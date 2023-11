Liqui Moly Husqvarna: Una gota de amargura tras la doble victoria

A pesar de la magnífica victoria del domingo en el GP de Sepang, el equipo alemán Liqui Moly Husqvarna Intact GP Moto3 no sólo estaba exultante y feliz. Collin Veijer y Ayumu Sasaki protagonizaron una brillante batalla por el liderato en Malasia, que el intrépido y talentoso debutante holandés en el Campeonato del Mundo coronó con su primera victoria en un GP.

Pero lo malo: Sasaki, aspirante al título, perdió 5 valiosos puntos en la lucha contra el líder del mundial, Jaume Masià, que gracias a su tercer puesto sigue teniendo una ventaja de 13 puntos de cara a los dos últimos Grandes Premios en Losail (19 de noviembre) y Valencia (26 de noviembre).

El veterano Sasaki al menos mantiene vivas sus opciones en el Campeonato del Mundo, pero debe asumir su responsabilidad: Ha liderado siete veces este año con la Husqvarna en la ronda final, pero sólo ha ganado una, en el GP de Austria en Spielberg. Su rival por el título, Jaume Masià, que el año pasado aún tenía contrato con Red Bull KTM Ajo y, por tanto, pertenecía al Pierer Group, ya ha sumado tres victorias esta temporada como claro mejor piloto de Honda. E incluso el debutante David Alonso (GASGAS) ya ha conseguido cuatro victorias esta temporada.

Es comprensible que Veijer, como recién llegado a la categoría, no quisiera perderse la oportunidad de su primer triunfo en un GP, ¡sobre todo teniendo en cuenta que Holanda no ganaba en las categorías ligeras del Campeonato del Mundo desde Brno 1990 (Hans Spaan con Honda)!

"El Campeonato del Mundo de Moto3 no es un deporte de equipo", declaró hace unos días Pit Beirer, Director Deportivo de Pierer Mobility, a SPEEDWEEK.com. Los austriacos permiten a sus pilotos de KTM, GASGAS, Husqvarna y CFMOTO rodar libremente.

Las intervenciones en la estrategia de carrera se dejan en manos de los respectivos equipos.

Sin embargo, es difícil juzgar lo buena que es la relación entre el equipo y Sasaki. En agosto, se aseguró a los responsables de Pierer que Sasaki disputaría el Campeonato del Mundo de Moto2 de 2024 con Liqui Moly (en lugar de Tulovic), pero poco después SPEEDWEEK.com anunció que el piloto japonés había fichado por el equipo Yamaha VR46 Master Camp.

Tatsuki Suzuki se unirá al equipo de Memmingen como nuevo piloto de Moto3 en 2024. Darryn Binder y el Campeón de Europa de Moto2 Senna Agius, que todavía no ha demostrado el calibre adecuado para el campeonato del mundo y siempre ha fallado a la hora de puntuar en sus participaciones de 2023, se alinearán en Moto2.

El valor de un título de Campeón de Europa puede apreciarse en el Tulovic de esta temporada: ha sumado 12 puntos en los 18 primeros Grandes Premios y ocupa la 24ª posición en su segunda temporada completa en el Campeonato del Mundo.

El recién llegado Tatsuki Suzuki, sucesor de Sasaki en el equipo alemán de Moto3, tampoco está despertando ningún cosquilleo: Tiene 25 años, ha logrado tres victorias y otros cinco podios en 148 Grandes Premios. Ganó la carrera bajo la lluvia de Las Teams 2023, pero decepcionó sin parar a partir de entonces, por lo que en otoño fue sustituido por Adrián Fernández (5º puesto en Sepang) en el Leopard Honda.

Ayumu Sasaki cruzó la línea de meta en Sepang a sólo 0,066 segundos de Veijer. "Creo que he hecho una gran carrera. He trabajado mucho en cabeza y he controlado el ritmo mientras intentaba conservar los neumáticos. Sabía que Jaume Masià y mi compañero de equipo estaban conmigo. En la última vuelta, en la curva 8, no esperaba que Collin me adelantara. No he frenado tan tarde, de lo contrario podría haber estado más alerta. No obstante, hemos recortado distancias en el campeonato y aún quedan dos carreras. Daremos el máximo".

Bueno, si no esperas que tus rivales ataquen en la última vuelta con la experiencia de 122 Grandes Premios y no frenas tarde, probablemente no lo has hecho todo bien como aspirante al título. Sobre todo porque Collin Veijer no se comportó en las últimas carreras como un equipo y defendió sus propios intereses. Algo que, obviamente, no tenía prohibido hacer.

"Me siento muy bien, ha sido increíblemente agotador", suspiró Collin Veijer, que ya ocupa el octavo puesto en el Campeonato del Mundo. "Ha sido una gran carrera y he intentado mantenerme lo más adelante posible. En un momento dado tuve que atacar a mi compañero de equipo porque, de lo contrario, el grupo que tenía detrás también me habría adelantado. Al final, hemos conseguido una doble victoria para nuestro equipo, por lo que estoy muy contento. Quiero dar las gracias a todo el equipo por su incansable ayuda".

El director del equipo, Peter Öttl, habló de un gran día para su equipo de Moto3. Sepang parece deparar éxitos para el equipo Husky, ya que aquí se celebró una doble victoria en 2002. "Sin embargo, el fin de semana empezó de todo menos fácil", admitió el bávaro. "Era una pista nueva para Collin y tuvimos que hacer muchos ajustes en la puesta a punto de la moto de Ayumu. No obstante, volvimos a ser competitivos hasta la calificación, como demostró el segundo puesto de Collin en la parrilla y el quinto de Ayumu, aunque sabíamos que con Ayumu se podía hacer mucho más. La parrilla nos dio la confianza de que seríamos muy competitivos si podíamos arreglar todos los problemas de Ayumu antes de la carrera, mientras que la gran regularidad de Collin nos hizo albergar grandes esperanzas de obtener un buen resultado. Terminar el día de carreras con una doble victoria es lo máximo que puede conseguir un equipo. Hemos ampliado nuestra ventaja en la clasificación por equipos, lo que es muy satisfactorio. Pero lo más importante es que Ayumu ha vuelto a recortar distancias en el campeonato".

¿No hubo orden de equipo? Peter Öttl: "Nunca es fácil determinar el orden de tus propios pilotos, y ésta ha sido una carrera en la que Collin siempre ha hecho todo lo posible de principio a fin para ayudar a Ayumu, pero también tenía que prestar atención a su propia carrera para no poner en peligro su propio resultado en cabeza. Al final lo consiguió muy bien, porque en una carrera tan reñida era difícil saber qué piloto iba detrás de él. Pero estamos muy contentos y orgullosos de nuestros dos pilotos. Con esta doble victoria, estamos un paso más cerca de nuestro objetivo de mantener el campeonato abierto hasta Valencia. Ojalá podamos decir lo mismo en Doha dentro de una semana para poder luchar por el título en Valencia."

Resultado carrera del Campeonato del Mundo de Moto3, Sepang, 12/11/2013

1º Veijer, Husqvarna, 15 rdn en 33:30.072 min.

2º Sasaki, Husqvarna, + 0,066 seg.

3º Masià, Honda, + 0,328

4º Ortola, KTM, + 6.830

5º Adrián Fernández, Honda, + 7.191

6º Artigas, CFMOTO, +7.354

7º Kelso, CFMOTO, +7.400

8º Farioli, KTM, +11.175

9º Yamanaka, GASGAS, +11.287

10º Bertelle, Honda, +11.441

11º D. Öncü, KTM, + 14.095

12º Pérez, KTM, + 14.490

13º Odgen, Honda, + 15.600

14º Whatley, Honda, +17.148

15º Nepa, KTM, +17.195

16º Fellon, KTM, +17.251

17º Muñoz*, KTM, + 33.878

= 27 segundos de penalización por conducción irresponsable.

Clasificación del Campeonato del Mundo de Moto3 tras 18 de 20 carreras:

1. Masià 246. 2. Sasaki 233. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 196. 6. Ortolá 170. 7. Moreira 131. 8. Veijer 130. 9. Muñoz 113. 10. Rueda 111. 11. Nepa 101. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 78. 14. Artigas 77. 15. R. Rossi 66. 16. Furusato 56. 17. Suzuki 56. 18. KTM 56. 19. KTM 56. 20. KTM 57. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Kelso 49. 19. Bertelle 48. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 24. 23. A. Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Farioli 15. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 30. Whatley 4. 31. Pérez 4.

Campeonato de Constructores:

1. KTM 362 puntos (Campeón del Mundo). 2. Honda 297 3. Husqvarna 272. 4. GASGAS 230. 5. CFMOTO 101.

Campeonato del Mundo por equipos:

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 363. 2. Leopard Racing 319. 3. Red Bull KTM Ajo 307 puntos. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 283. 5. Angeluss MTA Team 271. 6. Red Bull KTM Tech3, 220. 7. SIC58 Squadra Corse 163. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 126. 10. BOE Motorsports 106. 11. Rivacold Snipers Team 83. 12. Honda Team Asia 60. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.