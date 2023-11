Marco Simoncelli : un rebelle, un fonceur et un guerrier

Lors du vol avec Qatar Airways de Doha à Kuala Lumpur, Paolo et Rossella Simoncelli étaient assis tout près de moi dans le Boeing-777. Nous avons discuté, car dans le cadre du GP de Misano, je monte chaque année de Riccione à Coriano, où l'on peut voir dès le premier rond-point un énorme souvenir de Marco, un mémorial pour le célèbre fils de la petite ville est également installé sur la place du village à côté de l'église.

Lundi, au petit-déjeuner, j'ai rencontré Paolo Simoncelli comme chaque jour à l'hôtel Mövenpick ou dans le paddock. J'ai demandé au propriétaire de l'équipe Moto3 Honda à quel point il se sentait proche d'assister au GP de Malaisie chaque année. "Poca troia", a-t-il soupiré. "Putain de merde... Je serai bien content de partir d'ici aujourd'hui".

La mort de Marco Simoncelli a profondément ému le monde de la moto en octobre 2011. Depuis la mort d'Ayrton Senna en 1994, aucun pilote de sport automobile aussi charismatique et populaire n'avait perdu la vie sur le circuit.

C'est pourquoi la mort de Super SIC a touché de si près de nombreuses personnes. L'émotion a pris des proportions insoupçonnées - et elle est encore perceptible aujourd'hui dans tous les coins et recoins du paddock. Chaque jour, on passe 20 fois devant un camion sur lequel est collé le numéro 58, les journalistes ont décoré leurs ordinateurs portables avec le 58, et on voit encore souvent les badges.

Et ce n'est pas tout : en 2012, la piste du GP sur l'Adriatique a été rebaptisée "Misano World Circuit Marco Simoncelli", une "Fondazione Marco Simoncelli 58" a été créée, il existe le "SIC Supermoto Day", au cours duquel Doriano Romboni a malheureusement perdu la vie en 2013. Dans le virage de l'accident à Sepang se trouve une plaque commémorative SIC58 ; dans le village natal de Coriano, un musée SIC digne d'intérêt (avec sa Honda RC213V) a été créé ainsi qu'une œuvre d'art rayonnante, la Fondazione a entre-temps déjà cofinancé la construction d'un hôpital à Coriano.

Papa Paolo est revenu en 2017 dans le championnat du monde avec une équipe Moto3 "SIC58 Squadra". "Après la mort de Marco, j'ai décidé de franchir à nouveau la porte du paddock avec un camion de l'équipe", explique-t-il. Entre-temps, son équipe a déjà fêté des victoires en GP - par exemple avec Tatsuki Suzuki en 2019.

Le numéro de départ 58 n'est plus attribué dans la catégorie MotoGP. Seule la famille Simoncelli peut revenir sur cette décision.

Cela nous amène à un sujet : SIC ? Qu'est-ce que cela signifie ?

Comment se fait-il qu'un porteur du nom Simoncelli obtienne une marque aussi étrange ?

Cela ne peut pas avoir de rapport avec le nom de famille, n'est-ce pas ?

En effet, par pure curiosité, nous avons fait des recherches sur l'origine de ce sigle. Nous avons découvert que Simoncelli avait fait de l'expression italienne peu courante "sbatti i coglioni" sa devise de vie, ce qui signifie en quelque sorte "Fuck it" ou "Je n'en ai rien à foutre". L'intrépide Italien était un anticonformiste, un rebelle, un fonceur, un combattant, son charisme atteignait celui de Rossi. C'est pourquoi il continue à vivre dans le cœur de milliers de fans. Ils l'ont bientôt surnommé Super-SIC.

Chez le copain SIC Rossi, seuls les initiés savent pourquoi, depuis l'enfance, il avait l'abréviation "VVLF" sur le col de sa combinaison de cuir. Cela signifie : "Viva viva la Figa" - il fait ainsi l'éloge d'un organe sexuel féminin primaire.

Par une curieuse ironie du sort, le circuit du GP de Malaisie s'appelle également SIC - l'abréviation de Sepang International Circuit.

SIC et la vendetta contre les Espagnols

Marco Simoncelli, champion du monde de la catégorie 250 cm3 sur Gilera en 2008, était une pop star, sa coupe de cheveux à la Jimi Hendrix faisait de lui une idole des adolescents, son style de conduite irrévérencieux, son talent sans limite, son attitude insouciante, ses querelles à l'époque de la 250 cm3 contre les Espagnols - Marco était un jeune homme avec des angles et des bords.

Le numéro 58 ne se laissait pas plier. Lorsque la Dorna a déplacé le GP du Japon 2011 d'avril à octobre après la catastrophe nucléaire de Fukushima et que de nombreux membres du GP ont eu peur des radiations, SIC s'est fait photographier de manière provocante dans les stands avec un compteur Geiger.

La "Gazzetta dello Sport" a consacré onze pages au drame de Simoncelli après l'accident de 2011.

Valentino Rossi avait justement renversé Simoncelli, qui avait chuté au deuxième tour, et lui avait peut-être infligé les blessures mortelles. Valentino a roulé sur le bras de Marco et lui a arraché le casque de la tête avec la fourche avant.

La question de savoir pourquoi le casque agv s'était envolé a bien sûr été abordée. Était-ce parce que Simoncelli portait un casque deux fois plus grand que la taille de sa tête, en raison de son crâne dégarni ? Vittorio Cafaggi, développeur chez AGV : "Le casque devait s'envoler. Chaque jugulaire doit résister à une certaine charge, puis elle doit se déchirer. La fixation au menton a été arrachée. Si le casque ne s'était pas envolé, la tête de Marco aurait été arrachée....".

Portugal 2011 : le clash avec Lorenzo

Rossi et Simoncelli étaient les meilleurs amis du monde - et ils seraient devenus partenaires commerciaux en 2012. La société de Rossi "VR46 Apparel" devait distribuer les produits de merchandising de Super-SIC en 2012.

En revanche, Simoncelli et Jorge Lorenzo n'étaient pas vraiment un cœur et une âme. En 2011, Lorenzo, alors star de Yamaha, s'est énervé à plusieurs reprises contre l'intrus MotoGP italien, rebelle et irrespectueux, parce que celui-ci a été impliqué à plusieurs reprises dans des collisions avec des adversaires de renom.

Avant le GP du Portugal 2011, Lorenzo et Simoncelli étaient assis côte à côte lors d'une conférence de presse pré-événement à Estoril. Lorenzo a dit en substance à son voisin : "Le MotoGP est un sport suffisamment dangereux, nous n'avons pas besoin de ce genre de manœuvres. Si tu fais encore une fois quelque chose comme ça...".

Simoncelli lui a lancé un regard impertinent. "Que se passera-t-il alors ? Est-ce que j'irai en prison ?", s'enquiert-il en souriant. La vidéo a fait un tabac sur "you-tube".

Mais après la mort de Marco, Jorge Lorenzo était aussi profondément affecté que tous ses autres collègues pilotes.

Plus tard, Valentino Rossi a décrit le caractère de Simoncelli à l'aide d'un exemple. "Après cette conférence de presse, j'ai pris Marco à part le soir et je lui ai conseillé de faire un peu plus attention aux duels, au moins dans un avenir proche. Mais lors de la course suivante au Mans, il a tiré sur Dani Pedrosa et Dani s'est cassé la clavicule. C'est comme ça que Marco était..."

Sepang : une opération de sauvetage maladroite

L'action de sauvetage des commissaires de piste malaisiens a immédiatement été révélée comme maladroite par des vidéos de spectateurs. Ils ont chargé le corps sans vie de Simoncelli sur une civière et ont couru en direction de la triple glissière de sécurité derrière laquelle attendait une voiture de secours. Dans la précipitation, un secouriste a trébuché, puis la civière a momentanément échappé aux sauveteurs excités. Elle s'est écrasée dans le pré avec Simoncelli.

Mais le pilote officiel Honda était déjà mort. "Le cœur de Marco a cessé de battre sur la piste en raison des graves blessures à la cage thoracique", a rapporté le directeur de course Paul Butler.

Une information confirmée par le papa Paolo Simoncelli. "J'étais sur les lieux de l'accident. Marco était déjà mort. Je lui ai pris la main, je lui ai parlé. Mais il était déjà mort".

Pour Paolo Simoncelli, sous le choc, le monde s'est effondré. "Une coïncidence", soupira-t-il. "Dix centimètres de différence auraient suffi pour blesser l'épaule au lieu de la nuque. Malheureusement, Marco a été touché juste entre la nuque et la tête. Même dans la mort, il était si beau. Je l'aime profondément...".

Paolo était conscient qu'"après les funérailles, la solitude commence pour nous".

"Marco était spécial"

Papa Paolo avait vendu sa boutique de glaces pour pouvoir financer en partie la carrière de Marco en course et l'accompagner à toutes les courses.

"Marco était quelque chose de spécial. Les gens le devinaient et le sentaient. Il était heureux de pouvoir mener une vie simple, avec son chien, dans la verdure. Tout ce qui était simple lui plaisait. Il était rare qu'un mot méchant lui vienne aux lèvres, seulement lorsqu'il se sentait obligé de le faire. Il était toujours honnête et ouvert. C'est peut-être la raison de sa mort prématurée, On dit que le bon Dieu ramène les meilleurs à lui. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais j'espère que c'est le cas", réfléchit Paolo.

Le senior a raconté qu'il prenait congé de Marco avant chaque course en le serrant dans ses bras. "Même ce dimanche à Sepang. Cela n'a pas aidé. La veille, il m'a dit : 'Je suis fatigué. Je veux rentrer à la maison'".

"J'ai appris à Marco à être un guerrier et à ne jamais abandonner... Je ne sais pas si j'ai fait ce qu'il fallait", ruminait Paolo après le drame. "S'il avait quitté le sport motocycliste, il serait encore en vie".

"Avant la course malheureuse en Malaisie, Marco s'est baigné dans une piscine avec des glaçons à cause de la chaleur", a décrit Papa Simoncelli. "Il voulait absolument gagner. Il était en pleine forme et convaincu qu'il deviendrait tôt ou tard champion du monde de MotoGP".

Le corps de Marco Simoncelli a été incinéré. "Nous avions un accord", a révélé Paolo plus tard. "Un jour, il me ferait incinérer et garderait ma dépouille sur sa table de chevet ; c'est ce qui avait été convenu. Et de temps en temps, il m'emmènerait faire un tour dans le jardin. Il m'a bien eu. Il nous a tous roulés".