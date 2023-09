Marc Márquez : "Pedrosa est le pilote d'essai le plus précis".

Le pilote d'essai Red Bull-KTM Dani Pedrosa a réussi à décrocher une quatrième place samedi et dimanche à Misano. La Honda Racing Corporation n'a pas réussi à engager l'Espagnol de bientôt 38 ans comme pilote d'essai après son départ de Repsol-Honda. En revanche, il a commencé l'année suivante à faire de la KTM RC16 une moto gagnante. Pedrosa avait déjà convaincu lors de son engagement en tant que wildcard en 2021 avec une 10e place à Spielberg ; fin avril 2023, il a réussi à se classer 6e et 7e lors des deux courses à Jerez, laissant fans et collègues sans voix.

Aujourd'hui, Marc Márquez regrette que son ancien coéquipier (Dani a couru chez Repsol-Honda de 2006 à fin 2018) n'ait pas été convaincu à l'époque par Honda de continuer comme pilote d'essai. Mais le climat avec Márquez et la direction de l'équipe avec Shuhei Nakamoto et Livio Suppo, qui étaient docilement aux pieds de la nouvelle superstar, laissait beaucoup à désirer.

Pourtant, Dani avait remporté 31 victoires en MotoGP, terminé trois fois vice-champion du monde, obtenu 153 podiums en 298 GP, gagné le championnat du monde des 125 et 250 cm3 et contribué davantage au développement des motos de course que les techniciens du HRC ne voulaient apparemment l'admettre.

Yamaha ne voulait pas non plus de Dani Pedrosa après 2018. Il n'est pas dans la "range", il ne dispose donc pas de la bonne envergure, a-t-on reproché en ce qui concerne la stature de jockey de Pedrosa (158 cm3, 55 kg). Mais les pilotes d'essai Jonas Folger (2019), Jorge Lorenzo (2020) et ensuite Cal Crutchlow n'ont pas vraiment fait avancer le projet M1 malgré une stature plus grande.

"En tout cas, Dani est le meilleur pilote d'essai jusqu'à présent, il est le plus rapide et il donne aussi les commentaires les plus précis sur la moto. Il est très sensible à la moto, il sait exactement ce qu'il faut faire pour rendre la voiture plus rapide", Marc Márquez en est aujourd'hui convaincu.

"En même temps, je dois souligner : Tu peux être le meilleur pilote d'essai, mais si tu n'as pas les bons ingénieurs dans le département de développement qui ont les bonnes réponses à tes commentaires, il est impossible d'améliorer la moto", explique la star de Repsol Honda. "Nous le voyons bien : Aprilia et Ducati ont aussi construit des motos compétitives, avec Pirro et Savadori et d'autres essais dans le passé. Ce sont de bons pilotes, mais pas aussi talentueux que Dani Pedrosa. Dans une équipe de test, le pilote est bien sûr un élément important. Mais les ingénieurs, qui tirent les bonnes conclusions des informations, sont encore plus importants".

Les faits : Dani Pedrosa, qui aura 38 ans le 29 septembre, a remporté 22 points lors de ses deux courses du Sinntag 2023, dont une fois la première place et une fois la quatrième. Marc Márquez n'a jamais marqué de points le dimanche lors des neuf premiers Grand Prix de cette année. A Spielberg, Catalunya et Misano, il s'est tout de même classé 12e, 13e et 7e.

Tests du lundi à Misano, temps combinés (11 septembre) :

1. Marini, Ducati, 1:30,602 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,234 sec

3. Binder, KTM, + 0,552

4. Martin, Ducati, + 0,566

5. Miller, KTM, + 0,573

6. Quartararo, Yamaha, + 0,575

7. Oliveira, Aprilia, + 0,630

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12. Nakagami, Honda, + 0,832

13. Zarco, Ducati, + 0,890

14. Marc Márquez, Honda, + 0,973

15. Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16. Mir, Honda, + 1,084

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,242

18e Bradl, Honda, + 1,544