Marco Simoncelli: un ribelle, un temerario e un guerriero

Sul volo Qatar Airways da Doha a Kuala Lumpur, Paolo e Rossella Simoncelli erano seduti molto vicini a me nel Boeing-777. Abbiamo chiacchierato, perché ogni anno vado in macchina da Riccione a Coriano per il GP di Misano, dove c'è un enorme monumento a Marco alla prima rotonda e un monumento al figlio famoso del paese nella piazza del paese accanto alla chiesa.

Ho incontrato Paolo Simoncelli lunedì a colazione, come ogni giorno al Mövenpick Hotel o nel paddock. Ho chiesto al titolare del team Moto3 Honda come si sente a partecipare ogni anno al GP della Malesia. "Poca troia", ha sospirato. "Porca miseria... Sarò felicissimo di andarmene da qui oggi".

La morte di Marco Simoncelli, avvenuta nell'ottobre 2011, ha commosso profondamente il mondo delle moto. Era dal 1994, anno della morte di Ayrton Senna, che un pilota così carismatico e popolare non perdeva la vita in pista.

Ecco perché la morte di Super SIC è stata così vicina al cuore di molte persone. Lo shock ha assunto proporzioni inimmaginabili e ancora oggi si avverte in ogni angolo del paddock. Si passa davanti a un camion con il numero 58 20 volte al giorno, i giornalisti hanno decorato i loro taccuini con il 58 e i bottoni sono ancora spesso visibili.

Non solo: nel 2012 il circuito del GP dell'Adriatico è stato ribattezzato "Misano World Circuit Marco Simoncelli", è stata istituita la "Fondazione Marco Simoncelli 58" e c'è il "SIC Supermoto Day", in cui purtroppo ha perso la vita Doriano Romboni nel 2013. Nella curva dell'incidente di Sepang c'è una targa commemorativa del SIC58; nella sua città natale, Coriano, è stato creato un museo del SIC (con la sua Honda RC213V) che vale la pena di vedere, oltre a un'opera d'arte dalla potenza radiante; la Fondazione ha già cofinanziato la costruzione di un ospedale a Coriano.

Papa Paolo è tornato nel 2017 nel motomondiale con il team SIC58 Squadra Moto3. "Dopo la morte di Marco, mi sono riproposto di guidare un camion del team attraverso il cancello del paddock, prima o poi", ha spiegato. Nel frattempo, la sua squadra ha già festeggiato vittorie nei GP, ad esempio con Tatsuki Suzuki nel 2019.

Il numero di gara 58 non è più assegnato nella categoria MotoGP. Solo la famiglia Simoncelli può revocare questa decisione.

Questo ci porta a un argomento: SIC? Che cosa significa?

Come fa una persona con il nome Simoncelli a finire con un marchio così strano?

Non può avere nulla a che fare con il nome della famiglia, vero?

In effetti, per pura curiosità, abbiamo fatto delle ricerche sull'origine di questa abbreviazione. Abbiamo scoperto che Simoncelli ha adottato come motto di vita l'espressione italiana non molto comune "sbatti i coglioni", che significa qualcosa come "Fanculo" o "Me ne frego". L'impavido italiano era un anticonformista, un ribelle, un temerario, un combattente, il suo carisma era pari a quello di Rossi. Per questo vive nel cuore di migliaia di fan. Lo hanno presto chiamato Super SIC.

Nel caso del compagno SIC Rossi, solo gli addetti ai lavori sanno perché fin da bambino aveva la sigla "VVLF" sul colletto della sua tuta di pelle. Significa: "Viva viva la Figa" - celebra un organo sessuale femminile primario.

Per una strana ironia del destino, il circuito del GP in Malesia si chiama anche SIC, che sta per Sepang International Circuit.

Il SIC e la faida con gli spagnoli

Marco Simoncelli, campione del mondo nella classe 250 su Gilera nel 2008, è stato una pop star, la sua acconciatura alla Jimi Hendrix lo ha reso un rubacuori adolescenziale, il suo stile di guida irriverente, il suo talento smisurato, il suo atteggiamento spensierato, le sue faide nell'era della 250 contro gli spagnoli - Marco era un giovane uomo dai tratti ruvidi.

Il numero 58 non sarebbe stato piegato. Quando la Dorna rinviò semplicemente il GP del Giappone 2011 da aprile a ottobre in seguito al disastro nucleare di Fukushima e molti della squadra GP temevano le radiazioni, il SIC si fece fotografare provocatoriamente ai box con un contatore Geiger.

La "Gazzetta dello Sport" ha dedicato undici pagine al dramma di Simoncelli dopo l'incidente del 2011.

Valentino Rossi, tra tutti, aveva investito Simoncelli, caduto al secondo giro, procurandogli lesioni forse mortali. Valentino ha travolto il braccio superiore di Marco e gli ha strappato il casco dalla testa con la forcella anteriore.

Naturalmente si è discusso sul perché il casco agv sia volato via. Forse perché Simoncelli indossava un casco di due taglie più grande di quello che la sua testa avrebbe richiesto a causa della sua testa sfocata? Vittorio Cafaggi, sviluppatore di AGV: "Il casco è volato via. Ogni mentoniera deve sopportare un certo carico, poi deve rompersi. La staffa sul mento si è strappata. Se il casco non fosse volato via, la testa di Marco sarebbe stata staccata....".

Portogallo 2011: l'incidente con Lorenzo

Rossi e Simoncelli erano grandi amici e nel 2012 sarebbero diventati soci in affari. L'azienda di Rossi "VR46 Apparel" avrebbe dovuto distribuire i prodotti di merchandising di Super-SIC nel 2012.

Tuttavia, Simoncelli e Jorge Lorenzo non erano esattamente un cuore e un'anima sola. Nel 2011, l'allora stella della Yamaha Lorenzo si è arrabbiato più volte con l'intruso italiano ribelle e irrispettoso della MotoGP, perché coinvolto in diverse collisioni con avversari noti.

Prima del GP del Portogallo 2011, Lorenzo e Simoncelli si sono seduti l'uno accanto all'altro durante la conferenza stampa pre-gara a Estoril. Lorenzo ha detto al suo vicino: "Le gare di MotoGP sono già abbastanza pericolose, non abbiamo bisogno di manovre del genere. Se fai di nuovo una cosa del genere...".

Simoncelli lo ha interrotto sfacciatamente. "Cosa succederà allora? Andrò in prigione?", ha chiesto con un sorriso. Il video è un successo su "you-tube".

Ma dopo la morte di Marco, Jorge Lorenzo è stato profondamente colpito come tutti i suoi colleghi piloti.

Valentino Rossi ha poi descritto il carattere di Simoncelli con un esempio. "Dopo questa conferenza stampa, la sera ho preso Marco da parte e l'ho esortato a prestare un po' più di attenzione nei duelli, almeno nel prossimo futuro. Ma nella gara successiva a Le Mans ha abbattuto Dani Pedrosa e Dani ha riportato la frattura della clavicola. Marco era fatto così...".

Sepang: operazione di soccorso maldestra

L'operazione di salvataggio da parte dei commissari malesi è stata subito definita maldestra dai video degli spettatori. Hanno caricato Simoncelli senza vita su una barella e sono corsi verso la tripla barriera d'urto, dietro la quale era in attesa un'auto di soccorso. Nella fretta, uno dei soccorritori è inciampato e la barella è scivolata via dai soccorritori. È caduta nell'erba insieme a Simoncelli.

Ma il pilota della Honda era già morto. "Il cuore di Marco aveva già smesso di battere in pista a causa delle gravi lesioni al torace", ha riferito il direttore di gara Paul Butler.

Anche papà Paolo Simoncelli ha confermato la notizia. "Ero sul luogo dell'incidente. Marco era già morto. Gli ho preso la mano, gli ho parlato. Ma era già morto".

Il mondo è crollato per lo sconvolto Paolo Simoncelli. "Una coincidenza", sospirò. "Dieci centimetri di differenza sarebbero stati sufficienti per ferire la spalla anziché il collo. Purtroppo Marco è stato colpito proprio tra il collo e la testa. Anche da morto era così bello. Lo amo profondamente...".

Paolo era consapevole: "Dopo il funerale, per noi inizia la solitudine".

"Marco era qualcosa di speciale

Papà Paolo aveva venduto la sua gelateria per contribuire a finanziare la carriera agonistica di Marco e poterlo accompagnare a tutte le gare.

"Marco era qualcosa di speciale. La gente lo percepiva e lo sentiva. Era felice di poter condurre una vita semplice, con il suo cane, in campagna. Gli piacevano le cose semplici. Raramente pronunciava una parola cattiva, solo quando si sentiva in dovere di farlo. Era sempre onesto e aperto. Forse è stata questa la ragione della sua morte precoce. Si dice che il buon Dio prenda i migliori. Non so se sia vero. Ma spero che sia vero", riflette Paolo.

Ha salutato Marco con un abbraccio prima di ogni gara, ha detto il pilota più anziano. "Anche questa domenica a Sepang. Non è servito. Il giorno prima mi ha detto: 'Sono stanco. Voglio andare a casa'".

"Ho insegnato a Marco a essere un guerriero e a non mollare mai... Non so se ho fatto la cosa giusta", ha riflettuto Paolo dopo l'incidente. "Se avesse lasciato il motociclismo, sarebbe ancora vivo".

"Prima della sfortunata gara in Malesia, Marco ha fatto il bagno in una piscina con cubetti di ghiaccio a causa del caldo", ha detto papà Simoncelli. "Voleva davvero vincere. Era in piena forma e convinto che prima o poi sarebbe diventato campione del mondo di MotoGP".

Il corpo di Marco Simoncelli è stato cremato. "Avevamo un accordo", ha poi rivelato Paolo. "Un giorno mi avrebbe fatto cremare e avrebbe tenuto i miei resti mortali sul suo comodino; questo era l'accordo. E di tanto in tanto mi avrebbe portato a fare una passeggiata in giardino. Mi aveva ingannato. Aveva ingannato tutti noi".