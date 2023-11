champion Jaume Masià (Honda) : Un cirque et un zoo

Après avoir remporté la victoire et le titre dans la catégorie Moto3, Jaume Masià (Leopard Racing) n'a pas seulement versé des larmes de joie à Doha, mais il a également lancé une attaque en règle contre l'organisation et la direction de course.

Les scènes de la course Moto3 du Qatar ont rappelé les bousculades qui se produisent dans les autos-tamponneuses de la fête foraine : Masià s'est déplacé non pas une, mais deux fois avec sa Leopard-Honda sur la voie intérieure à côté de son rival du championnat du monde Ayumu Sasaki, avant de se redresser et de forcer le Japonais à sortir de la piste. Le coéquipier de Masià, Adrián Fernández, a aidé de son mieux et s'est également mis en travers de la route de Sasaki avec une manœuvre agressive. Le pilote Husqvarna-Intact a ainsi perdu sa chance de monter sur le podium et de repousser la décision concernant le championnat du monde jusqu'à la finale de la saison à Valence, tandis que Masià fêtait sa victoire et, avec désormais 28 points d'avance au classement par points, son titre prématuré.

Masià ne s'est pas soucié le moins du monde de l'avertissement qu'il avait reçu pendant la course en raison de sa conduite brutale. "J'ai vu des messages de la direction de course, mais je m'en fichais pas mal", a constaté l'Espagnol de 23 ans, qui s'était déjà vu exposé avec son équipe à la critique des manœuvres de la direction de course avant le Grand Prix du Qatar et qui soupçonnait un complot contre lui-même et l'équipe Leopard-Honda. "Depuis le Grand Prix de Malaisie, nous avons adopté la stratégie qui consiste à faire rouler Adrián derrière Sasaki en course, mais la direction de course s'est abaissée à venir nous voir dans le box pour interdire cette stratégie. C'était injuste, car Adrián n'a rien fait d'autre que de le suivre", a souligné Masià.

Masià a interprété la tentative de brider quelque peu l'équipe Leopard Racing, jusqu'à l'avertissement donné lors de la course du Qatar, comme une tentative de maintenir l'étrier à Husqvarna/KTM et au pilote japonais dans la lutte pour le titre - parce que l'organisation du Grand Prix n'a aucun intérêt à ce qu'un autre champion du monde espagnol soit présent. "Franchement, je suis choqué par l'organisation et par la direction de course. En fin de compte, c'est une blague, c'est un cirque et nous sommes le zoo", a-t-il mis en avant. "Je comprends que nous sommes un spectacle et que les équipes veulent avoir certaines nationalités. Mais c'est un peu injuste. Je comprends aussi qu'ils doivent vendre les droits d'image, qu'ils doivent gagner de l'argent, parce que sinon il n'y a pas d'argent à distribuer. Mais j'ai été très déçu que la direction de course nous ait dit en Malaisie qu'Adrián ne pouvait pas courir derrière Sasaki. Si on l'analyse et qu'on y réfléchit, je pense que c'est une blague. Dire, s'il vous plaît, laissez ce pilote tranquille et ciblez plutôt un autre pilote, c'est grotesque" !

Convaincu du manque d'intérêt pour d'autres vainqueurs espagnols, Masià a hurlé un "Viva España" particulièrement fort à travers le centre de presse du circuit de Losail. "Nous sommes le meilleur pays avec le meilleur climat, les meilleures personnes et la meilleure société, et c'est pourquoi tout le monde vient s'entraîner en Espagne. Nous sommes l'envie du monde, car nous avons le talent et nous avons les circuits", a-t-il déclaré en montrant sa fierté nationale.

Il n'a pas laissé planer le moindre doute sur sa rivalité acharnée avec Sasaki. "Je n'ai vraiment pas compris l'avertissement d'aujourd'hui. L'année dernière, à Valence, j'ai poussé Kaito Toba et j'ai pris un départ depuis la voie des stands et deux longs laps en guise de pénalité. Cette année, Aleix Espargaró donne un coup à Franco Morbidelli et s'en tire avec six positions de moins sur la grille de départ. Et c'est ce que je ne comprends pas, cette politique de deux poids deux mesures. Márquez s'accroche en permanence dans le sillage de Bagnaia, et il ne se passe rien. Adrián Fernández est derrière Sasaki pendant deux courses, et la direction de course fait une émeute dans notre box. C'est ce que je ne comprends pas. C'est incroyable !"

Résultat de la course Moto3, Doha (19.11.) :

1. Masià, Honda, 16 rdn en 33:50,694 min.

2. Alonso, GASGAS, + 0,068 sec

3. Deniz Öncü, KTM, + 0,163

4. Riccardo Rossi, Honda, + 0,285

5. Perez, KTM, + 1,553

6. Sasaki, Husqvarna, + 1,566

7. Bertelle, Honda, + 1,725

8. Toba, Honda, + 1,846

9. Holgado, KTM, + 1,943

10. Veijer, Husqvarna, + 2,019

11. Fenati, Honda, + 3,634

12. Muñoz, KTM, + 4,003

13. Kelso, CFMOTO, + 4,060

14. Furusato, Honda, + 4,166

15. Ortolá, KTM, + 4,228

Classement du championnat du monde Moto3 après 19 courses sur 20 :

1. Masià, 271 points (champion du monde). 2. Sasaki 243. 3. Alonso 225. 4. Holgado 212. 5. Öncü 212. 6. Ortolá 171. 7. Veijer 136. 8. Moreira 131. 9. Rueda 111. 10. Muñoz 106. 11. Toba 105. 12. Nepa 101. 13. R. Rossi 79. 14. Yamanaka 78. 15. Artigas 77. 16. Furusato 58. 17. Bertelle 57. 18. Kelso 52. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Odgen 24. 23. Adrián Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Perez 15. 26. Farioli 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 4. 31. Aji 4.

Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM, 378 points (champion du monde). 2. Honda 322. 3. Husqvarna 282. 4. GASGAS 250. 5. CFMOTO 104.

Championnat du monde par équipes :

1. Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 379 points. 2. Leopard Racing 344. 3. Red Bull KTM Ajo 323. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 303. 5. Angeluss MTA Team 272. 6. Red Bull KTM Tech3, 227. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 129. 10. BOE Motorsports 121. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 62. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.