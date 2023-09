Marc Márquez : une bourse des transferts très animée

Malgré un contrat HRC en cours de validité, Alex Rins roulera chez Yamaha en 2024. Marc Márquez et Pol Espargaró pourraient également éventuellement changer de position.

En principe, l'été des transferts en MotoGP devrait être calme. En effet, la plupart des contrats d'usine lucratifs dans la catégorie reine ont été conclus jusqu'à fin 2024. Mais nous savons ce que valent ces contrats depuis 2019, lorsque Jorge Lorenzo n'a servi qu'un an chez Repsol-Honda, que Johann Zarco n'a passé que six mois au lieu de deux chez Red Bull-KTM et depuis 2021, lorsque Maverick Viñales est passé en août de l'équipe d'usine Yamaha à Aprilia Racing. C'est pourquoi, à l'époque, Franco Morbidleli du team Petronas a été appelé à rejoindre le team d'usine Yamaha en septembre à Misano, et Andrea Dovizioso, faute de pilotes de pointe utilisables, est repassé de pilote d'essai Aprilia à pilote titulaire chez Petronas-Yamaha pour 2022.

Cette tendance à l'incertitude se poursuit en 2023. Soudain, Pierer Mobility AG s'est retrouvé avec trois pilotes pour deux places au sein de l'équipe GASGAS Racing Racing Tech3 : Pol Espargaró, Augusto Fernández et le leader du championnat du monde Moto2 Pedro Acosta. Pol ou Augusto se verront probablement proposer un contrat de pilote de réserve et d'essai.

Ensuite, Alex Rins a quitté le team LCR-Honda et a signé pour 2024 avec le team d'usine Monster Yamaha, où le contrat de Morbidelli n'a pas été renouvelé.

La prochaine rupture anticipée de contrat se profile chez Repsol-Honda, car Marc Márquez n'a plus gagné depuis deux ans et n'a pas dépassé la 19e place au championnat du monde après 12 des 20 Grand Prix de cette année. Tout porte à croire qu'il se tournera vers Gresini Racing et Ducati.

Repsol-Honda se retrouverait alors avec Johann Zarco et Joan Mir (il n'a récolté que cinq points en 2023). Le Français devait en principe courir deux ans chez LCR, mais en cas de départ de Marc Márquez, il prendrait la place de Repsol.

Dans les deux top teams Ducati, rien ne devrait en fait changer pour la saison MotoGP 2024, c'est ce qui était encore prévu en juin. Chez Lenovo Ducati, Pecco Bagnaia et Enea Bastianini seront effectivement de retour, mais chez Prima Pramac Ducati, Johann Zarco, 33 ans, n'a pas obtenu de contrat de deux ans, il ira donc chez HRC.

Le deuxième du championnat du monde, Jorge Martin, partira pour une troisième saison chez Pramac, Franco Morbidelli sera son coéquipier. Chez Mooney VR46, Marco Bezzecchi et Luca Marini continuent. Alex Márquez et Marc Márquez devraient former le duo de pilotes chez Gresini Racing.

Marc Márquez le sait : avec une moto de l'année précédente, Enea Bastianini a remporté quatre victoires en MotoGP en 2022 et s'est classé troisième au championnat du monde !

Gigi Dall'Igna ne veut pas confirmer pour l'instant un changement de marque de Marc Márquez chez Ducati. "C'est une histoire difficile. Je ne pense pas que Marc Márquez roulera à l'avenir pour Ducati. D'un autre côté, cela a déjà été prouvé à maintes reprises - dans notre sport, rien n'est impossible", a déclaré en riant l'Italien couronné de succès, évitant ainsi de donner une réponse claire.

La question de Marc Márquez reste un sujet délicat chez Ducati Corse. Gigi Dall'Igna a remporté le championnat du monde 125cc sur Derbi avec Marc Márquez à l'époque de Piaggio en 2010. Depuis, les deux hommes se connaissent et s'apprécient. D'autre part, il ne faudrait pas que l'engagement de la diva Marc Márquez fasse fuir les as de Ducati Bagnaia, Bastianini, Martin et Bezzecchi.

Mais il est indéniable que Marc Márquez reste un pilote qui fait la différence. Même s'il a nettement réduit sa prise de risque depuis le GP de Silverstone début août, il continue de tourner en rond autour de ses collègues Honda qui font des efforts loyaux.

Et il sait que même Enea Bastianini a gagné quatre courses de championnat du monde en 2022 avec une Ducati GP21 d'occasion chez Gresini Racing et a assuré la troisième place du championnat.

Les équipes d'usine MotoGP 2024

Red Bull KTM (Brad Binder, Jack Miller)

Ducati Lenovo (Pecco Bagnaia, Enea Bastianini)

Monster Yamaha (Fabio Quartararo, Alex Rins)

Aprilia Racing (Aleix Espargaró, Maverick Viñales)

Repsol Honda (Marc Márquez ? Johann Zarco ? Joan Mir)

Les équipes clientes du MotoGP en 2024

GASGAS Tech3 (Pol Espargaró ? A. Fernández ? Pedro Acosta)

Prima Pramac Ducati (Franco Morbidelli, Jorge Martin)

CryptoDATA-RNF-Aprilia (Miguel Oliveira, Raúl Fernández)

Mooney VR46 Ducati (Luca Marini, Marco Bezzecchi)

Gresini Racing Ducati (Alex Márquez, Marc Márquez ?)

LCR Honda (Johann Zarco ? Takaaki Nakagami)

Les équipes d'usine MotoGP 2023

Red Bull KTM (Brad Binder, Jack Miller)

Ducati Lenovo (Pecco Bagnaia, Enea Bastianini)

Monster Yamaha (Fabio Quartararo, Franco Morbidelli)

Aprilia Racing (Aleix Espargaró, Maverick Viñales)

Repsol Honda (Marc Márquez, Joan Mir)

Les équipes clientes en 2023

GASGAS Tech3 (Pol Espargaró, Augusto Fernández)

Prima Pramac Ducati (Johann Zarco, Jorge Martin)

CryptoDATA-RNF-Aprilia (Miguel Oliveira, Raúl Fernández)

Mooney VR46 Ducati (Luca Marini, Marco Bezzecchi)

Gresini Racing Ducati (Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio)

LCR Honda (Alex Rins, Takaaki Nakagami)