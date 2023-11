Liqui Moly Husqvarna : Un bémol après le doublé

Malgré la grandiose double victoire au GP de Sepang dimanche, l'équipe allemande Liqui Moly Husqvarna Intact GP Moto3 n'a pas connu qu'une jubilation sans bornes et une vaine délectation. En effet, Collin Veijer et Ayumu Sasaki se sont livrés à une brillante bataille de leadership en Malaisie, que l'intrépide et très talentueux rookie du championnat du monde venu des Pays-Bas a couronnée par sa première victoire en GP.

Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est la défaite de Sasaki, qui a perdu 5 points précieux dans la lutte qui l'oppose au leader du championnat du monde Jaume Masià, lequel, grâce à sa troisième place, possède encore 13 points d'avance sur les deux derniers Grand Prix à Losail (19.11.) et à Valence (26.11.).

Le vétéran Sasaki a tout de même préservé ses chances au championnat du monde, mais il doit se regarder en face : Cette année, il a mené sept fois dans le dernier tour sur sa Husqvarna, mais n'a gagné qu'une seule fois, lors du GP d'Autriche à Spielberg. Son rival pour le titre, Jaume Masià, qui était l'année dernière encore sous contrat avec Red Bull KTM Ajo en tant que pilote et donc membre du groupe Pierer, a en revanche déjà trois victoires de la saison en poche cette année en tant que meilleur pilote Honda. Et même le rookie David Alonso (GASGAS) a déjà remporté quatre victoires cette saison !

Il est compréhensible que Veijer, nouveau venu dans la catégorie, n'ait pas voulu laisser passer l'occasion de remporter son premier GP, d'autant plus que les Pays-Bas n'avaient plus remporté de victoire dans la catégorie des poids légers depuis Brno 1990 (Hans Spaan sur Honda) !

"Le championnat du monde Moto3 n'est pas un sport d'équipe", avait constaté le directeur sportif de Pierer-Mobility, Pit Beirer, il y a quelques jours auprès de SPEEDWEEK.com. Les Autrichiens laissent leurs pilotes KTM, GASGAS, Husqvarna et CFMOTO courir librement.

Les interventions dans la stratégie de course sont laissées aux équipes respectives.

Mais il est difficile de juger de la qualité des relations entre l'équipe et Sasaki. En effet, il avait été assuré aux responsables de Pierer en août que Sasaki disputerait le championnat du monde Moto2 chez Liqui Moly en 2024 (à la place de Tulovic), mais peu après, SPEEDWEEK.com a annoncé que le Japonais avait signé avec le Yamaha VR46 Master Camp Team.

Tatsuki Suzuki rejoindra l'équipe de Memmingen en 2024 en tant que nouveau pilote Moto3. En Moto2, on retrouvera Darryn Binder et le champion d'Europe Moto2 Senna Agius, qui n'a jusqu'à présent pas encore révélé le bon calibre pour le championnat du monde et qui n'a jamais marqué de points lors de ses sorties en 2023.

La valeur d'un titre européen est illustrée cette saison par Lulas Tulovic : il a marqué 12 points lors des 18 premiers Grands Prix et se trouve à la 24e place pour sa deuxième saison complète en championnat du monde.

Le nouveau venu Tatsuki Suzuki, le successeur de Sasaki dans l'équipe allemande de Moto3, ne suscite pas non plus de sentiments pétillants : Il a 25 ans, a remporté trois victoires et cinq autres podiums en 148 Grands Prix. Il a gagné la course sous la pluie de Las Teams en 2023, a ensuite déçu sans cesse et a donc été remplacé par Leopard Honda à l'automne par Adrián Fernández (5e à Sepang).

Ayumu Sasaki a franchi la ligne d'arrivée à Sepang à seulement 0,066 seconde de Veijer. "Je pense que j'ai fait une belle course. J'ai fait beaucoup de leadership et j'ai contrôlé le rythme tout en essayant de préserver les pneus. Je savais que Jaume Masià et mon coéquipier étaient avec moi. Dans le dernier tour, au virage 8, je ne m'attendais pas à ce que Collin me dépasse à cet endroit. Je n'ai pas freiné aussi tard, sinon j'aurais pu être plus vigilant. Néanmoins, nous avons réduit l'écart au championnat et il nous reste encore deux courses. Nous allons faire notre maximum".

Eh bien, si dans le dernier tour, avec l'expérience de 122 Grand Prix, on ne s'attend pas à des attaques des adversaires et qu'on renonce à freiner tardivement, on n'a sans doute pas fait tout ce qu'il fallait en tant que prétendant au titre. D'autant plus que Collin Veijer ne s'est déjà pas comporté de manière adéquate pour l'équipe lors des dernières courses et a défendu ses propres intérêts. Ce qui ne lui a apparemment pas été interdit.

"Je me sens très bien, c'était très fatigant", a soupiré Collin Veijer, qui occupe déjà la huitième place au championnat du monde. "C'était une course fantastique et j'ai essayé de rester le plus possible devant. À un moment donné, j'ai dû attaquer mon coéquipier, car sinon le groupe derrière moi aurait également doublé. Au final, nous avons réalisé un doublé pour notre équipe et j'en suis très heureux. Je tiens à remercier toute l'équipe pour son aide inlassable".

Le team manager Peter Öttl a parlé d'une grande journée pour son équipe Moto3. Sepang semble apporter le succès à l'équipe Husky, puisqu'un doublé y avait déjà été célébré en 2002. "Cependant, le week-end a commencé de manière tout sauf facile", a nuancé le Bavarois. "C'était un nouveau circuit pour Collin et nous avons dû faire de nombreux réglages sur la moto d'Ayumu. Néanmoins, nous étions à nouveau compétitifs jusqu'aux qualifications, comme l'ont montré la deuxième place de Collin sur la grille et la cinquième place d'Ayumu, même si nous savions qu'il était possible de faire beaucoup mieux avec Ayumu. La position sur la grille de départ nous a donné confiance dans le fait que nous serions très compétitifs si nous parvenions à résoudre tous les problèmes d'Ayumu avant la course, tandis que la grande constance de Collin nous donnait de grands espoirs de réaliser un bon résultat. Terminer la journée de course avec une double victoire est le maximum qu'une équipe puisse atteindre. Nous avons consolidé notre avance au classement par équipes, ce qui est très encourageant. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'Ayumu a pu réduire à nouveau son retard au championnat".

Il n'y a pas eu d'ordre d'équipe ? Peter Öttl : "Ce n'est jamais facile de déterminer l'ordre de ses propres pilotes, et c'était une course où Collin a toujours fait de son mieux du début à la fin pour aider Ayumu, mais il devait aussi faire attention à sa propre course pour ne pas compromettre son propre résultat de pointe. Au final, il s'en est très bien sorti, car dans une course aussi serrée, il était difficile de savoir quel coureur était derrière lui à ce moment-là. Mais nous sommes très heureux et fiers de nos deux pilotes. Avec cette double victoire, nous avons fait un pas de plus vers notre objectif de garder le championnat ouvert jusqu'à Valence. Espérons que nous pourrons dire la même chose à Doha dans une semaine, afin de pouvoir nous battre pour le titre à Valence".

Résultat de la course du championnat du monde Moto3, Sepang, 12.11.2013

1. Veijer, Husqvarna, 15 rdn en 33:30,072 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,066 sec

3. Masià, Honda, + 0,328

4. Ortola, KTM, + 6,830

5. Adrián Fernández, Honda, + 7,191

6. Artigas, CFMOTO, + 7,354

7. Kelso, CFMOTO, + 7,400

8. Farioli, KTM, + 11,175

9. Yamanaka, GASGAS, + 11,287

10. Bertelle, Honda, + 11,441

11. D. Öncü, KTM, + 14,095

12. Perez, KTM, + 14,490

13. Odgen, Honda, + 15,600

14e Whatley, Honda, + 17,148

15e Nepa, KTM, + 17,195

16. Fellon, KTM, + 17,251

17e Muñoz*, KTM, + 33,878

* = pénalité de 27 secondes pour conduite irresponsable.

Classement du championnat du monde Moto3 après 18 des 20 courses :

1. Masià 246. 2. Sasaki 233. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 196. 6. Ortolá 170. 7. Moreira 131. 8. Veijer 130. 9. Muñoz 113. 10. Rueda 111. 11. Nepa 101. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 78. 14. Artigas 77. 15. R. Rossi 66. 16. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Kelso 49. 19. Bertelle 48. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 24. 23. A. Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Farioli 15. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 30. Whatley 4. 31. Perez 4.

Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM 362 points (champion du monde). 2. Honda 297 3. Husqvarna 272. 4. GASGAS 230. 5. CFMOTO 101.

Championnat du monde par équipes :

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 363. 2. Leopard Racing 319. 3. Red Bull KTM Ajo 307 points. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 283. 5. Angeluss MTA Team 271. 6. Red Bull KTM Tech3, 220. 7. SIC58 Squadra Corse 163. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 126. 10. BOE Motorsports 106. 11. Rivacold Snipers Team 83. 12. Honda Team Asia 60. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.