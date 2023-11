Campeão Jaume Masià (Honda): Um circo e um jardim zoológico

Ascenas da corrida de Moto3 no Qatar fizeram lembrar as disputas que ocorrem na pista de carrinhos de choque de um parque de diversões: Masià entrou na pista interior ao lado do seu rival do Campeonato do Mundo Ayumu Sasaki, não uma, mas duas vezes, na sua Leopard Honda, para depois endireitar e forçar o piloto japonês a sair da pista. O companheiro de equipa de Masià, Adrián Fernández, ajudou o melhor que pôde e também atrapalhou Sasaki com uma manobra agressiva. Como resultado, o piloto da Husqvarna Intact perdeu a oportunidade de subir ao pódio e de adiar a decisão do campeonato do mundo para o final da época em Valência, enquanto Masià festejou a vitória e, com 28 pontos de vantagem na classificação por pontos, a conquista antecipada do título.

O facto de ter recebido uma advertência durante a corrida por causa da sua condução desleixada não incomodou Masià nem um pouco. "Vi mensagens do controlo de corrida, mas não me importei", disse o espanhol de 23 anos, que já tinha sido criticado pelo controlo de corrida antes do Grande Prémio do Qatar e suspeitava de uma conspiração contra si próprio e contra a equipa Leopard Honda. "Desde o Grande Prémio da Malásia, tínhamos a estratégia de Adrián andar atrás de Sasaki nas corridas, mas os organizadores da corrida dignaram-se a visitar-nos nas boxes e proibiram esta estratégia. Foi injusto porque o Adrián não fez mais do que andar atrás dele", disse Masià.

Masià interpretou a tentativa de controlar um pouco a Leopard Racing Team, até ao aviso na corrida do Qatar, como uma tentativa de manter a Husqvarna/KTM e o piloto japonês no estribo na luta pelo título - porque a organização do Grande Prémio não tinha interesse em outro campeão do mundo espanhol. "Para ser honesto, estou chocado com a organização e a direção da corrida. No final do dia é uma piada, é um circo e nós somos o zoo", disse. "Compreendo que se trate de um espetáculo e que as equipas queiram ter certas nacionalidades. Mas isso é um pouco injusto. Também compreendo que tenham de vender os direitos de imagem, que tenham de ganhar dinheiro porque, caso contrário, não há dinheiro para distribuir. Mas fiquei muito desiludido com o facto de os organizadores da corrida nos terem dito na Malásia que o Adrián não podia conduzir atrás do Sasaki. Se analisarmos e pensarmos bem, acho que é uma piada. Dizer que deixem este piloto em paz e atacar outro piloto é grotesco!"

Convencido da falta de interesse em mais vencedores espanhóis, Masià gritou um "Viva España" particularmente alto no centro de imprensa do circuito de Losail. "Somos o melhor país, com o melhor clima, as melhores pessoas e a melhor companhia, e é por isso que todos vêm treinar para Espanha. Somos a inveja do mundo, porque temos o talento e os circuitos", disse, mostrando o seu orgulho nacional.

Não deixou qualquer dúvida sobre a sua grande rivalidade com Sasaki. "Hoje não percebi bem o aviso. No ano passado, em Valência, empurrei o Kaito Toba e fui penalizado com uma partida da via das boxes e duas voltas longas. Este ano, Aleix Espargaró falhou Franco Morbidelli e escapou com uma queda de seis posições na grelha. E é isso que não percebo, esta dualidade de critérios. Márquez está constantemente no slipstream de Bagnaia e nada acontece. Adrián Fernández corre atrás de Sasaki em duas corridas e os organizadores da corrida organizam um motim nas nossas boxes. É isto que eu não percebo. É inacreditável!"

Resultado da corrida de Moto3, Doha (19/11):

1º Masià, Honda, 16 rdn em 33:50.694 min

2º Alonso, GASGAS, + 0,068 seg

3º Deniz Öncü, KTM, + 0,163

4º Riccardo Rossi, Honda, + 0,285

5º Pérez, KTM, + 1,553

6º Sasaki, Husqvarna, + 1,566

7º Bertelle, Honda, + 1,725

8º Toba, Honda, + 1,846

9º Holgado, KTM, + 1,943

10º Veijer, Husqvarna, + 2.019

11º Fenati, Honda, + 3,634

12º Muñoz, KTM, + 4.003

13º Kelso, CFMOTO, + 4.060

14º Furusato, Honda, + 4.166

15º Ortolá, KTM, + 4.228

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 após 19 de 20 corridas:

1º Masià, 271 pontos (Campeão do Mundo). 2. Sasaki 243. 3. Alonso 225. 4. Holgado 212. 5. Öncü 212. 6. Ortolá 171. 7. Veijer 136. 8. Moreira 131. 9. Rueda 111. 10. Muñoz 106. 11. Toba 105. 12. Nepa 101. 13. R. Rossi 79. 14. Yamanaka 78. 15. Artigas 77. 16. Furusato 58. 17. Bertelle 57. 18. Kelso 52. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Odgen 24. 23. Adrián Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Perez 15. 26. Farioli 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 4. 31. Aji 4.

Campeonato de Construtores:

1º KTM, 378 pontos (campeão mundial). 2. Honda 322. 3. Husqvarna 282. 4. GASGAS 250. 5. CFMOTO 104.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 379 pontos. 2. Leopard Racing 344. 3. Red Bull KTM Ajo 323. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 303. 5. Angeluss MTA Team 272. 6. Red Bull KTM Tech3, 227. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 129. 10. BOE Motorsports 121. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 62. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.