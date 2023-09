Marc Márquez: un'ondata di entusiasmo per il mercato dei trasferimenti

In realtà, l'estate dovrebbe essere tranquilla per i trasferimenti della MotoGP. Perché la maggior parte dei lucrosi contratti di fabbrica nella classe regina sono stati conclusi fino alla fine del 2024. Ma sappiamo quanto valgono i contratti dal 2019, quando Jorge Lorenzo è rimasto un solo anno alla Repsol-Honda, Johann Zarco ha corso solo mezzo anno alla Red Bull-KTM invece di due, e dal 2021, quando Maverick Viñales ha disertato dal team ufficiale Yamaha all'Aprilia Racing in agosto. Per questo motivo Franco Morbidleli è stato poi ordinato dal team Petronas al team factory Yamaha a Misano a settembre, e Andrea Dovizioso è stato nominato pilota regolare alla Petronas-Yamaha anche per il 2022 a causa della mancanza di validi top rider dal collaudatore Aprilia.

Questa tendenza all'incertezza è proseguita nel 2023. Improvvisamente Pierer Mobility AG ha avuto tre piloti per due posti nel team GASGAS Racing Tech3, Pol Espargaró, Augusto Fernández e il leader del Campionato del Mondo Moto2 Pedro Acosta. A Pol o Augusto verrà probabilmente offerto un contratto come sostituto e collaudatore.

Poi Alex Rins è passato al team LCR Honda e ha firmato per il team Monster Yamaha factory per il 2024, dove il contratto di Morbidelli non è stato rinnovato.

La prossima risoluzione anticipata del contratto si profila alla Repsol-Honda, perché Marc Márquez non vince da due anni e dopo dodici dei 20 Gran Premi di quest'anno non va oltre il 19° posto nel Campionato del Mondo. Tutto fa pensare a un passaggio a Gresini Racing e Ducati.

La Repsol-Honda gareggerebbe quindi con Johann Zarco e Joan Mir (che ha raccolto solo cinque punti nel 2023). Il francese avrebbe dovuto correre per due anni alla LCR, ma in caso di partenza di Marc Márquez, avrebbe preso il posto della Repsol.

Nei due team Ducati di punta non dovrebbe cambiare nulla per la stagione 2024 della MotoGP, o almeno così era previsto fino a giugno. Alla Lenovo Ducati, Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini correranno ancora, ma alla Prima Pramac Ducati, il 33enne Johann Zarco non ha ottenuto un contratto biennale e va alla HRC.

Il vicecampione del mondo Jorge Martin corre una terza stagione con Pramac, Franco Morbidelli diventa suo compagno di squadra. Marco Bezzecchi e Luca Marini continuano con Mooney VR46. Alex Márquez e Marc Márquez dovrebbero formare la coppia di piloti di Gresini Racing.

Marc Márquez lo sa: con una moto dell'anno precedente, Enea Bastianini ha ottenuto quattro vittorie in MotoGP e il terzo posto nel Campionato del Mondo nel 2022!

Gigi Dall'Igna non vuole per ora confermare un cambio di marca da Marc Márquez a Ducati. "Questa è una storia difficile. Non credo che Marc Márquez correrà per la Ducati in futuro. D'altra parte, è stato spesso dimostrato che nel nostro sport nulla è impossibile", ha detto ridendo l'italiano di successo, evitando così una risposta chiara.

Marc Márquez rimane un argomento delicato in Ducati Corse. Gigi Dall'Igna ha vinto il Campionato del Mondo 125 su Derbi con Marc Márquez ai tempi della Piaggio, nel 2010. Da allora si conoscono e si apprezzano a vicenda. D'altra parte, gli assi della Ducati Bagnaia, Bastianini, Martin e Bezzecchi non dovrebbero essere spaventati dall'ingaggio della diva Marc Márquez.

Ma non si può negare che Marc Márquez sia ancora un pilota che fa la differenza. Anche se dopo il GP di Silverstone, all'inizio di agosto, ha ridotto notevolmente la sua propensione al rischio, continua a girare intorno ai suoi colleghi in buona fede della Honda.

E lo sa bene: anche Enea Bastianini ha vinto quattro gare del Motomondiale e si è assicurato il terzo posto nel Campionato del Mondo con una Ducati GP21 di seconda mano del Gresini Racing 2022.

Le squadre ufficiali della MotoGP nel 2024

Red Bull KTM (Brad Binder, Jack Miller)

Ducati Lenovo (Pecco Bagnaia, Enea Bastianini)

Monster Yamaha (Fabio Quartararo, Alex Rins)

Aprilia Racing (Aleix Espargaró, Maverick Viñales)

Repsol Honda (Marc Márquez? Johann Zarco? Joan Mir)

I team clienti della MotoGP 2024

GASGAS Tech3 (Pol Espargaró? A. Fernández? Pedro Acosta)

Prima Pramac Ducati (Franco Morbidelli, Jorge Martin)

CryptoDATA RNF Aprilia (Miguel Oliveira, Raúl Fernández)

Mooney VR46 Ducati (Luca Marini, Marco Bezzecchi)

Gresini Racing Ducati (Alex Márquez, Marc Márquez?)

LCR Honda (Johann Zarco? Takaaki Nakagami)

Le squadre ufficiali della MotoGP 2023

Red Bull KTM (Brad Binder, Jack Miller)

Ducati Lenovo (Pecco Bagnaia, Enea Bastianini)

Monster Yamaha (Fabio Quartararo, Franco Morbidelli)

Aprilia Racing (Aleix Espargaró, Maverick Viñales)

Repsol Honda (Marc Márquez, Joan Mir)

Le squadre clienti 2023

GASGAS Tech3 (Pol Espargaró, Augusto Fernández)

Prima Pramac Ducati (Johann Zarco, Jorge Martin)

CryptoDATA RNF Aprilia (Miguel Oliveira, Raúl Fernández)

Mooney VR46 Ducati (Luca Marini, Marco Bezzecchi)

Gresini Racing Ducati (Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio)

LCR Honda (Alex Rins, Takaaki Nakagami)