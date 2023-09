Marc Márquez: "Pedrosa è il pilota più preciso".

Il collaudatore della Red Bull-KTM Dani Pedrosa ha ottenuto un quarto posto a Misano sabato e domenica. La Honda Racing Corporation non è riuscita ad assumere il 38enne spagnolo come collaudatore dopo la sua partenza dalla Repsol-Honda. In cambio, lo spagnolo iniziò a plasmare la KTM RC16 in una moto vincente l'anno successivo. Pedrosa aveva già impressionato nella sua partecipazione come wildcard nel 2021 con il 10° posto a Spielberg; a fine aprile 2023 ottenne il 6° e il 7° posto nelle due gare di Jerez, lasciando a bocca aperta tifosi e colleghi.

Dal punto di vista odierno, Marc Márquez si rammarica del fatto che il suo ex compagno di squadra (Dani ha corso per Repsol-Honda dal 2006 fino alla fine del 2018) non sia stato convinto all'epoca dalla Honda a continuare come collaudatore. Ma il clima con Márquez e la gestione del team con Shuhei Nakamoto e Livio Suppo, che erano volentieri ai piedi della nuova superstar, lasciavano molto a desiderare.

Eppure Dani aveva brillato con 31 vittorie in MotoGP, si era classificato tre volte secondo, aveva ottenuto un totale di 153 podi in 298 GP disputati finora nella sua vita, aveva vinto i Campionati del Mondo 125cc e 250cc e aveva contribuito all'ulteriore sviluppo delle moto da corsa più di quanto i tecnici HRC volessero ammettere.

La Yamaha non voleva Dani Pedrosa nemmeno dopo il 2018. Non era nel "range", cioè non aveva la giusta apertura alare, è stato criticato per la statura da fantino di Pedrosa (158 cc, 55 kg). Ma i collaudatori Jonas Folger (2019), Jorge Lorenzo (2020) e poi Cal Crutchlow non hanno fatto progredire il progetto M1 nonostante la maggiore statura.

"In ogni caso, Dani è il miglior collaudatore finora, è il più veloce e fornisce anche i commenti più precisi sulla moto. È molto sensibile alla moto, sa esattamente cosa serve per renderla più veloce", è convinto oggi Marc Márquez.

"Allo stesso tempo, devo sottolineare che..: Puoi essere il miglior collaudatore, ma se non hai gli ingegneri giusti nel reparto sviluppo che hanno le risposte giuste ai tuoi commenti, è impossibile migliorare la moto", dice la stella di Repsol Honda. "Possiamo vedere che anche Aprilia e Ducati hanno costruito moto competitive, con Pirro e Savadori e altri collaudatori in passato. Sono buoni piloti, ma non hanno lo stesso talento di Dani Pedrosa. In una squadra di collaudatori, ovviamente il pilota è un elemento importante. Ma ancora più importanti sono gli ingegneri, che traggono le giuste conclusioni dalle informazioni".

I fatti: Dani Pedrosa, che compie 38 anni il 29 novembre, ha ottenuto 22 vittorie nelle sue due gare di Sinntag nel 2023, vincendo una volta e arrivando quarto una volta. Marc Márquez non è mai andato a segno la domenica nei primi nove Gran Premi di quest'anno. A Spielberg, Catalunya e Misano è stato rispettivamente 12°, 13° e 7°.

Test del lunedì a Misano, tempi combinati (11 settembre):

1° Marini, Ducati, 1:30.602 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,234 sec.

3° Binder, KTM, + 0,552

4° Martin, Ducati, + 0,566

5° Miller, KTM, + 0,573

6° Quartararo, Yamaha, + 0,575

7° Oliveira, Aprilia, + 0,630

8° Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9° Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12° Nakagami, Honda, + 0,832

13° Zarco, Ducati, + 0,890

14° Marc Márquez, Honda, + 0,973

15° Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16° Mir, Honda, + 1,084

17° Pol Espargaró, KTM, + 1.242

18° Bradl, Honda, + 1.544