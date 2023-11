Il campione Jaume Masià (Honda): Un circo e uno zoo

Le scene della gara della Moto3 in Qatar hanno ricordato le lotte che si svolgono sulla pista degli autoscontri di un luna park: Masià si è accostato non una ma due volte alla corsia interna accanto al suo rivale nel Campionato del Mondo Ayumu Sasaki con la sua Honda Leopard, per poi raddrizzarsi e costringere il pilota giapponese a uscire di pista. Il compagno di squadra di Masià, Adrián Fernández, ha dato il meglio di sé e ha ostacolato Sasaki con una manovra aggressiva. Di conseguenza, il pilota dell'Husqvarna Intact ha perso la possibilità di salire sul podio e di rimandare la decisione sul campionato mondiale al finale di stagione a Valencia, mentre Masià ha festeggiato la vittoria e, con 28 punti di vantaggio nella classifica a punti, la conquista anticipata del titolo.

Il fatto di aver ricevuto un'ammonizione durante la gara per la sua guida sconsiderata non ha minimamente turbato Masià. "Ho visto i messaggi del controllo gara, ma non me ne sono preoccupato", ha detto il 23enne spagnolo, che aveva già affrontato le critiche del controllo gara prima del Gran Premio del Qatar e sospettava una cospirazione contro di sé e il Leopard Honda Team. "Dal Gran Premio della Malesia abbiamo adottato la strategia di far correre Adrián dietro a Sasaki durante le gare, ma gli organizzatori si sono degnati di farci visita ai box e di vietarci questa strategia. È stato ingiusto perché Adrián non ha fatto altro che correre dietro di lui", ha detto Masià.

Masià ha interpretato il tentativo di tenere a freno il Leopard Racing Team, fino all'avvertimento nella gara del Qatar, come un tentativo di tenere Husqvarna/KTM e il pilota giapponese nella lotta per il titolo, perché l'organizzazione del Gran Premio non aveva interesse a un altro spagnolo campione del mondo. "Ad essere sincero, sono scioccato dall'organizzazione e dalla gestione della gara. In fin dei conti è uno scherzo, è un circo e noi siamo lo zoo", ha detto. "Capisco che siamo uno spettacolo e che le squadre vogliono avere determinate nazionalità. Ma questo è un po' ingiusto. Capisco anche che devono vendere i diritti d'immagine, che devono fare soldi perché altrimenti non ci sono soldi da distribuire. Ma sono rimasto molto deluso dal fatto che in Malesia gli organizzatori ci abbiano detto che Adrián non poteva guidare dietro a Sasaki. Se lo analizziamo e ci pensiamo, penso che sia uno scherzo. Dire per favore lasciate stare questo pilota e prendete di mira un altro pilota è grottesco!".

Convinto della mancanza di interesse per altri vincitori spagnoli, Masià ha gridato un "Viva España" particolarmente forte attraverso il centro stampa del circuito di Losail. "Siamo il Paese migliore, con il clima migliore, la gente migliore e la compagnia migliore, ed è per questo che tutti vengono in Spagna ad allenarsi. Siamo l'invidia del mondo perché abbiamo il talento e i circuiti", ha detto, mostrando il suo orgoglio nazionale.

Non ha lasciato dubbi sulla sua feroce rivalità con Sasaki. "Oggi non ho capito bene l'avvertimento. L'anno scorso, a Valencia, ho spinto Kaito Toba e sono stato penalizzato con una partenza dalla corsia dei box e due giri lunghi. Quest'anno, Aleix Espargaró manca Franco Morbidelli e se la cava con una perdita di sei posizioni sulla griglia di partenza. È questo che non capisco, questo doppio standard. Márquez è costantemente in scia a Bagnaia e non succede nulla. Adrián Fernández corre dietro a Sasaki in due gare e gli organizzatori della gara organizzano una rivolta nei nostri box. È questo che non capisco. È incredibile!".

Risultati gara Moto3, Doha (19/11):

1° Masià, Honda, 16 giri in 33:50.694 min.

2° Alonso, GASGAS, + 0,068 sec.

3° Deniz Öncü, KTM, + 0,163

4° Riccardo Rossi, Honda, + 0,285

5° Perez, KTM, + 1,553

6° Sasaki, Husqvarna, + 1,566

7° Bertelle, Honda, + 1.725

8° Toba, Honda, + 1,846

9° Holgado, KTM, + 1,943

10° Veijer, Husqvarna, + 2.019

11° Fenati, Honda, + 3.634

12° Muñoz, KTM, + 4.003

13° Kelso, CFMOTO, + 4,060

14° Furusato, Honda, + 4.166

15° Ortolá, KTM, + 4.228

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 19 gare su 20:

1° Masià, 271 punti (Campione del Mondo). 2. Sasaki 243. 3. Alonso 225. 4. Holgado 212. 5. Öncü 212. 6. Ortolá 171. 7. Veijer 136. 8. Moreira 131. 9. Rueda 111. 10. Muñoz 106. 11. Toba 105. 12. Nepa 101. 13. R. Rossi 79. 14. Yamanaka 78. 15. Artigas 77. 16. Furusato 58. 17. Bertelle 57. 18. Kelso 52. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Odgen 24. 23. Adrián Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Perez 15. 26. Farioli 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 4. 31. Aji 4.

Campionato costruttori:

1. KTM, 378 punti (campione del mondo). 2. Honda 322. 3. Husqvarna 282. 4. GASGAS 250. 5. CFMOTO 104.

Campionato mondiale a squadre:

1° Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 379 punti. 2. Leopard Racing 344. 3. Red Bull KTM Ajo 323. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 303. 5. Angeluss MTA Team 272. 6. Red Bull KTM Tech3, 227. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 129. 10. BOE Motorsports 121. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 62. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.