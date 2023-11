Liqui Moly Husqvarna: Uma gota de amargura após a dupla vitória

Os chefes das equipas concorrentes abanaram a cabeça quando o favorito da Husqvarna, Sasaki, perdeu 5 pontos para o seu companheiro de equipa Collin Veijer no domingo, o que ainda pode desempenhar um papel importante no Campeonato do Mundo.

Apesar da magnífica vitória de uma dupla no GP de Sepang no domingo, a equipa alemã Liqui Moly Husqvarna Intact GP Moto3 não estava apenas jubilosa e feliz. Collin Veijer e Ayumu Sasaki travaram uma brilhante batalha pela liderança na Malásia, que o intrépido e altamente talentoso estreante no Campeonato do Mundo da Holanda coroou com a sua primeira vitória num GP.

Mas o ponto negativo: o candidato ao título Sasaki perdeu 5 preciosos pontos na luta contra o líder do campeonato mundial Jaume Masià, que graças ao terceiro lugar ainda tem 13 pontos de vantagem para os dois últimos Grandes Prémios em Losail (19 de novembro) e Valência (26 de novembro).

O veterano Sasaki, pelo menos, manteve vivas as suas hipóteses de ser Campeão do Mundo, mas tem de se assumir como tal: Ele liderou sete vezes este ano com a Husqvarna na última ronda, mas só ganhou uma vez - no GP da Áustria em Spielberg. O rival pelo título, Jaume Masià, que no ano passado ainda estava sob contrato com a Red Bull KTM Ajo e, portanto, membro do Grupo Pierer, já conseguiu três vitórias nesta temporada como o melhor piloto da Honda. E até o estreante David Alonso (GASGAS) já conseguiu quatro vitórias esta época!

É compreensível que Veijer, como recém-chegado à classe, não quisesse perder a oportunidade de conquistar o seu primeiro triunfo num GP, especialmente porque os Países Baixos não venciam nas classes mais leves do Campeonato do Mundo desde Brno 1990 (Hans Spaan na Honda)!

"O Campeonato do Mundo de Moto3 não é um desporto de equipa", disse o Diretor Desportivo da Pierer Mobility, Pit Beirer, ao SPEEDWEEK.com há alguns dias. Os austríacos permitem que os seus pilotos da KTM, GASGAS, Husqvarna e CFMOTO andem livremente.

As intervenções na estratégia de corrida são deixadas para as respectivas equipas.

No entanto, é difícil avaliar a qualidade da relação entre a equipa e Sasaki. Em agosto, os responsáveis da Pierer tiveram a garantia de que Sasaki iria disputar o Campeonato do Mundo de Moto2 de 2024 com a Liqui Moly (em vez de Tulovic), mas pouco depois a SPEEDWEEK.com anunciou que o piloto japonês tinha assinado com a Yamaha VR46 Master Camp Team.

Tatsuki Suzuki vai juntar-se à equipa de Memmingen como novo piloto de Moto3 em 2024. Darryn Binder e o Campeão Europeu de Moto2 Senna Agius, que ainda não mostrou o calibre certo para o campeonato do mundo e não conseguiu sempre marcar pontos nas suas participações em 2023, vão alinhar em Moto2.

O valor de um título do Campeonato da Europa pode ser visto no Tulovic de Lula esta época: marcou 12 pontos nos primeiros 18 Grandes Prémios e está em 24º lugar na sua segunda época completa no Campeonato do Mundo.

O recém-chegado Tatsuki Suzuki, sucessor de Sasaki na equipa alemã de Moto3, também não está a despertar qualquer sensação de entusiasmo: Tem 25 anos, obteve três vitórias e cinco subidas ao pódio em 148 Grandes Prémios. Venceu a corrida de chuva de Las Teams em 2023, mas depois disso não parou de desiludir e foi substituído por Adrián Fernández (5º lugar em Sepang) na Leopard Honda no outono.

Ayumu Sasaki cruzou a linha de chegada em Sepang apenas 0,066 segundos atrás de Veijer. "Acho que fiz uma óptima corrida. Fiz muito trabalho de pista e controlei o ritmo enquanto tentava conservar os pneus. Sabia que o Jaume Masià e o meu companheiro de equipa estavam comigo. Na última volta, na curva 8, não estava à espera que o Collin me ultrapassasse. Não travei tão tarde, caso contrário poderia ter estado mais atento. No entanto, reduzimos a diferença no campeonato e ainda temos duas corridas pela frente. Vamos dar o nosso máximo".

Bem, se não se espera que os adversários ataquem na última volta com a experiência de 122 Grandes Prémios e não se trava tarde, provavelmente não se fez tudo bem como candidato ao título. Especialmente porque Collin Veijer não se comportou de uma forma favorável à equipa nas últimas corridas e defendeu os seus próprios interesses. O que, obviamente, não estava proibido de fazer.

"Sinto-me ótimo, foi incrivelmente cansativo", suspirou Collin Veijer, que já está em oitavo lugar no Campeonato do Mundo. "Foi uma grande corrida e tentei manter-me o mais à frente possível. A certa altura, tive de atacar o meu companheiro de equipa porque, caso contrário, o grupo atrás de mim também me teria ultrapassado. No final, conseguimos uma dupla vitória para a nossa equipa, o que me deixa muito satisfeito. Gostaria de agradecer a toda a equipa pela sua ajuda incansável."

O chefe de equipa Peter Öttl falou de um grande dia para a sua equipa de Moto3. Sepang parece trazer sucesso para a equipa Husky, uma vez que foi aqui celebrada uma dupla vitória em 2002. "No entanto, o fim de semana começou tudo menos fácil", admitiu o bávaro. "Era uma pista nova para o Collin e tivemos de fazer muitos ajustes na afinação da moto do Ayumu. No entanto, fomos novamente competitivos até à qualificação, como demonstrou o segundo lugar de Collin na grelha e o quinto lugar de Ayumu, embora soubéssemos que era possível fazer muito mais com Ayumu. A grelha deu-nos a confiança de que seríamos muito competitivos se conseguíssemos resolver todos os problemas do Ayumu antes da corrida, enquanto a forte consistência do Collin nos deu grandes esperanças de um bom resultado. Terminar o dia de corrida com uma dupla vitória é o máximo que uma equipa pode alcançar. Aumentámos a nossa liderança na classificação por equipas, o que é muito agradável. Mas o mais importante é que o Ayumu conseguiu reduzir novamente a diferença no campeonato."

Não houve ordem de equipa? Peter Öttl: "Nunca é fácil determinar a ordem dos nossos próprios pilotos e esta foi uma corrida em que o Collin deu sempre o seu melhor do princípio ao fim para ajudar o Ayumu, mas também teve de prestar atenção à sua própria corrida para não comprometer o seu próprio resultado de topo. No final, conseguiu-o muito bem, porque numa corrida tão renhida era difícil saber que piloto estava atrás dele. Mas estamos muito contentes e orgulhosos dos nossos dois pilotos. Com esta dupla vitória, estamos um passo mais perto do nosso objetivo de manter o campeonato aberto até Valência. Esperamos poder dizer o mesmo em Doha, daqui a uma semana, para podermos lutar pelo título em Valência."

Resultado da corrida do Campeonato do Mundo de Moto3, Sepang, 12/11/2013

1º Veijer, Husqvarna, 15 rdn em 33:30.072 min

2º Sasaki, Husqvarna, +0,066 seg.

3.º Masià, Honda, + 0,328

4º Ortola, KTM, + 6,830

5º Adrián Fernández, Honda, + 7,191

6º Artigas, CFMOTO, +7,354

7º Kelso, CFMOTO, +7.400

8º Farioli, KTM, +11.175

9º Yamanaka, GASGAS, +11,287

10º Bertelle, Honda, +11,441

11º D. Öncü, KTM, + 14,095

12º Perez, KTM, + 14,490

13º Odgen, Honda, + 15,600

14º Whatley, Honda, +17.148

15º Nepa, KTM, +17.195

16º Fellon, KTM, +17,251

17º Muñoz*, KTM, + 33,878

= 27 segundos de penalização por condução irresponsável.

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 após 18 de 20 corridas:

1. Masià 246. 2. Sasaki 233. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 196. 6. Ortolá 170. 7. Moreira 131. 8. Veijer 130. 9. Muñoz 113. 10. Rueda 111. 11. Nepa 101. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 78. 14. Artigas 77. 15. R. Rossi 66. 16. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Kelso 49. 19. Bertelle 48. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 24. 23. A. Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Farioli 15. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 30. Whatley 4. 31. Perez 4.

Campeonato de Construtores:

1º KTM 362 pontos (Campeã do Mundo). 2. Honda 297 3. Husqvarna 272. 4. GASGAS 230. 5. CFMOTO 101.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 363. 2. Leopard Racing 319. 3. Red Bull KTM Ajo 307 pontos. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 283. 5. Angeluss MTA Team 271. 6. Red Bull KTM Tech3, 220. 7. SIC58 Squadra Corse 163. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 126. 10. BOE Motorsports 106. 11. Rivacold Snipers Team 83. 12. Honda Team Asia 60. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.