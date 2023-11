El campeón Jaume Masià (Honda): Un circo y un zoo

Lasescenas de la carrera de Moto3 en Qatar recordaron a los empujones que se producen en la pista de coches de choque de un parque de atracciones: Masià se colocó en el carril interior junto a su rival en el Campeonato del Mundo Ayumu Sasaki no una sino dos veces con su Leopard Honda, para luego enderezar y obligar al piloto japonés a salirse de la pista. El compañero de equipo de Masià, Adrián Fernández, ayudó en la medida de sus posibilidades y también se interpuso en el camino de Sasaki con una maniobra agresiva. Como resultado, el piloto de Husqvarna Intact perdió su oportunidad de subir al podio y de aplazar la decisión del campeonato del mundo hasta el final de la temporada en Valencia, mientras que Masià celebró la victoria y, con 28 puntos de ventaja en la clasificación por puntos, una temprana conquista del título.

A Masià no le molestó lo más mínimo el hecho de haber recibido una advertencia durante la carrera por su mala conducción. "Vi mensajes de control de carrera, pero realmente no me importó", dijo el español de 23 años, que ya se había enfrentado a las críticas de control de carrera antes del Gran Premio de Qatar y sospechaba de una conspiración contra él y el equipo Leopard Honda. "Desde el Gran Premio de Malasia teníamos la estrategia de que Adrián rodara detrás de Sasaki en las carreras, pero los organizadores de la carrera se dignaron a visitarnos en boxes y prohibirnos esta estrategia. Ha sido injusto porque Adrián no ha hecho más que rodar detrás de él", ha declarado Masià.

Masià interpretó el intento de frenar un poco al Leopard Racing Team, hasta la advertencia en la carrera de Qatar, como un intento de mantener a Husqvarna/KTM y al piloto japonés en el estribo en la lucha por el título, porque a la organización del Gran Premio no le interesaba otro campeón del mundo español. "Para ser sincero, estoy sorprendido por la organización y la dirección de carrera. Al final es una broma, es un circo y nosotros somos el zoo", dijo. "Entiendo que seamos un espectáculo y que los equipos quieran contar con determinadas nacionalidades. Pero eso es un poco injusto. También entiendo que tengan que vender los derechos de imagen, que tengan que ganar dinero porque si no, no hay dinero para distribuir. Pero me decepcionó mucho que los organizadores de la carrera nos dijeran en Malasia que Adrián no podía conducir detrás de Sasaki. Si lo analizas y lo piensas, creo que es una broma. Decir que por favor dejen en paz a este piloto y apunten a otro es grotesco".

Convencido de la falta de interés por más ganadores españoles, Masià gritó un "Viva España" especialmente fuerte en el centro de prensa del circuito de Losail. "Somos el mejor país, con el mejor clima, la mejor gente y la mejor compañía, y por eso todo el mundo viene a España a entrenar. Somos la envidia del mundo porque tenemos el talento y tenemos los circuitos", dijo mostrando su orgullo nacional.

No dejó ninguna duda sobre su feroz rivalidad con Sasaki. "Hoy no he entendido la advertencia. El año pasado, en Valencia, empujé a Kaito Toba y me penalizaron con una salida desde el pit lane y dos vueltas largas. Este año, Aleix Espargaró se salta a Franco Morbidelli y se libra de perder seis posiciones en la parrilla. Y eso es lo que no entiendo, este doble rasero. Márquez está constantemente a rebufo de Bagnaia y no pasa nada. Adrián Fernández corre detrás de Sasaki en dos carreras y los organizadores montan un motín en nuestros boxes. Eso es lo que no entiendo. Es increíble".

Resultado carrera Moto3, Doha (19/11):

1º Masià, Honda, 16 rdn en 33:50.694 min

2º Alonso, GASGAS, + 0,068 s

3º Deniz Öncü, KTM, + 0,163

4º Riccardo Rossi, Honda, + 0.285

5º Pérez, KTM, + 1.553

6º Sasaki, Husqvarna, + 1.566

7º Bertelle, Honda, + 1.725

8º Toba, Honda, + 1.846

9º Holgado, KTM, + 1.943

10º Veijer, Husqvarna, + 2.019

11º Fenati, Honda, + 3.634

12º Muñoz, KTM, + 4.003

13º Kelso, CFMOTO, + 4.060

14º Furusato, Honda, + 4.166

15º Ortolá, KTM, + 4.228

Clasificación del Campeonato del Mundo de Moto3 tras 19 de 20 carreras:

1º Masià, 271 puntos (Campeón del Mundo). 2. Sasaki 243. 3. Alonso 225. 4. Holgado 212. 5. Öncü 212. 6. Ortolá 171. 7. Veijer 136. 8. Moreira 131. 9. Rueda 111. 10. Muñoz 106. 11. Toba 105. 12. Nepa 101. 13. R. Rossi 79. 14. Yamanaka 78. 15. Artigas 77. 16. Furusato 58. 17. Bertelle 57. 18. Kelso 52. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Odgen 24. 23. Adrián Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Pérez 15. 26. Farioli 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 4. 31. Aji 4.

Campeonato de Constructores:

1. KTM, 378 puntos (campeón del mundo). 2. Honda 322. 3. Husqvarna 282. 4. GASGAS 250. 5. CFMOTO 104.

Campeonato del Mundo por equipos:

1. Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 379 puntos. 2. Leopard Racing 344. 3. Red Bull KTM Ajo 323. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 303. 5. Angeluss MTA Team 272. 6. Red Bull KTM Tech3, 227. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 129. 10. BOE Motorsports 121. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 62. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.