Marco Simoncelli: rebelde, temerario y guerrero

En el vuelo de Qatar Airways de Doha a Kuala Lumpur, Paolo y Rossella Simoncelli iban sentados muy cerca de mí en el Boeing-777. Charlamos. Charlamos, porque todos los años conduzco desde Riccione hasta Coriano con motivo del GP de Misano, donde hay un enorme monumento a Marco en la primera rotonda y un monumento al famoso hijo de la ciudad en la plaza del pueblo, junto a la iglesia.

El lunes me reuní con Paolo Simoncelli durante el desayuno, como todos los días en el hotel Mövenpick o en el paddock. Le pregunté al dueño del equipo Moto3 Honda qué le parece asistir cada año al GP de Malasia. "Poca troia", suspiró. "Joder... Me alegraré mucho de salir de aquí hoy".

La muerte de Marco Simoncelli en octubre de 2011 conmovió profundamente al mundo del motociclismo. Desde la muerte de Ayrton Senna en 1994, ningún piloto de automovilismo tan carismático y popular había perdido la vida en un circuito.

Por eso la muerte de Super SIC tocó tan de cerca el corazón de mucha gente. La conmoción adquirió proporciones inimaginables, y aún hoy puede sentirse en cada rincón del paddock. Pasas por delante de un camión con el número 58 20 veces al día, los periodistas han decorado sus cuadernos con el 58, y los botones todavía pueden verse a menudo.

No solo eso: en 2012, el circuito GP del Adriático pasó a llamarse "Misano World Circuit Marco Simoncelli", se creó una "Fondazione Marco Simoncelli 58", y existe el "SIC Supermoto Day", en el que Doriano Romboni perdió desgraciadamente la vida en 2013. Hay una placa conmemorativa de SIC58 en la curva del accidente en Sepang; en su ciudad natal, Coriano, se ha creado un museo de SIC (con su Honda RC213V) que merece la pena ver, así como una obra de arte con una potencia radiante; la Fondazione ya ha cofinanciado la construcción de un hospital en Coriano.

Papa Paolo regresó al mundial en 2017 con el equipo SIC58 Squadra Moto3. "Tras la muerte de Marco, resolví volver a conducir un camión del equipo por la puerta del paddock en algún momento", explicó. Mientras tanto, su equipo ya ha celebrado victorias en Grandes Premios, por ejemplo con Tatsuki Suzuki en 2019.

La carrera número 58 ya no está asignada en la categoría de MotoGP. Sólo la familia Simoncelli puede revertir esta decisión.

Esto nos lleva a un tema: ¿SIC? ¿Qué significa eso?

¿Cómo alguien con el apellido Simoncelli acaba con una marca tan extraña?

No puede tener nada que ver con el apellido, ¿verdad?

De hecho, por pura curiosidad, investigamos los antecedentes del origen de esta abreviatura. Descubrimos que Simoncelli adoptó como lema en su vida la expresión italiana no muy común "sbatti i coglioni", que significa algo así como "A la mierda" o "Me importa una mierda". El intrépido italiano era un inconformista, un rebelde, un temerario, un luchador, su carisma igualaba al de Rossi. Por eso sigue vivo en el corazón de miles de aficionados. Pronto le llamaron Super SIC.

En el caso del compañero de SIC, Rossi, sólo los iniciados saben por qué llevaba desde niño la abreviatura "VVLF" en el cuello de su traje de cuero. Esto significa: "Viva la Figa" - está celebrando un órgano sexual femenino primario.

Es una extraña ironía del destino que el circuito del GP de Malasia también se llame SIC, que significa Circuito Internacional de Sepang.

SIC y la enemistad con los españoles

Marco Simoncelli, campeón del mundo de 250cc con Gilera en 2008, era una estrella del pop, su peinado a lo Jimi Hendrix le convirtió en un rompecorazones adolescente, su estilo de pilotaje irreverente, su talento sin límites, su comportamiento despreocupado, sus disputas en la era de los 250cc contra los españoles... Marco era un joven con bordes ásperos.

El número 58 no se doblegaría. Cuando Dorna simplemente pospuso el GP de Japón de 2011 de abril a octubre tras el desastre nuclear de Fukushima y muchos en el equipo del GP temían la radiación, SIC se hizo fotografiar provocativamente en el pit lane con un contador Geiger.

La "Gazzetta dello Sport" dedicó once páginas al drama Simoncelli tras el accidente de 2011.

Valentino Rossi, entre todos, había atropellado a Simoncelli, que se había caído en la vuelta 2, causándole posiblemente lesiones mortales. Valentino pasó por encima del brazo superior de Marco y le arrancó el casco de la cabeza con la horquilla delantera.

Naturalmente, se discutió la cuestión de por qué el casco de agv salió volando. ¿Se debió a que Simoncelli llevaba un casco dos tallas más grande de lo que su cabeza hubiera requerido debido a su cabeza peluda? Vittorio Cafaggi, desarrollador de AGV: "El casco tenía que salir volando. Cada mentonera tiene que soportar una cierta carga, luego tiene que romperse. El soporte de la barbilla se arrancó. Si el casco no hubiera salido volando, la cabeza de Marco se habría desgarrado....".

Portugal 2011: La caída con Lorenzo

Rossi y Simoncelli eran los mejores amigos - y se habrían convertido en socios de negocios en 2012. La empresa de Rossi "VR46 Apparel" iba a distribuir los productos de merchandising de Super-SIC en 2012.

Sin embargo, Simoncelli y Jorge Lorenzo no eran exactamente un solo corazón y una sola alma. La entonces estrella de Yamaha, Lorenzo, se enfadó varias veces en 2011 con el rebelde e irrespetuoso intruso italiano de MotoGP porque estuvo involucrado en varias colisiones con rivales conocidos.

Antes del GP de Portugal de 2011, Lorenzo y Simoncelli se sentaron uno al lado del otro en una rueda de prensa previa al evento en Estoril. Lorenzo le dijo a su vecino: "Las carreras de MotoGP ya son lo suficientemente peligrosas, no necesitamos maniobras como esa. Si vuelves a hacer algo así...".

Simoncelli le interrumpió descaradamente. "¿Qué pasará entonces? ¿Iré a la cárcel?", preguntó con una sonrisa. El vídeo es un éxito en "you-tube".

Pero tras la muerte de Marco, Jorge Lorenzo quedó tan profundamente afectado como todos sus compañeros.

Valentino Rossi describió más tarde el carácter de Simoncelli a modo de ejemplo. "Después de esta rueda de prensa, llevé a Marco aparte por la noche y le insté a prestar un poco más de atención en los duelos, al menos en un futuro próximo. Pero en la siguiente carrera en Le Mans derribó a Dani Pedrosa y Dani sufrió una fractura de clavícula. Así era Marco...".

Sepang: Torpe operación de rescate

La operación de rescate por parte de los comisarios malayos fue inmediatamente expuesta como torpe por los vídeos de los espectadores. Cargaron al sin vida Simoncelli en una camilla y corrieron hacia la triple barrera de seguridad, detrás de la cual esperaba un coche de rescate. En su precipitación, uno de los socorristas tropezó, tras lo cual la camilla se les escapó temporalmente. Cayó a la hierba junto con Simoncelli.

Pero el piloto de Honda Works ya estaba muerto. "El corazón de Marco ya había dejado de latir en la pista debido a las graves lesiones en el pecho", informó el director de carrera Paul Butler.

El padre, Paolo Simoncelli, también lo confirmó. "Estuve en el lugar del accidente. Marco ya estaba muerto. Le cogí la mano, le hablé. Pero ya había muerto".

El mundo se derrumbó para el conmocionado Paolo Simoncelli. "Una coincidencia", suspiró. "Diez centímetros de diferencia habrían bastado para herir el hombro en lugar del cuello. Por desgracia, Marco recibió el impacto justo entre el cuello y la cabeza. Incluso muerto, era tan hermoso. Le quiero profundamente...".

Paolo era consciente: "Después del funeral, empieza la soledad para nosotros".

"Marco era algo especial"

Papá Paolo había vendido su heladería para ayudar a financiar la carrera de Marco y poder acompañarle a todas las carreras.

"Marco era especial. La gente lo percibía y lo sentía. Estaba contento de poder llevar una vida sencilla, con su perro, en el campo. Le gustaba todo sin complicaciones. Rara vez pronunciaba una mala palabra, sólo cuando se sentía obligado a hacerlo. Siempre fue sincero y abierto. Dicen que el buen Dios se lleva a los mejores. No sé si es verdad. Pero espero que sí", reflexiona Paolo.

Se despidió de Marco con un abrazo antes de cada carrera, cuenta el piloto veterano. "Incluso este domingo en Sepang. No sirvió de nada. La víspera me dijo: 'Estoy cansado. Quiero irme a casa'".

"Le enseñé a Marco a ser un guerrero y a no rendirse nunca... No sé si hice lo correcto", reflexionó Paolo tras el accidente. "Si hubiera dejado el motociclismo, aún estaría vivo".

"Antes de la desafortunada carrera de Malasia, Marco se bañó en una piscina con cubitos de hielo a causa del calor", dijo papá Simoncelli. "Tenía muchas ganas de ganar. Estaba en plena forma y convencido de que tarde o temprano se convertiría en Campeón del Mundo de MotoGP."

El cuerpo de Marco Simoncelli fue incinerado. "Teníamos un acuerdo", reveló Paolo más tarde. "Me incineraría un día y guardaría mis restos mortales en su mesilla de noche; ése era el acuerdo. Y de vez en cuando me llevaba a pasear por el jardín. Me engañó. Nos engañó a todos".