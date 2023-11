Doha: Jaume Masià kürt sich mit Sieg zum Weltmeister

Die Moto3-Titelentscheidung 2023 fiel in den letzten drei Runden des Katar-GP: Leopard-Honda-Pilot Jaume Masià ist nach seinem vierten Saisonsieg Weltmeister.

Jaume Masià hatte beim Katar-GP von Startplatz 10 seinen ersten Matchball im Moto3-Titelkampf 2023. Sein großer Widersacher Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) verfügte mit Startplatz 4 über die etwas bessere Ausgangslage, bald schon trafen sich die beiden aber auf der Strecke und lieferten sich über weite Strecken eines echten Moto3-Klassikers einen teils aggressiven Fight in der großen Führungsgruppe.

Lange war der Ausgang ungewiss, in der 14. von 16 Runden fiel aber die Vorentscheidung, als sich Masià an der Spitze festsetzte und Sasaki in wenigen Kurven den Anschluss verlor. Spannend blieb es trotzdem bis auf die letzten Meter, als der Japaner nach einem heftigen Schreckmoment die letzte Chance auf eine Vertagung der WM-Entscheidung vergab.

Das Podest komplettierten neben Weltmeister Masià GASGAS-Aspar-Ass David Alonso und Deniz Öncü, obwohl der Red Bull-KTM-Ajo-Pilot nach einem Frühstart zweimal die Long-Lap-Schleife hatte nehmen müssen.

So lief das Rennen:

Start: Deniz Öncü geht vor Pole-Setter Dani Holgado und Ayumu Sasaki in Führung. Allerdings unterlief Öncü ein Frühstart, weshalb er einen doppelten Long-Lap-Penalty aufgebrummt bekommt.



2. Runde: Öncü biegt zum ersten Mal in die Long-Lap ab und fällt bis auf Rang 17 zurück. Die Spitze übernimmt Sasaki vor Moreira, Holgado, Masià, Alonso, Ortolá, Kelso, Veijer, Muñoz und Perez.



3. Runde: Zwischen den Titelrivalen Masià und Sasaki geht es heiß her, der Leopard-Honda-Pilot schiebt den Husqvarna-Piloten in Kurve 6 weit – und sie fallen von der Spitze auf die Plätze 5 (Masià) und 8 (Sasaki) zurück. Deniz Öncü liegt nach seiner zweiten Long-Lap nur auf Rang 25 (+ 4 sec).



4. Runde: Holgado führt vor Ortolá, Moreira, Masià, Sasaki, Alonso und Muñoz. Sturz von Farioli, Rueda bekommt für den Vorfall einen doppelten Long-Lap-Penalty.



5. Runde: Auf Start-Ziel stürmt Masià nach vorne, in Kurve 1 behauptet sich aber Holgado auf dem ersten Platz, den er inklusive Berührung auch gegen Ortolá verteidigt. Die Führungsgruppe ist weiterhin groß, 16 Fahrer liegen in rund zwei Sekunden.



6. Runde: Auf Start-Ziel wiederholt sich Runde für Runde die Windschattenschlacht, die Führung übernimmt dieses Mal Ortolá. Sasaki setzt sich entschlossen vor Masià auf Platz 2, der kontert aber in Kurve 15.



7. Runde: Sasaki geht auf Start-Ziel in Führung, aber in Kurve 6 drängt Masià Sasaki ein zweites Mal weit nach außen! Der Husqvarna-Pilot fällt zwischenzeitlich bis auf Rang 10 zurück. Die Stewards schicken Masià eine Verhaltens-Warnung aufs Dashboard. In der Spitzengruppe geht es auch abgesehen von dem Duell der WM-Rivalen drunter und drüber: Kelso geht in der ersten Kurve weit und fällt von P5 bis auf P13 zurück. Moreira stürzt in Kurve 15, Ortolá kassiert eine doppelte Long-Lap-Strafe für unverantwortliche Fahrweise.



8. Runde: Holgado führt, Sasaki revanchiert sich bei Masià und ist wieder vorbei auf Platz 2.



9. Runde: Sasaki löst Holgado an der Spitze ab. Dicht dahinter folgen Masià, Alonso und Muñoz.



10. Runde: Über Start-Ziel wird das Klassement wieder durchgemischt: Holgado zurück auf P1, Masià als Zweiter wieder vor Sasaki. Ortolá absolviert die erste Long-Lap und fällt von P7 aus den Punkterängen. Dadurch geht nach den Top-6 (Holgado, Sasaki, Alonso, Masià, Muñoz und Veijer) eine kleine Lücke auf. Masia-Teamkollege Adrian Fernández kämpft um den Anschluss an die Führungsgruppe.



11. Runde: Hinter Holgado überholen sich Sasaki und Masià mehrfach – dieses Mal trotz leichter Berührung sauber, dennoch gibt der Leopard-Honda-Pilot ein kurzes Handzeichen. Die Pace wird langsamer, die Gruppe wieder größer.



12. Runde: Fünf Runden vor Schluss trennen die Top-15 – angeführt weiter von Holgado – nur zwei Sekunden.



13. Runde: Masià übernimmt die Spitze, Sasaki setzt sich auf Platz 2 – und es gibt die nächsten Zweikämpfe der Titelrivalen, die nicht davor zurückschrecken, Risiko einzugehen.



14. Runde: Die Vorentscheidung fällt: Während Masià führt, fällt Sasaki bis auf Platz 10 zurück. Dabei ging er als Führender in die erste Kurve!



15. Runde: Masià führt vor Holgado, Alonso, Riccardo Rossi und Deniz Öncü, dahinter ist eine Lücke von einer knappen Sekunde auf Perez aufgegangen. Sasaki auf P7.



Letzte Runde: Masià geht als Führender in die letzte Runde und lässt nichts mehr anbrennen. Dahinter gehen Rossi und Alonso in Kurve 1 etwas weit, wodurch Öncü kurzzeitig Platz 2 übernimmt, danach aber wieder an Alonso verliert. Sasaki versucht alles, geht an Holgado vorbei auf Platz 5, hat dann aber einen Beinahe-Highsider und fällt wieder auf Platz 6 zurück.

Ergebnis Moto3-Rennen, Doha (19.11.):

1. Masià, Honda, 16 Rdn in 33:50,694 min

2. Alonso, GASGAS, + 0,068 sec

3. Deniz Öncü, KTM, + 0,163

4. Riccardo Rossi, Honda, + 0,285

5. Perez, KTM, + 1,553

6. Sasaki, Husqvarna, + 1,566

7. Bertelle, Honda, + 1,725

8. Toba, Honda, + 1,846

9. Holgado, KTM, + 1,943

10. Veijer, Husqvarna, + 2,019

11. Fenati, Honda, + 3,634

12. Muñoz, KTM, + 4,003

13. Kelso, CFMOTO, + 4,060

14. Furusato, Honda, + 4,166

15. Ortolá, KTM, + 4,228

Moto3-WM-Stand nach 19 von 20 Rennen:

1. Masià, 271 Punkte (Weltmeister). 2. Sasaki 243. 3. Alonso 225. 4. Holgado 212. 5. Öncü 212. 6. Ortolá 171. 7. Veijer 136. 8. Moreira 131. 9. Rueda 111. 10. Muñoz 106. 11. Toba 105. 12. Nepa 101. 13. R. Rossi 79. 14. Yamanaka 78. 15. Artigas 77. 16. Furusato 58. 17. Bertelle 57. 18. Kelso 52. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Odgen 24. 23. Adrián Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Perez 15. 26. Farioli 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 4. 31. Aji 4.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 378 Punkte (Weltmeister). 2. Honda 322. 3. Husqvarna 282. 4. GASGAS 250. 5. CFMOTO 104.

Team-WM:

1. Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 379 Punkte. 2. Leopard Racing 344. 3. Red Bull KTM Ajo 323. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 303. 5. Angeluss MTA Team 272. 6. Red Bull KTM Tech3, 227. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 129. 10. BOE Motorsports 121. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 62. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.