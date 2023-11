Marco Simoncelli: Um rebelde, audacioso e guerreiro

No voo da Qatar Airways de Doha para Kuala Lumpur, Paolo e Rossella Simoncelli estavam sentados muito perto de mim no Boeing-777. Conversámos, porque todos os anos vou de carro de Riccione até Coriano para assistir ao GP de Misano, onde existe um enorme memorial a Marco na primeira rotunda e um memorial ao filho famoso da cidade na praça da aldeia, junto à igreja.

Encontrei-me com Paolo Simoncelli ao pequeno-almoço na segunda-feira, como faço todos os dias no Hotel Mövenpick ou no paddock. Perguntei ao proprietário da equipa Honda de Moto3 o que acha de participar todos os anos no GP da Malásia. "Poca troia", suspirou. "Que raio de inferno... Vou ficar muito contente por sair daqui hoje".

A morte de Marco Simoncelli, em outubro de 2011, comoveu profundamente o mundo do motociclismo. Desde a morte de Ayrton Senna, em 1994, que um piloto de desporto motorizado tão carismático e popular não perdia a vida numa pista de corridas.

É por isso que a morte da Super SIC foi tão sentida por muitas pessoas. O choque assumiu proporções inimagináveis - e ainda hoje pode ser sentido em todos os cantos do paddock. Passa-se por um camião com o número 58 20 vezes por dia, os jornalistas decoraram os seus cadernos com o 58 e os botões ainda podem ser vistos com frequência.

E não é só isso: em 2012, o circuito de GP no Adriático passou a chamar-se "Misano World Circuit Marco Simoncelli", foi criada a "Fondazione Marco Simoncelli 58" e existe o "SIC Supermoto Day", no qual Doriano Romboni infelizmente perdeu a vida em 2013. Há uma placa memorial do SIC58 na curva do acidente em Sepang; na sua cidade natal, Coriano, foi criado um museu SIC (com a sua Honda RC213V) que vale bem a pena ver, bem como uma obra de arte com poder radiante; a Fondazione já co-financiou a construção de um hospital em Coriano.

Papa Paolo regressou ao campeonato do mundo em 2017 com a equipa SIC58 Squadra Moto3. "Após a morte do Marco, decidi voltar a conduzir um camião da equipa pelo portão do paddock", explicou. Entretanto, a sua equipa já celebrou vitórias em GP, por exemplo, com Tatsuki Suzuki em 2019.

A corrida número 58 já não é atribuída na categoria de MotoGP. Somente a família Simoncelli pode reverter essa decisão.

Isso leva-nos a um tópico: SIC? O que é que isso significa?

Como é que alguém com o nome Simoncelli acaba com uma marca tão estranha?

Não pode ter nada a ver com o nome de família, pois não?

De facto, por pura curiosidade, investigámos a origem desta abreviatura. Descobrimos que Simoncelli adoptou como lema de vida a expressão italiana não muito comum "sbatti i coglioni", que significa algo como "Que se lixe" ou "Estou-me nas tintas". O destemido italiano era um inconformista, um rebelde, um audacioso, um lutador, o seu carisma era igual ao de Rossi. É por isso que continua vivo no coração de milhares de fãs. Depressa lhe chamaram Super SIC.

No caso do companheiro Rossi da SIC, só os iniciados sabem porque é que ele tinha a sigla "VVLF" na gola do seu fato de cabedal desde a infância. Isto significa: "Viva viva la Figa" - ele está a celebrar um órgão sexual feminino primário.

É uma estranha ironia do destino o facto de o circuito do GP da Malásia também se chamar SIC - que significa Circuito Internacional de Sepang.

SIC e a rixa contra os espanhóis

Marco Simoncelli, campeão do mundo de 250cc com a Gilera em 2008, era uma estrela pop, o seu penteado à Jimi Hendrix fez dele um galã adolescente, o seu estilo de pilotagem irreverente, o seu talento sem limites, o seu comportamento despreocupado, as suas rixas na era das 250cc contra os espanhóis - Marco era um jovem com arestas.

O número 58 não seria dobrado. Quando a Dorna simplesmente adiou o GP do Japão de 2011 de abril para outubro, na sequência do desastre nuclear em Fukushima, e muitos dos membros do pelotão do GP receavam a radiação, SIC fotografou-se de forma provocadora nas boxes com um contador Geiger.

A "Gazzetta dello Sport" publicou onze páginas sobre o drama de Simoncelli após o acidente de 2011.

Valentino Rossi, entre todas as pessoas, atropelou Simoncelli, que se despistou na segunda volta, causando-lhe possivelmente lesões fatais. Valentino passou por cima do braço de Marco e arrancou-lhe o capacete da cabeça com a forquilha dianteira.

Naturalmente, a questão de saber porque é que o capacete da Agv voou foi discutida. Terá sido porque Simoncelli estava a usar um capacete dois tamanhos acima do que seria necessário para o seu tamanho de cabeça, devido à sua cabeça felpuda? Vittorio Cafaggi, responsável pelo desenvolvimento da AGV: "O capacete teve de se soltar. Todas as correias do queixo têm de suportar uma determinada carga e depois partem-se. O suporte no queixo foi arrancado. Se o capacete não tivesse voado, a cabeça do Marco teria sido arrancada...."

Portugal 2011: O acidente com Lorenzo

Rossi e Simoncelli eram os melhores amigos - e tornar-se-iam parceiros de negócios em 2012. A empresa de Rossi, "VR46 Apparel", iria distribuir os produtos de merchandising da Super-SIC em 2012.

No entanto, Simoncelli e Jorge Lorenzo não eram exatamente um só coração e uma só alma. Em 2011, o então astro da Yamaha, Lorenzo, irritou-se várias vezes com o rebelde e desrespeitoso intruso italiano do MotoGP, por ter estado envolvido em várias colisões com adversários conhecidos.

Antes do GP de Portugal de 2011, Lorenzo e Simoncelli sentaram-se ao lado um do outro numa conferência de imprensa pré-evento no Estoril. Lorenzo disse ao seu vizinho: "As corridas de MotoGP já são suficientemente perigosas, não precisamos de manobras como essa. Se voltares a fazer algo assim..."

Simoncelli interrompeu-o de forma atrevida. "O que é que acontece depois? Vou para a prisão?", perguntou com um sorriso. O vídeo é um êxito no "you-tube".

Mas após a morte de Marco, Jorge Lorenzo foi tão profundamente afetado como todos os seus colegas pilotos.

Valentino Rossi descreveu mais tarde o carácter de Simoncelli através de um exemplo. "Depois desta conferência de imprensa, falei com o Marco à noite e pedi-lhe para prestar um pouco mais de atenção nos duelos, pelo menos num futuro próximo. Mas na corrida seguinte, em Le Mans, ele abateu o Dani Pedrosa e o Dani sofreu uma fratura na clavícula. O Marco era mesmo assim..."

Sepang: Operação de salvamento desastrada

A operação de salvamento pelos marshals malaios foi imediatamente exposta como desajeitada pelos vídeos dos espectadores. Eles colocaram o Simoncelli sem vida numa maca e correram em direção à barreira tripla de colisão, atrás da qual um carro de resgate estava à espera. Na pressa, um dos socorristas tropeçou e a maca escapou temporariamente aos animados socorristas. Caiu na relva juntamente com Simoncelli.

Mas o piloto da Honda já estava morto. "O coração de Marco já tinha parado de bater na pista devido aos graves ferimentos no peito", relatou o Diretor de Prova Paul Butler.

O pai Paolo Simoncelli também confirmou o facto. "Eu estava no local do acidente. O Marco já estava morto. Peguei na mão dele, falei com ele. Mas ele já tinha morrido".

O mundo desmoronou-se para o chocado Paolo Simoncelli. "Uma coincidência", suspirou. "Dez centímetros de diferença teriam sido suficientes para ferir o ombro em vez do pescoço. Infelizmente, o Marco foi atingido mesmo entre o pescoço e a cabeça. Mesmo na morte, ele era tão bonito. Amo-o profundamente..."

Paolo estava consciente: "Depois do funeral, a solidão começa para nós."

"O Marco era algo de especial"

O Papa Paolo vendeu a sua geladaria para ajudar a financiar a carreira de Marco nas corridas e para o poder acompanhar em todas as corridas.

"O Marco era algo de especial. As pessoas sentiram-no e sentiram-no. Ele estava feliz por poder levar uma vida simples, com o seu cão, no campo. Gostava de tudo sem complicações. Raramente dizia uma palavra má, só quando se sentia obrigado a fazê-lo. Era sempre honesto e aberto. Era sempre honesto e aberto. Talvez tenha sido essa a razão da sua morte precoce. Dizem que o bom Deus leva os melhores. Não sei se isso é verdade. Mas espero que seja verdade", reflecte Paolo

O piloto sénior disse que se despediu de Marco com um abraço antes de cada corrida. "Até este domingo em Sepang. Não ajudou. No dia anterior, ele disse-me: 'Estou cansado. Quero ir para casa'".

"Ensinei o Marco a ser um guerreiro e a nunca desistir... Não sei se fiz a coisa certa", reflectiu Paolo após o acidente. "Se ele tivesse deixado o motociclismo, ainda estaria vivo".

"Antes da infeliz corrida na Malásia, Marco tomou banho numa piscina com cubos de gelo por causa do calor", disse Papa Simoncelli. "Ele queria mesmo ganhar. Estava em grande forma e convencido de que se tornaria Campeão do Mundo de MotoGP mais cedo ou mais tarde."

O corpo de Marco Simoncelli foi cremado. "Tínhamos um acordo", revelou Paolo mais tarde. "Ele mandava-me cremar um dia e guardava os meus restos mortais na sua mesa de cabeceira; era esse o acordo. E, de vez em quando, levava-me a passear no jardim. Ele enganou-me. Enganou-nos a todos".