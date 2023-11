Liqui Moly Husqvarna: Una goccia di amarezza dopo la doppia vittoria

Nonostante la magnifica doppietta conquistata domenica al GP di Sepang, il team tedesco Liqui Moly Husqvarna Intact GP Moto3 non ha solo esultato e gioito. Collin Veijer e Ayumu Sasaki hanno dato vita a una brillante battaglia per il primato in Malesia, che l'intrepido e talentuoso rookie olandese del campionato mondiale ha coronato con la sua prima vittoria in un GP.

Ma la nota negativa è che il contendente al titolo Sasaki ha perso 5 punti preziosi nella lotta contro il leader del campionato mondiale Jaume Masià, che grazie al terzo posto ha ancora 13 punti di vantaggio in vista degli ultimi due Gran Premi a Losail (19 novembre) e Valencia (26 novembre).

Il veterano Sasaki ha almeno mantenuto vive le sue chance di campionato del mondo, ma deve fare i conti con se stesso: Quest'anno è stato sette volte in testa alla classifica finale in sella alla Husqvarna, ma ha vinto solo una volta, nel GP d'Austria a Spielberg. Il rivale per il titolo Jaume Masià, che l'anno scorso era ancora sotto contratto con la Red Bull KTM Ajo e quindi membro del Gruppo Pierer, ha già ottenuto tre vittorie in questa stagione come miglior pilota Honda. Anche il debuttante David Alonso (GASGAS) ha già ottenuto quattro vittorie in questa stagione!

È comprensibile che Veijer, come nuovo arrivato in questa classe, non abbia voluto perdere l'occasione del suo primo trionfo in un GP, soprattutto perché i Paesi Bassi non vincevano nelle classi leggere del campionato del mondo da Brno 1990 (Hans Spaan su Honda)!

"Il Campionato del Mondo Moto3 non è uno sport di squadra", ha dichiarato pochi giorni fa a SPEEDWEEK.com il direttore sportivo di Pierer Mobility Pit Beirer. Gli austriaci permettono ai loro piloti di KTM, GASGAS, Husqvarna e CFMOTO di guidare liberamente.

Gli interventi nella strategia di gara sono lasciati alle rispettive squadre.

Tuttavia, è difficile valutare quanto sia buono il rapporto tra la squadra e Sasaki. In agosto, ai dirigenti di Pierer era stato assicurato che Sasaki avrebbe partecipato al Campionato del Mondo Moto2 2024 con Liqui Moly (al posto di Tulovic), ma poco dopo SPEEDWEEK.com ha annunciato che il pilota giapponese aveva firmato con il Team Yamaha VR46 Master Camp.

Tatsuki Suzuki si unirà al team di Memmingen come nuovo pilota della Moto3 nel 2024. Darryn Binder e il campione europeo Moto2 Senna Agius, che non ha ancora dimostrato di avere la giusta caratura per il campionato mondiale e non è sempre riuscito a ottenere punti nelle sue uscite del 2023, si schiereranno in Moto2.

Il valore di un titolo del Campionato Europeo si può vedere nel Tulovic di Lula in questa stagione: ha ottenuto 12 punti nei primi 18 Gran Premi e si trova al 24° posto nella sua seconda stagione completa di Campionato del Mondo.

Anche l'esordiente Tatsuki Suzuki, successore di Sasaki nella squadra tedesca di Moto3, non sta suscitando alcun brivido: Ha 25 anni, ha ottenuto tre vittorie e altri cinque podi in 148 Gran Premi. Ha vinto la gara di Las Teams 2023 sotto la pioggia, ma in seguito ha deluso senza sosta ed è stato quindi sostituito da Adrián Fernández (5° posto a Sepang) alla Leopard Honda in autunno.

Ayumu Sasaki ha tagliato il traguardo di Sepang a soli 0,066 secondi da Veijer. "Penso di aver fatto un'ottima gara. Ho lavorato molto in testa e ho controllato il ritmo cercando di conservare le gomme. Sapevo che Jaume Masià e il mio compagno di squadra erano con me. All'ultimo giro, alla curva 8, non mi aspettavo che Collin mi superasse. Non ho frenato così tardi, altrimenti avrei potuto stare più in guardia. Tuttavia, abbiamo ridotto il distacco in campionato e abbiamo ancora due gare da disputare. Daremo il massimo".

Beh, se non ti aspetti che i tuoi avversari attacchino all'ultimo giro con l'esperienza di 122 Gran Premi e non freni tardi, probabilmente non hai fatto tutto bene come pretendente al titolo. Soprattutto perché Collin Veijer non si è comportato in modo favorevole alla squadra nelle ultime gare e ha difeso i propri interessi. Cosa che ovviamente non gli era vietato fare.

"Mi sento benissimo, è stato incredibilmente faticoso", ha sospirato Collin Veijer, che è già all'ottavo posto nel Campionato del Mondo. "È stata una bella gara e ho cercato di stare il più avanti possibile. A un certo punto ho dovuto attaccare il mio compagno di squadra perché altrimenti il gruppo dietro di me mi avrebbe superato. Alla fine abbiamo ottenuto una doppia vittoria per la nostra squadra, di cui sono molto felice. Vorrei ringraziare tutta la squadra per il suo instancabile aiuto".

Il team manager Peter Öttl ha parlato di una grande giornata per la sua squadra di Moto3. Sepang sembra essere un luogo di successo per il team Husky, visto che nel 2002 qui è stata festeggiata una doppia vittoria. "Tuttavia, il weekend è iniziato in modo tutt'altro che facile", ha ammesso il bavarese. "Era una pista nuova per Collin e abbiamo dovuto apportare molte modifiche alla messa a punto della moto di Ayumu. Tuttavia, siamo stati di nuovo competitivi fino alle qualifiche, come dimostrano il secondo posto in griglia di Collin e il quinto posto di Ayumu, anche se sapevamo che con Ayumu era possibile fare molto di più. La griglia di partenza ci ha dato la certezza che saremmo stati molto competitivi se fossimo riusciti a risolvere tutti i problemi di Ayumu prima della gara, mentre la forte costanza di Collin ci ha fatto sperare in un risultato importante. Concludere la giornata di gara con una doppia vittoria è il massimo che una squadra possa ottenere. Abbiamo aumentato il nostro vantaggio nella classifica a squadre, il che è molto piacevole. Ma soprattutto, Ayumu è riuscito a colmare nuovamente il divario nel campionato".

Non c'era un ordine di squadra? Peter Öttl: "Non è mai facile determinare l'ordine dei propri piloti, e questa è stata una gara in cui Collin ha sempre fatto del suo meglio, dall'inizio alla fine, per aiutare Ayumu, ma ha anche dovuto prestare attenzione alla propria gara per non compromettere il proprio risultato di vertice. Alla fine ci è riuscito molto bene, perché in una gara così combattuta era difficile capire quale pilota fosse dietro di lui. Ma siamo molto felici e orgogliosi dei nostri due piloti. Con questa doppia vittoria, siamo un passo più vicini al nostro obiettivo di mantenere il campionato aperto fino a Valencia. Speriamo di poter dire lo stesso a Doha tra una settimana, in modo da poter lottare per il titolo a Valencia".

Risultato gara del Campionato mondiale Moto3, Sepang, 12/11/2013

1° Veijer, Husqvarna, 15 giri in 33:30.072 min.

2° Sasaki, Husqvarna, + 0,066 sec.

3° Masià, Honda, + 0,328

4° Ortola, KTM, + 6,830

5° Adrián Fernández, Honda, + 7,191

6° Artigas, CFMOTO, +7,354

7° Kelso, CFMOTO, +7.400

8° Farioli, KTM, +11.175

9° Yamanaka, GASGAS, +11.287

10° Bertelle, Honda, +11.441

11° D. Öncü, KTM, + 14.095

12° Perez, KTM, + 14.490

13° Odgen, Honda, + 15.600

14° Whatley, Honda, +17.148

15° Nepa, KTM, +17.195

16° Fellon, KTM, +17.251

17° Muñoz*, KTM, + 33.878

= 27 secondi di penalità per guida irresponsabile.

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 18 gare su 20:

1. Masià 246. 2. Sasaki 233. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 196. 6. Ortolá 170. 7. Moreira 131. 8. Veijer 130. 9. Muñoz 113. 10. Rueda 111. 11. Nepa 101. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 78. 14. Artigas 77. 15. R. Rossi 66. 16. Suzuki 56. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Kelso 49. 19. Bertelle 48. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 24. 23. A. Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Farioli 15. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 30. Whatley 4. 31. Perez 4.

Campionato costruttori:

1. KTM 362 punti (campione del mondo). 2. Honda 297 3. Husqvarna 272. 4. GASGAS 230. 5. CFMOTO 101.

Campionato mondiale a squadre:

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 363. 2. Leopard Racing 319. 3. Red Bull KTM Ajo 307 punti. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 283. 5. Angeluss MTA Team 271. 6. Red Bull KTM Tech3, 220. 7. SIC58 Squadra Corse 163. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 126. 10. BOE Motorsports 106. 11. Rivacold Snipers Team 83. 12. Honda Team Asia 60. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.