso a abandonné au stand.

9e tour : Sasaki devance Masiá de 0,149 sec. Le Japonais sur la Husky n'a plus gagné depuis l'Autriche. 3. Veijer. 4. Öncü.

10e tour : Masiá fait honneur à sa réputation de retardataire en repoussant les attaques de Sasaki, qui est maintenant à 0,092 sec derrière lui et se bat pour chaque centimètre. 3. Veijer. 4. Öncü. 5. Bertelle devant Rueda, Ortolá, Muñoz, Toba, Kelso et Artigas.

11e tour : maintenant Veijer en première position devant Sasaki, Öncü, Masia et Bertelle.

12e tour : Toba et Azman chutent. Sasaki est en 1ère position devant Veijer, Masiá et Öncü. 5e Bertelle, + 0,579 sec.

13e tour : le pilote KTM Rueda entre en collision avec Öncü, les deux chutent. Après Holgado et Alonso, Öncü, troisième prétendant au titre, est éliminé. Le championnat du monde pourrait maintenant se jouer entre Masiá et Sasaki. Masiá en 1ère position devant Sasaki et Veijer.

14e tour : Sasaki à nouveau devant. 2. Veijer. 3. Masiá, + 0,197 sec. 4. Ortolá. 5. Muñoz. 6. Artigas. 7. Kelso.

15e tour : Sasaki mène à 11 virages de l'arrivée. Puis Veijer passe en tête et s'impose pour la première fois. 2. Sasaki devant Masiá. 4. Ortolá.

Collin Veijer a assuré la première victoire dans la plus petite catégorie GP depuis Hans Spaan (Honda 125) à Brno en 1990.

Une décision a déjà été prise concernant le championnat du monde : KTM s'est assuré pour la sixième fois depuis 2012 le championnat du monde des constructeurs dans la catégorie Moto3.

Résultat de la course du championnat du monde Moto3, Sepang, 12.11.2013

1. Veijer, Husqvarna, 15 rdn en 33:30,072 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,066 sec

3. Masia, Honda, + 0,328

4. Ortola, KTM, + 6,830

5. Muñoz, KTM, 6,878

6. Adrián Fernández, Honda, + 7,191

7. Artigas, CFMOTO, + 7,354

8. Kelso, CFMOTO, + 7,400

9. Farioli, KTM, + 11,175

10. Yamanaka, GASGAS, + 11,287

11. Bertelle, Honda, + 11,441

12. D. Öncü, KTM, + 14,095

13. Perez, KTM, + 14,490

14. Odgen, Honda, + 15,600

15e Whatley, Honda, + 17,148

Classement au championnat du monde (après 18 courses sur 20)

1. Masiá 246. 2. Sasaki 233. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 195. 6. Ortolá 170.