Dani Pedrosa asumió el papel de piloto probador de MotoGP en Red Bull-KTM en la primavera de 2019. Honda y Yamaha no lo querían. En agosto de 2020 ganó en Brno con la KTM RC16. Pedrosa es ahora elogiado por Márquez.

Dani Pedrosa, piloto probador de Red Bull-KTM, logró un cuarto puesto en Misano el sábado y el domingo. Honda Racing Corporation no contrató al español, que pronto cumpliría 38 años, como piloto probador tras su salida de Repsol-Honda. A cambio, el español empezó a dar forma a la KTM RC16 para convertirla en una moto ganadora al año siguiente. Pedrosa ya había impresionado en su participación como wild card en 2021 con un 10º puesto en Spielberg; a finales de abril de 2023 logró un 6º y un 7º puestos en las dos carreras de Jerez, dejando boquiabiertos a aficionados y compañeros.

Desde la perspectiva actual, Marc Márquez lamenta que su antiguo compañero de equipo (Dani corrió para Repsol-Honda desde 2006 hasta finales de 2018) no fuera convencido por Honda en su momento para continuar como piloto probador. Pero el clima con Márquez y la dirección del equipo con Shuhei Nakamoto y Livio Suppo, que se pusieron gustosamente a los pies de la nueva superestrella, dejaba mucho que desear.

Sin embargo, Dani había brillado con 31 victorias en MotoGP, había terminado subcampeón de MotoGP en tres ocasiones, había logrado un total de 153 podios en 298 participaciones en GP en lo que iba de su vida, había ganado los Campeonatos del Mundo de 125cc y 250cc y había contribuido más al desarrollo de las motos de carreras de lo que los técnicos de HRC aparentemente querían admitir.

Yamaha tampoco quería a Dani Pedrosa después de 2018. No estaba en el "rango", es decir, no tenía la envergadura adecuada, se criticó la estatura de Pedrosa (158 cc, 55 kg). Pero los pilotos probadores Jonas Folger (2019), Jorge Lorenzo (2020) y luego Cal Crutchlow no hicieron avanzar realmente el proyecto de la M1 a pesar de una mayor estatura.

"En cualquier caso, Dani es el mejor piloto de pruebas hasta ahora, es el más rápido y también da los comentarios más precisos sobre la moto. Es muy sensible con la moto, sabe exactamente lo que se necesita para hacerla más rápida", se convence hoy Marc Márquez.

"Al mismo tiempo, tengo que insistir: Puedes ser el mejor piloto de pruebas, pero si no tienes los ingenieros adecuados en el departamento de desarrollo que tengan las respuestas correctas a tus comentarios, es imposible hacer la moto mejor", afirma la estrella del Repsol Honda. "Como vemos, Aprilia y Ducati también han fabricado motos competitivas, con Pirro y Savadori y otros probadores en el pasado. Son buenos pilotos, pero no tienen tanto talento como Dani Pedrosa. En un equipo de pruebas, por supuesto que el piloto es una parte importante. Pero aún más importantes son los ingenieros, que sacan las conclusiones correctas de la información".

Los hechos: Dani Pedrosa, que cumple 38 años el 29 de noviembre, ha conseguido 22 ounktre en sus dos carreras Sinntag en 2023stm fue vencedor una vez y cuarto otra. Marc Márquez nunca ha puntuado el domingo en los nueve primeros Grandes Premios de este año. En Spielberg, Catalunya y Misano fue 12º, 13º y 7º respectivamente.

Test del lunes en Misano, tiempos combinados (11 de septiembre):

1º Marini, Ducati, 1:30.602 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.234 seg.

3º Binder, KTM, + 0.552

4º Martin, Ducati, + 0.566

5º Miller, KTM, + 0,573

6º Quartararo, Yamaha, + 0,575

7º Oliveira, Aprilia, + 0.630

8º Morbidelli, Yamaha, + 0.699

9º Alex Márquez, Ducati, + 0.735

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.760

11º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.779

12º Nakagami, Honda, + 0.832

13º Zarco, Ducati, + 0.890

14º Marc Márquez, Honda, + 0.973

15º Augusto Fernández, KTM, + 1.084

16º Mir, Honda, + 1.084

17º Pol Espargaró, KTM, + 1.242

18º Bradl, Honda, + 1.544